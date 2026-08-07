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'ఏజ్ 18 - బౌలింగ్ స్పీడ్ 146Kmph' - TNPLలో అదరగొడుతున్న సూర్యవంశీ టీమ్​మేట్

తమిళనాడు ప్రీమియర్ లీగ్​లో యువ సంచలనం- 140+ Kmphతో బంతులు విసురుతున్న యంగ్ క్రికెటర్

Devendran
Devendran (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 11:55 AM IST

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Deepesh Devendran TNPL : 2026 అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​లో సత్తా చాటిన తమిళనాడు యువ బౌలర్ దీపేశ్ దేవేంద్రన్ తమిళనాడు ప్రీమియర్ లీగ్​లోనూ ఆకట్టుకుంటున్నాడు. 18ఏళ్ల దీపేశ్ టీఎన్​పీఎల్​లో మెరుపు బౌలింగ్​తో ప్రత్యర్థులకు దడ పుట్టిస్తున్నాడు. తాజాగా జరిగిన లీగ్ మ్యాచ్​లో ఏకంగా గంటకు 146 కిలోమీటర్ల వేగంతో బంతిని విసిరి ఔరా! అనిపించాడు. దీంతో మరోసారి క్రీడా ప్రపంచం దృష్టి దీపేశ్​పై పడింది.

ఈ టోర్నీలో దీపేశ్ మధురై పాంథర్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా మధురై - తిరుచ్చి మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో దీపేశ్ నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో 25 పరుగులిచ్చి ఒకటే వికెట్ తీసినప్పటికీ బౌలింగ్​లో 140 కిలోమీటర్ల వేగంలో నిలకడ చూపిస్తూ ఆకట్టుకున్నాడు. తొలుత 143Kmph స్పీడ్​తో బంతి విసిరి వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. ఇక 16వ ఓవర్లో అతడు విసిరిన తొలి బంతి ఏకంగా 146Kmph స్పీడ్ అందుకుంది. ఈ ఓవర్లో అతడు మూడుసార్లు 140+ Kmph వేగాన్ని అందుకోవడం విశేషం. తన స్పెల్ మొత్తం నిలడ చూపిస్తూ వేగవంతమైన బౌన్సర్లతో బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్​ సీజన్​లో అతడికి చోటు దక్కే ఛాన్స్ ఉంటుందని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

సూర్యవంశీ టీమ్​మేట్
కాగా, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అండర్ 19 వరల్డ్​కప్ విజేతగా నిలిచిన భారత జట్టులో దీపేశ్ కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. అతడు టాలెంటెడ్ క్రికెటర్లు వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆయుశ్ మాక్రేలతో కలిసి ఆడాడు. ఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్​పై మ్యాచ్​లో దీపేశ్ 2 వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు. ఓవరాల్​గా ఆ టోర్నమెంట్​లో ఐదు మ్యాచ్​లు ఆడిన దీపేశ్ 6 వికెట్లు కూల్చాడు. అలాగే గతేడాది జరిగిన అండర్ 19 ఆసియా కప్​లోనూ అతడు అదరగొట్టాడు. 5 మ్యాచ్​లో 14 వికెట్లు కూల్చాడు. ఆ టోర్నీలో అతడే హైయ్యెస్ట్ వికెట్ టేకర్​గా నిలిచాడు. ఇవే కాకుండా ఆస్ట్రేలియా టూర్​లో బ్రిస్బేన్ వేదికగా జరిగిన యూత్ టెస్టులో , తమిళనాడు డొమెస్టిక్ టోర్నీ వినూ మన్కడ్​లో ఐదేసి వికెట్ల చొప్పున పడగొట్టాడు.

ఈటీవీ భారత్​తో దీపేశ్!
అండర్ 19 ప్రపంచకప్​లో సత్తా చాటిన దీపేశ్​ను ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 'ఈటీవీ భారత్' పలకరించింది. దీపేశ్ దేవేంద్రన్ స్వస్థలం చెంగల్‌పట్టు జిల్లాలోని మీనంబాక్కం. అతనికి ఆరేళ్ల వయసులోనే క్రికెట్ పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని గమనించిన అతని తండ్రి దేవేంద్రన్, కొడుకును క్రికెట్ క్లబ్‌లో చేర్పించారు. స్వయంగా క్రికెట్ కోచ్ అయిన తన తండ్రి పర్యవేక్షణలో దీపేశ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఆల్​రౌండర్​గా ఎదిగాడు. స్థానిక టోర్నీల్లోనూ ప్రతిభను కనబరిచాడు.

అయితే వరల్డ్​కప్ అనంతరం ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతూ, టీమ్ఇండియాకు ఆడాలనే కోరిక ఉందని వివరించాడు. ఇక ఐపీఎల్​లో "నేను డేల్ స్టెయిన్, హార్దిక్ పాండ్య వంటి దిగ్గజాల బౌలింగ్ శైలిని అధ్యయనం చేస్తూ సన్నద్ధమవుతున్నాను. నా కోసం నా కుటుంబం ఎంతో త్యాగం చేసింది. నా ప్రయాణంలో వాళ్ల మద్దతు ఉంది. భవిష్యత్తులో సీనియర్ భారత జట్టు తరపున, రంజీ ట్రోఫీలో ఆడాలనేది నా కల. ఇక ఐపీఎల్‌లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరపున ఆడాలని నేను కోరుకుంటున్నా. టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యనే నాకు స్ఫూర్తి" అని దీపేశ్ అప్పట్లో ఈటీవీ భారత్​తో చెప్పాడు.

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