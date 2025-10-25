ETV Bharat / sports

మహిళా క్రికెటర్లకు వేధింపులు- నిందితుడి అరెస్ట్!

ఆసీస్ క్రికెటర్లకు చేదు అనుభవం- మహిళా క్రికెటర్లను వేధించిన ఆకతాయి!

Australia Women Cricket Team
Australia Women Cricket Team (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 3:38 PM IST

Australian cricketers molested: వన్డే ప్రపంచకప్​లో భాగంగా భారత్​లో పర్యటిస్తున్న ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెటర్లకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. టోర్నీలో భాగంగా శనివారం ఇందౌర్​ వేదికగా సౌతాఫ్రికా​తో ఆస్ట్రేలియా ఆడేందుకు సిద్ధమౌతోంది. ఈ క్రమంలో ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు చెందిన ఇద్దరు మహిళా క్రికెటర్ల పట్ల ఓ ఆకతాయి దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. హోటర్ రూమ్ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ప్లేయర్లను అకతాయి అసభ్యకరంగా తాకి ఇబ్బందులకు గురిచేశాడు. దీంతో ఆసీస్ జట్టు మేనేజర్ ఫిర్యాదు మేరకు​ పోలీసులకు నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అసలేం జరిగిందంటే?
ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్​ ప్రపంచకప్​లో పాల్గొంనేందుకు ఆస్ట్రేలియా గతనెల భారత్​కు వచ్చింది. టోర్నీలో భాగంగా ఇవాళ సౌతాఫ్రికాతో ఇందౌర్ వేదికగా ఆసీస్ గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆసీస్ జట్టు రీసెంట్​గా ఇందౌర్​కు చేరుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆస్ట్రేలియా జట్టు మహిళా క్రికెటర్లను ఓ ఆకతాయిలు వేధింపులకు గురిచేశాడు. గురువారం ఇందౌర్‌లోని హోటల్‌​ నుంచి బయటకు వచ్చి కేఫ్​ వైపు నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా, మోటార్​ సైకిల్​ పై ఉన్న ఓ ఆకతాయి వారిని ఫాలో అయ్యాడు.

వారిలో ఒకరిని అనుచితంగా తాకి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో బాధితులు జరిగిన సంఘటన గురించి తమ జట్టు మేనేజర్​కు వివరించారు. విషయం తెలుసుకున్న మేనేజర్​ ఈ వ్యవహారాన్ని ​పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ​కమిషనర్​ హిమానీ మిశ్రా బాధితుల నుంచి వాంగ్మూలాన్ని సేకరించారు. నిందితుడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. అయితే బైక్​ నంబర్ ఆధారంగా నిందితుడిని పట్టుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. అతడిపై గతంలో క్రిమినల్​ కేసులు నమోదయ్యాయని, ఈ కేసులు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు. ​

ఇక వరల్డ్​కప్​ విషయానికొస్తే, ఇవాళ మ్యాచ్ అనంతరం సెమీస్​లో టీమ్ఇండియా ప్రత్యర్థి ఎవరో తేలిపోతుంది. ప్రస్తుతానికి పాయింట్ల పట్టికలో ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ఇంగ్లాండ్, భారత్ మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. నాలుగో ప్లేస్​లో ఉన్న టీమ్ఇండియా మొదటి స్థానంలో ఉన్న టీమ్​ను సెమీస్​లో ఢీకొట్టనుంది. లీగ్​ స్టేజ్​లో భారత్​ తన చివరి మ్యాచ్​ను ఆదివారం బంగ్లాదేశ్​తో ముంబయిలో తలపడనుంది.

