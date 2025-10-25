మహిళా క్రికెటర్లకు వేధింపులు- నిందితుడి అరెస్ట్!
ఆసీస్ క్రికెటర్లకు చేదు అనుభవం- మహిళా క్రికెటర్లను వేధించిన ఆకతాయి!
Published : October 25, 2025 at 3:38 PM IST
Australian cricketers molested: వన్డే ప్రపంచకప్లో భాగంగా భారత్లో పర్యటిస్తున్న ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెటర్లకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. టోర్నీలో భాగంగా శనివారం ఇందౌర్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో ఆస్ట్రేలియా ఆడేందుకు సిద్ధమౌతోంది. ఈ క్రమంలో ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు చెందిన ఇద్దరు మహిళా క్రికెటర్ల పట్ల ఓ ఆకతాయి దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. హోటర్ రూమ్ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ప్లేయర్లను అకతాయి అసభ్యకరంగా తాకి ఇబ్బందులకు గురిచేశాడు. దీంతో ఆసీస్ జట్టు మేనేజర్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులకు నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచకప్లో పాల్గొంనేందుకు ఆస్ట్రేలియా గతనెల భారత్కు వచ్చింది. టోర్నీలో భాగంగా ఇవాళ సౌతాఫ్రికాతో ఇందౌర్ వేదికగా ఆసీస్ గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆసీస్ జట్టు రీసెంట్గా ఇందౌర్కు చేరుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆస్ట్రేలియా జట్టు మహిళా క్రికెటర్లను ఓ ఆకతాయిలు వేధింపులకు గురిచేశాడు. గురువారం ఇందౌర్లోని హోటల్ నుంచి బయటకు వచ్చి కేఫ్ వైపు నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా, మోటార్ సైకిల్ పై ఉన్న ఓ ఆకతాయి వారిని ఫాలో అయ్యాడు.
వారిలో ఒకరిని అనుచితంగా తాకి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో బాధితులు జరిగిన సంఘటన గురించి తమ జట్టు మేనేజర్కు వివరించారు. విషయం తెలుసుకున్న మేనేజర్ ఈ వ్యవహారాన్ని పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కమిషనర్ హిమానీ మిశ్రా బాధితుల నుంచి వాంగ్మూలాన్ని సేకరించారు. నిందితుడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. అయితే బైక్ నంబర్ ఆధారంగా నిందితుడిని పట్టుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. అతడిపై గతంలో క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయని, ఈ కేసులు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
ఇక వరల్డ్కప్ విషయానికొస్తే, ఇవాళ మ్యాచ్ అనంతరం సెమీస్లో టీమ్ఇండియా ప్రత్యర్థి ఎవరో తేలిపోతుంది. ప్రస్తుతానికి పాయింట్ల పట్టికలో ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ఇంగ్లాండ్, భారత్ మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. నాలుగో ప్లేస్లో ఉన్న టీమ్ఇండియా మొదటి స్థానంలో ఉన్న టీమ్ను సెమీస్లో ఢీకొట్టనుంది. లీగ్ స్టేజ్లో భారత్ తన చివరి మ్యాచ్ను ఆదివారం బంగ్లాదేశ్తో ముంబయిలో తలపడనుంది.