ఘనంగా జాతీయ క్రీడా పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం- విజేతలకు అవార్డులు అందించిన రాష్ట్రపతి ముర్ము
National Sports Awards :2025 జాతీయ క్రీడా పురస్కారాల ప్రదానోత్సం శుక్రవారం ఘనంగా జరిగింది. విజేతలకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అవార్డులు ప్రదానం చేశారు.
Published : November 13, 2026 at 4:22 PM IST
2025 జాతీయ క్రీడా అవార్డుల ప్రధానోత్సవం శుక్రవారం దిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్లో ఘనంగా జరిగింది. విజేతలకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అవార్డులను బహుకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయా, క్రీడా శాఖ కార్యదర్శి హరి రంజన్ రావుతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. గతేడాది ఆయా క్రీడల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన 17 మంది అథ్లెట్లు అర్జునా అవార్డు అందుకోగా, మరో ఐదుగురు కోచ్లను కేంద్రం ద్రోణాచార్య అవార్డుతో సత్కరించింది. అయితే దేశంలోనే అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారమైన 'మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న' అవార్డుకు ఈసారి ఎవరూ ఎంపిక కాలేదు. 2014 తర్వాత ఈ అవార్డును ఎవరికీ ఇవ్వకపోవడం ఇదే మొదటిసారి.
అర్జున అవార్డు అందుకున్న అథ్లెట్లు
అవార్డు గ్రహీతలలో చెస్ క్రీడాకారిణి దివ్య దేశ్ముఖ్ (ఇటీవల ప్రపంచ కప్ విజేత), విదిత్ గుజరాతి (2024 చెస్ ఒలింపియాడ్లో స్వర్ణం గెలిచిన భారత జట్టు సభ్యుడు), డెకాథ్లెట్ తేజస్విన్ శంకర్, అలాగే బ్యాడ్మింటన్ మహిళా డబుల్స్ జోడీ గాయత్రి గోపీచంద్ - ట్రీసా జాలీ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో దివ్య దేశ్ముఖ్, విదిత్ గుజరాతి, కామన్వెల్త్ గేమ్స్ రజత పతక విజేత బాక్సర్ నరేంద్ర బెర్వాల్, యువ షూటర్ ధనుష్ శ్రీకాంత్ (వినికిడి క్రీడాకారుల విభాగం) స్వయంగా హాజరయ్యారు. పారా-స్పోర్ట్స్ విభాగంలో పారా క్లబ్ త్రోయర్ ఏక్తా భ్యాన్, షూటర్ రుద్రాన్ష్ ఖండేల్వాల్కు ఈ గౌరవం దక్కింది. అంతేకాకుండా 1962 ఆసియా క్రీడల్లో స్వర్ణం గెలిచిన ఫుట్బాల్ జట్టు సభ్యుడు ఐ. అరుణాయగంకు 'లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్' విభాగంలో అర్జున అవార్డును ప్రదానం చేశారు.
VIDEO | Delhi: President Droupadi Murmu confers Arjuna Award to athlete Priyanka Goswami and boxer Narendra during National Sports Awards 2025 ceremony at Rashtrapati Bhavan. #ArjunaAward #NationalSportsAwards2025 (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/3HlFICMv8f— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026
కోచ్లకు ద్రోణాచార్య అవార్డులు
కోచింగ్ రంగంలో విశేష కృషి చేసినందుకు ముగ్గురు కోచ్లు ఛోటే లాల్ యాదవ్, పర్వీర్ సింగ్, నేహా చవాన్కు ద్రోణాచార్య అవార్డులు లభించాయి. అలాగే పురుషుల జాతీయ బాక్సింగ్ కోచ్ ధర్మేంద్ర యాదవ్, రెజ్లింగ్ కోచ్ వీరేందర్ కుమార్కు 'లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్' విభాగంలో ద్రోణాచార్య అవార్డును ప్రదానం చేశారు.
విజేతలకు భారీ ప్రైజ్మనీ
అర్జున అవార్డు గ్రహీతలకు రూ.15 లక్షల నగదు బహుమతిని అందజేస్తారు. సాధారణంగా ఈ అవార్డులను హాకీ దిగ్గజం మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ జయంతి ఆగస్టు 29న ప్రదానం చేసేవారు. కానీ కొవిడ్-19 తర్వాత ప్రదానోత్సవం తేదీ మారింది.
2025లో ఆయా క్రీడల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన అథ్లెట్లకు కేంద్రం ఈ ఏడాది ఆగస్టు 18న అవార్డులు ప్రకటించింది. అయితే అవార్డుల ప్రకటనలో జరిగిన జాప్యంపై కొందరు క్రీడాకారులు అసహనం వ్యక్తం చేయగా, ఎంపిక కమిటీ సిఫార్సులను పునఃసమీక్షించింది. తాజాగా క్రీడాకారులకు అర్జున అవార్డును అందజేసింది. కాగా, ఒలింపిక్స్, ఆసియా, కామన్వెల్త్ గేమ్స్, ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లలో భారత్ తరఫున అత్యుత్తం ప్రదర్శన చేసిన అథ్లెట్లకు ఈ పురస్కారాలు వరిస్తాయి.
Celebrating excellence on the field! 🏅🇮🇳 𝐀𝐫𝐣𝐮𝐧𝐚 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟓 🏆📙 Shri Tejaswin Shankar (Athletics) Shri Muhammed Ajmal V (Athletics) Ms. Priyanka Goswami (Athletics) Ms. Treesa Jolly (Badminton) #ArjunaAwards #NationalSportsAwards https://t.co/6h6J36ZmJ1— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) November 13, 2026
2025 జాతీయ క్రీడా అవార్డుల పూర్తి జాబితా
- తేజస్విన్ శంకర్ (అథ్లెటిక్స్)
- ప్రియాంక గోస్వామి (అథ్లెటిక్స్)
- నరేంద్ర బర్వాల్ (బాక్సింగ్)
- విదిత్ గుజరాతీ (చెస్)
- దివ్య దేశ్ముఖ్ (చెస్)
- ధనుశ్ శ్రీకాంత్ (డెఫ్ షూటింగ్)
- రాజ్కుమార్ పాల్ (హాకీ)
- సుర్జిత్ (కబడ్డీ)
- రుద్రాంశ్ ఖండేల్వాల్ (పారా షూటింగ్)
- ఏక్తా భయాన్ (పారా అథ్లెటిక్స్)
- అరవింద్ సింగ్ (రోయింగ్)
- అఖిల్ షెరాన్ (షూటింగ్)
- ట్రీసా జాలీ (బ్యాడ్మింటన్)
- గాయత్రి గోపీచంద్ (బ్యాడ్మింటన్)
- లాల్రెమ్సియామి (హాకీ)
- మహ్మద్ అజ్మల్ (అథ్లెటిక్స్)
- పూజ (కబడ్డీ)
అర్జున జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం
- అరుణాయగం (ఫుట్బాల్)
ద్రోణాచార్య అవార్డు
- పర్వీర్ సింగ్
- ఛోటే లాల్ యాదవ్
- నేహా చవాన్
ద్రోణాచార్య జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం
- ధర్మేంద్ర యాదవ్
- వీరేంద్ర కుమార్
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