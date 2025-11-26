సౌతాఫ్రికాతో సిరీస్ ఓటమి- WTC పట్టికలో పాకిస్థాన్ కంటే కిందకు పడిపోయిన టీమ్ఇండియా
డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టిక- టాప్ 2లో ఆసీస్, సౌతాఫ్రికా
Published : November 26, 2025 at 4:18 PM IST
WTC Points Table 2025-27 : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో రెండు మ్యాచ్ సిరీస్లో భారత్ ఘోర ఓటమి మూటగట్టుకుంది. రెండు టెస్టుల్లోనూ ఓడిపోయి క్వీన్స్వీప్ అయ్యింది. గువాహటి వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్టులో ఏకంగా 408 పరుగుల తేడాతో ఓడి, భారత టెస్టు చరిత్రలో అతిపెద్ద ఓటమిగా చెత్త రికార్డు నమోదు చేసింది. దీంతో ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ఒక స్థానం దిగజారింది. మరి ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా ఏ పొజిషన్లో ఉందంటే?
భారత ఓటమి పాకిస్థాన్కు మేలు!
తాజా సిరీస్లో రెండు ఓటములతో భారత్, పాకిస్థాన్ కంటే కిందకు దిగజారింది. ఈ మ్యాచ్తో సహా ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్లో భారత్ ఇప్పటిదాకా తొమ్మిది టెస్టులు ఆడింది. ఈ తొమ్మిదిలో నాలుగు టెస్టుల్లోనే టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ఓడగా, ఇంకో టెస్టును డ్రా చేసుకుంది. దీంతో 48.15 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో భారత్ ఐదో స్థానానికి పడిపోయింది.
మరోవైపు, భారత్ ఓటమి వల్ల పాకిస్థాన్కు మేలు జరిగింది. పాక్ ఇప్పటిదాకా రెండు టెస్టులు ఆడగా, అందులో ఒకదాంట్లో విజయం సాధించింది. మరొక టెస్టులో ఓడిపోయింది. దీంతో 50 శాతం పాయింట్ పర్సెంటేజీతో నాలుగో స్థానానికి ఎగబాకింది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు పాక్ ఐదో స్థానంలో ఉంది. అయితే సౌతాఫ్రికాపై భారత్ ఓటమితో, పాక్ 1 స్థానం మెరుగుపడింది.
INDIA SLIPS TO NO.5 ON THE WTC POINTS TABLE. pic.twitter.com/llLeTuyvUq— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2025
ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా ఆధిపత్యం
కాగా, 2027 డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో ఆస్ట్రేలియా నెంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఆసీస్ ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడగా, అన్నింట్లోనూ నెగ్గింది. దీంతో 100 శాతం పాయింట్ పర్సెంటేజీతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇక డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ సౌతాఫ్రికా కూడా మెరుగైన స్థానంలోనే ఉంది. ఈ సైకిల్లో 4 టెస్టులు ఆడిన సౌతాఫ్రితా మూడు విజయాలు నమోదు చేసింది.
South Africa win the 2nd Test by 408 runs.— BCCI (@BCCI) November 26, 2025
They also clinch the #INDvSA Test Series by 2-0.
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/NBSFW4xtxP
అందులో తాజా సిరీస్లో భారత్పైనే రెండు విజయాలు ఉండడం విశేషం. దీంతో నాలుగింట మూడు విజయాలతో సౌతాఫ్రికా 75 శాతం పాయింట్ పర్సెంటేజీతో రెండో పొజిషన్లో కొనసాగుతోంది. శ్రీలంక రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో 1 విజయంతో 66.67 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో మూడో ప్లేస్లో ఉంది.