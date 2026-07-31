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విషాదం : జట్టు​లో చోటు దక్కలేదని మహిళా క్రికెటర్ ఆత్మహత్య- సూసైడ్ నోట్ రాసి మరీ!

మహారాష్ట్రలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న మహిళా క్రికెటర్- స్టేట్ లెవెల్ టీమ్​లో చోటు దక్కకపోవడం వల్లే

Women Cricketer Passed Away
Women Cricketer Passed Away (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 3:43 PM IST

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Women Cricketer Passed Away : మహారాష్ట్ర నాగ్‌పుర్ జిల్లాలో విషాదకరమైన ఘటన జరిగింది. క్రికెట్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని కలలు కన్న 17 ఏళ్ల యువ క్రికెటర్ అతిది చౌకాండే ఆత్మహత్య చేసుకుంది. దీంతో స్థానికంగా విషాదం నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే విచారణ తర్వాతే ఆమె ఆత్మహత్యకు గల కచ్చితమైన కారణాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఇదీ జరిగింది
అదితి చౌకాండే గత రెండేళ్లుగా నాగ్‌పుర్‌లోని లక్ష్మీ నగర్ ప్రాంతంలో తన తల్లితో కలిసి నివసిస్తోంది. క్రికెట్‌లో రాణించాలని, గొప్ప విజయాలు సాధించాలన్నది అదితి కల. ఇందుకోసం నాగ్‌పుర్‌లోని ఓ క్రికెట్ అకాడమీలో కొంతకాలంగా కఠోర సాధన చేస్తోంది. అయితే, ఇటీవల జరిగిన విదర్భ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (VCA) జట్టు ఎంపిక ప్రక్రియలో ఆమెకు అవకాశం దక్కలేదు. దీనివల్ల ఆమె తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురైందని సమాచారం. రాష్ట్రస్థాయి జట్టుకు ఎంపిక కాలేదన్న మనస్తాపంతోనే అతిది ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉండవచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

కాగా, ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే బజాజ్ నగర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పంచనామా నిర్వహించారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ప్రమాదవశాత్తు మరణం (ADR) కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయి, పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే ఆత్మహత్యకు గల కచ్చితమైన కారణం తెలుస్తుందని పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

బజాజ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ చేతన్ చౌహాన్ ఈ ఘటనపై మాట్లాడారు. "అకోలాకు చెందిన అదితి ఇక్కడ తన తల్లితో కలిసి ఉంటోంది. ఆమె ప్రొఫెషనల్ క్రికెటర్. గత 2- 3 ఏళ్లుగా నిరంతరం సాధన చేస్తోంది. అయితే, ఇటీవల జరిగిన ఎంపిక ప్రక్రియలో విదర్భ జట్టులో స్థానం దక్కకపోవడంతో ఆమె తీవ్ర నిరాశకు గురైంది. ఆమె తన నివాసంలోనే ఆత్మహత్య చేసుకుంది. సంఘటనా స్థలంలో ఒక సూసైడ్ నోట్ (మరణ వాంగ్మూలం) కూడా లభించింది. ఈ కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది" అని చెప్పారు.

స్పాట్​లో సూసైడ్ నోట్
అయితే ఘటనా స్థలంలో పోలీసులు సూసైడ్ నోట్ కనుగొన్నారు. అందులో "నేను ఎంపిక కాలేదు" అని రాసి ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఆ సూసైడ్ నోట్‌ను పరిశీలిస్తున్నామని, దీనిపై అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు జరుపుతున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. కానీ, అదితి మృతి ప్రస్తుతం క్రీడా రంగంలో కలకలం రేపింది.

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CRICKETER PASSED AWAY

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