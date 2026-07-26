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చరిత్ర సృష్టించిన 18 ఏళ్ల అనాహత్ - వరల్డ్ జూనియర్ స్క్వాష్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ టైటిల్ నెగ్గిన భారత ప్లేయర్​గా రికార్డ్​

వరల్డ్ స్క్వాష్ జూనియర్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2026 ఛాంపియన్​గా నిలిచిన అనహత్ సింగ్ - సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన 18ఏళ్ల యువ సంచలనం

Anahat Singh (Ftont)
Anahat Singh (Ftont) (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 3:15 PM IST

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Anahat Singh Squash Championship : భారత యువ సంచలనం అనాహత్ సింగ్​ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. 18 ఏళ్ల అనాహత్ సింగ్ 2026 ప్రపంచ స్క్వాష్ జూనియర్ ఛాంపియన్‌షిప్ జూనియర్‌ సింగిల్స్ టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది. శనివారం జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఈజిప్టునకు చెందిన రుఖ్యా సలేంను 11- 3, 11- 7, 11- 9 తేడాతో వరుసగా మూడు సెట్లలో ఓడించింది. దీంతో ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్‌లో స్వర్ణం సాధించిన భారత మొట్టమొదటి స్క్వాష్ క్రీడాకారిణిగా అనాహత్ నిలిచింది.

అప్పుడు మిస్ అయినా!
కాగా, ఈ టోర్నీలో పాల్గొనడం అనాహత్​కు ఇది ఐదోసారి. ఇక పతకం సాధించడం మాత్రం తొలిసారి కాదు. ఆమె ఇదివరకే గతేడాది జరిగిన జూనియ్ స్క్వాష్ ఛాంపియన్ షిప్ పోటీల్లో పాల్గొంది. అందులోనూ సత్తా చాటింది. అయితే గతేడాది ఆమె కాంస్యంతో సరిపెట్టుకుంది. కానీ ఈసారి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో స్వర్ణ పతకమే లక్ష్యంగా అనాహత్ బరిలోకి దిగింది. అదే కసితో ఫైనల్​లోనూ అదరగొట్టి స్వర్ణం చేజిక్కించుకుంది. దీంతో ఈ ఘనత సాధించిన భారత తొలి అమ్మాయిగా రికార్డు కొట్టింది. 'వరల్డ్​ జూనియర్‌ స్క్వాష్‌లో బరిలోకి దిగడం ఇది ఐదోసారి. ఎట్టకేలకు గోల్డ్ మెడల్ సాధించినందుకు హ్యాపీగా ఉంది' అని ఫైనల్ అనంతరం అనాహత్‌ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది.

ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అనాహత్ ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడింది. మొదటి గేమ్‌లో, ఆమె తన ప్రత్యర్థికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా సులభంగా ఆధిక్యం సాధించింది. రెండో గేమ్‌లో ప్రత్యర్థి సలేం పుంజుకోవడానికి ప్రయత్నించగా, అనాహత్​ కూడా ఒత్తిడిలో కూడా ఓపికగా ఆడింది. దీంతో చివరికి అనాహత్​దే పైచేయి అయ్యింది. మూడో గేమ్ కొంచెం ఉత్కంఠభరితంగా సాగినా, అనాహత్ కీలక సమయాల్లో కొన్ని అద్భుతమైన పాయింట్లు సాధించి వరుస సెట్లలో నెగ్గి హ్యాట్రిక్​ కొట్టింది.

టోర్నమెంట్ అంతటా అనాహత్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబర్చింది. ఇక ఫైనల్​లో నెగ్గి ఈ టైటిల్ సాధించడం ఆమెకు మరింత ప్రత్యేకం. ఆడిన 6 మ్యాచ్‌లలో ఆమె కేవలం 2 గేమ్‌ల్లోనే ఓడిపోయింది. తొలి దశలో ఆమె ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన లిల్లీ విల్సన్, హాంకాంగ్‌కు చెందిన క్లో లో, మలేసియాకు చెందిన డోయిస్ యెహ్ సాన్ లీలను వరుస గేమ్‌లలో ఓడించి క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో స్థానం సంపాదించింది. ఆ తర్వాత క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో ఈజిప్ట్‌నకు చెందిన హబీబా రిజ్క్‌ను, సెమీఫైనల్స్‌లో బార్బ్ సమేహ్‌ను 3- 1 తేడాతో ఓడించి ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది.

21 ఏళ్ల నాటి రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ విజయంతో అనాహత్ 21 ఏళ్ల నాటి రికార్డును అధిగమించింది. గతంలో 2005లో జోష్నా చినప్ప జూనియర్ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. కానీ టైటిల్ గెలవలేకపోయింది. ఈ విజయానికి ముందు భారత్​కు ఈటోర్నీలో ఇదే అతిపెద్ద విజయంగా ఉంది. ఇక 2011 నుంచి బాలికల జూనియర్ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఈజిప్ట్ క్రీడాకారిణులు వరుసగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ వచ్చారు. ఈ సుదీర్ఘ ఆధిపత్యానికి తాజాగా భారత సంచలనం అనాహత్ ఆధిపత్యానికి ముగింపు పలికింది. దీంతో ఇది భారత్​కు చిరస్మరణీయ విజయంగా భావించవచ్చు.

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టార్గెట్ 2028 ఒలింపిక్స్
ప్రస్తుతం అనహత్ 'సీనియర్ PSA టూర్' ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్‌లో టాప్-20 క్రీడాకారిణులలో ఒకరిగా ఉన్నారు. లాస్ ఏంజిల్స్ 2028 ఒలింపిక్స్‌లో స్క్వాష్ క్రీడను తొలిసారిగా చేర్చనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె సాధించిన ఈ చరిత్రాత్మక విజయం ఆమె ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్తుంది. జూనియర్ స్థాయిలో సాధించిన ఈ విజయాన్ని సీనియర్, ఒలింపిక్ స్థాయిలలో కూడా పునరావృతం చేసి, దేశ కీర్తిని మరింత పెంచాలని భారత క్రీడాభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

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