సౌతాఫ్రికాతో సిరీస్​ ఓటమి- WTC పట్టికలో పాకిస్థాన్ కంటే కిందకు పడిపోయిన టీమ్ఇండియా

డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టిక- టాప్​ 2లో ఆసీస్, సౌతాఫ్రికా

WTC Points Table
WTC Points Table (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 4:18 PM IST

WTC Points Table 2025-27 : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో రెండు మ్యాచ్​ సిరీస్​లో భారత్ ఘోర ఓటమి మూటగట్టుకుంది. రెండు టెస్టుల్లోనూ ఓడిపోయి క్వీన్​స్వీప్ అయ్యింది. గువాహటి వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్టులో ఏకంగా 408 పరుగుల తేడాతో ఓడి, భారత టెస్టు చరిత్రలో అతిపెద్ద ఓటమిగా చెత్త రికార్డు నమోదు చేసింది. దీంతో ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్​ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ఒక స్థానం దిగజారింది. మరి ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా ఏ పొజిషన్​లో ఉందంటే?

భారత ఓటమి పాకిస్థాన్​కు మేలు!
తాజా సిరీస్​లో రెండు ఓటములతో భారత్, పాకిస్థాన్ కంటే కిందకు దిగజారింది. ఈ మ్యాచ్​తో సహా ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్​లో భారత్ ఇప్పటిదాకా తొమ్మిది టెస్టులు ఆడింది. ఈ తొమ్మిదిలో నాలుగు టెస్టుల్లోనే టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. నాలుగు మ్యాచ్​ల్లో ఓడగా, ఇంకో టెస్టును డ్రా చేసుకుంది. దీంతో 48.15 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో భారత్ ఐదో స్థానానికి పడిపోయింది.

మరోవైపు, భారత్ ఓటమి వల్ల పాకిస్థాన్​కు మేలు జరిగింది. పాక్ ఇప్పటిదాకా రెండు టెస్టులు ఆడగా, అందులో ఒకదాంట్లో విజయం సాధించింది. మరొక టెస్టులో ఓడిపోయింది. దీంతో 50 శాతం పాయింట్ పర్సెంటేజీతో నాలుగో స్థానానికి ఎగబాకింది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు పాక్ ఐదో స్థానంలో ఉంది. అయితే సౌతాఫ్రికాపై భారత్​ ఓటమితో, పాక్ 1 స్థానం మెరుగుపడింది.

ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా ఆధిపత్యం
కాగా, 2027 డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో ఆస్ట్రేలియా నెంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఆసీస్ ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్​లు ఆడగా, అన్నింట్లోనూ నెగ్గింది. దీంతో 100 శాతం పాయింట్ పర్సెంటేజీతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇక డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ సౌతాఫ్రికా కూడా మెరుగైన స్థానంలోనే ఉంది. ఈ సైకిల్​లో 4 టెస్టులు ఆడిన సౌతాఫ్రితా మూడు విజయాలు నమోదు చేసింది.

అందులో తాజా సిరీస్​లో భారత్​పైనే రెండు విజయాలు ఉండడం విశేషం. దీంతో నాలుగింట మూడు విజయాలతో సౌతాఫ్రికా 75 శాతం పాయింట్ పర్సెంటేజీతో రెండో పొజిషన్​లో కొనసాగుతోంది. శ్రీలంక రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్‌ల్లో 1 విజయంతో 66.67 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో మూడో ప్లేస్​లో ఉంది.

