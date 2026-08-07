'ఏజ్ 18 - బౌలింగ్ స్పీడ్ 146Kmph' - TNPLలో అదరగొడుతున్న సూర్యవంశీ టీమ్మేట్
తమిళనాడు ప్రీమియర్ లీగ్లో యువ సంచలనం- 140+ Kmphతో బంతులు విసురుతున్న యంగ్ క్రికెటర్
Published : August 7, 2026 at 11:55 AM IST
Deepesh Devendran TNPL : 2026 అండర్ 19 వరల్డ్కప్లో సత్తా చాటిన తమిళనాడు యువ బౌలర్ దీపేశ్ దేవేంద్రన్ తమిళనాడు ప్రీమియర్ లీగ్లోనూ ఆకట్టుకుంటున్నాడు. 18ఏళ్ల దీపేశ్ టీఎన్పీఎల్లో మెరుపు బౌలింగ్తో ప్రత్యర్థులకు దడ పుట్టిస్తున్నాడు. తాజాగా జరిగిన లీగ్ మ్యాచ్లో ఏకంగా గంటకు 146 కిలోమీటర్ల వేగంతో బంతిని విసిరి ఔరా! అనిపించాడు. దీంతో మరోసారి క్రీడా ప్రపంచం దృష్టి దీపేశ్పై పడింది.
ఈ టోర్నీలో దీపేశ్ మధురై పాంథర్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా మధురై - తిరుచ్చి మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో దీపేశ్ నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో 25 పరుగులిచ్చి ఒకటే వికెట్ తీసినప్పటికీ బౌలింగ్లో 140 కిలోమీటర్ల వేగంలో నిలకడ చూపిస్తూ ఆకట్టుకున్నాడు. తొలుత 143Kmph స్పీడ్తో బంతి విసిరి వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. ఇక 16వ ఓవర్లో అతడు విసిరిన తొలి బంతి ఏకంగా 146Kmph స్పీడ్ అందుకుంది. ఈ ఓవర్లో అతడు మూడుసార్లు 140+ Kmph వేగాన్ని అందుకోవడం విశేషం. తన స్పెల్ మొత్తం నిలడ చూపిస్తూ వేగవంతమైన బౌన్సర్లతో బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్ సీజన్లో అతడికి చోటు దక్కే ఛాన్స్ ఉంటుందని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
18 year old Deepesh Devendran is clocking 145 kmph in tnpl pic.twitter.com/LFA7nPUsCS— Sawai96 (@Aspirant_9457) August 5, 2026
సూర్యవంశీ టీమ్మేట్
కాగా, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అండర్ 19 వరల్డ్కప్ విజేతగా నిలిచిన భారత జట్టులో దీపేశ్ కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. అతడు టాలెంటెడ్ క్రికెటర్లు వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆయుశ్ మాక్రేలతో కలిసి ఆడాడు. ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై మ్యాచ్లో దీపేశ్ 2 వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు. ఓవరాల్గా ఆ టోర్నమెంట్లో ఐదు మ్యాచ్లు ఆడిన దీపేశ్ 6 వికెట్లు కూల్చాడు. అలాగే గతేడాది జరిగిన అండర్ 19 ఆసియా కప్లోనూ అతడు అదరగొట్టాడు. 5 మ్యాచ్లో 14 వికెట్లు కూల్చాడు. ఆ టోర్నీలో అతడే హైయ్యెస్ట్ వికెట్ టేకర్గా నిలిచాడు. ఇవే కాకుండా ఆస్ట్రేలియా టూర్లో బ్రిస్బేన్ వేదికగా జరిగిన యూత్ టెస్టులో , తమిళనాడు డొమెస్టిక్ టోర్నీ వినూ మన్కడ్లో ఐదేసి వికెట్ల చొప్పున పడగొట్టాడు.
Deepesh Devendran is proving why he's one of India's most exciting young fast bowlers.— Vishal Yadav (@VishalY73709681) August 5, 2026
The former India U19 pacer has been consistently clocking 140+ km/h in the TNPL, touching 145+ km/h with ease, while also showing impressive variations#TNPL #CSK #WhistlePodu #IPL #Deepesh pic.twitter.com/m98TsM8CyH
ఈటీవీ భారత్తో దీపేశ్!
అండర్ 19 ప్రపంచకప్లో సత్తా చాటిన దీపేశ్ను ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 'ఈటీవీ భారత్' పలకరించింది. దీపేశ్ దేవేంద్రన్ స్వస్థలం చెంగల్పట్టు జిల్లాలోని మీనంబాక్కం. అతనికి ఆరేళ్ల వయసులోనే క్రికెట్ పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని గమనించిన అతని తండ్రి దేవేంద్రన్, కొడుకును క్రికెట్ క్లబ్లో చేర్పించారు. స్వయంగా క్రికెట్ కోచ్ అయిన తన తండ్రి పర్యవేక్షణలో దీపేశ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఆల్రౌండర్గా ఎదిగాడు. స్థానిక టోర్నీల్లోనూ ప్రతిభను కనబరిచాడు.
అయితే వరల్డ్కప్ అనంతరం ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడుతూ, టీమ్ఇండియాకు ఆడాలనే కోరిక ఉందని వివరించాడు. ఇక ఐపీఎల్లో "నేను డేల్ స్టెయిన్, హార్దిక్ పాండ్య వంటి దిగ్గజాల బౌలింగ్ శైలిని అధ్యయనం చేస్తూ సన్నద్ధమవుతున్నాను. నా కోసం నా కుటుంబం ఎంతో త్యాగం చేసింది. నా ప్రయాణంలో వాళ్ల మద్దతు ఉంది. భవిష్యత్తులో సీనియర్ భారత జట్టు తరపున, రంజీ ట్రోఫీలో ఆడాలనేది నా కల. ఇక ఐపీఎల్లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరపున ఆడాలని నేను కోరుకుంటున్నా. టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యనే నాకు స్ఫూర్తి" అని దీపేశ్ అప్పట్లో ఈటీవీ భారత్తో చెప్పాడు.
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