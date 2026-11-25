66 స్లాట్లు, 1220 మంది ప్లేయర్లు- IPL మినీవేలంలో తండ్రీకొడుకులు కూడా!
IPL Mini Auction 2027 : మినీ వేలానికి సంబంధించిన కీలక ప్రకటన వచ్చింది. ఈసారి వేలంలో అందుబాటులో ఉన్న ఆటగాళ్ల వివరాలు మీ కోసం!
Published : November 25, 2026 at 7:06 PM IST
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2027 మినీ వేలం డిసెంబర్ 16న గోవా వేదికగా జరగనుంది. ఈ క్రమంలో వేలంలో ఉన్న ప్లేయర్ల లిస్ట్ వచ్చేసింది. మొత్తం 66 స్లాట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇందులో 25 ఫారిన్ ప్లేయర్ల స్లాట్లు. ఈ మినీ వేలంలో 1220 మంది ఆటగాళ్లు తన పేరును నమోదు చేసుకున్నారు. ఇందులో 939 మంది భారతీయ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. అలాగే 17 దేశాలకు చెందిన 281 మంది విదేశీ ఆటగాళ్లు జాబితాలో ఉన్నారు. మరి ఇందులో క్యాప్డ్ ప్లేయర్లు ఎందరు? అన్క్యాప్డ్ ఎందరు? ఏయే దేశాల నుంచి ప్లేయర్లు ఉన్నారు? లిస్ట్లో ఉన్న ప్రముఖ క్రికెటర్లు ఎవరు? అనే వివరాలు చూద్దాం!
అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లే ఎక్కువ
పేరు నమోదు చేసుకున్న వాళ్లలో అత్యధికంగా అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. మొత్తం 994 మంది అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడని ఆటగాళ్లున్నారు. అలాగే 184 మంది క్యాప్డ్ క్రికెటర్లు బరిలో ఉన్నారు. ఇందులో 42 మంది అసోసియేట్ దేశాలకు చెందిన ఆటగాళ్లు కాగా, అన్క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లలో 925 మంది భారతీయులు ఉన్నారు.
అత్యధికంగా ఆస్ట్రేలియా నుంచి
మినీ వేలం కోసం నమోదు చేసుకున్న విదేశీ ఆటగాళ్లలో ఆస్ట్రేలియా నుంచి అత్యధికంగా 53 మంది ఉన్నారు. ఆ తర్వాత సౌతాఫ్రికా (40), వెస్టిండీస్ (36), న్యూజిలాండ్ (25), ఆఫ్గానిస్థాన్ (23), శ్రీలంక (21) దేశాల ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. వీటితో పాటు ఇంగ్లాండ్ నుంచి 16, బంగ్లాదేశ్ (12), ఐర్లాండ్ (7), జింబాబ్వే (6) ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఇక అసోసియేట్ దేశాల విషయానికి వస్తే, అమెరికా నుంచి అత్యధికంగా 13 మంది, యూఏఈ (UAE), నేపాల్ నుంచి చెరో 10 మంది, నెదర్లాండ్స్ (3), కెనడా, జపాన్, స్కాట్లాండ్ నుంచి చెరో ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. అయితే 1220 మంది ప్లేయర్ల పేర్లను స్క్రీనింగ్ చేస్తారు. ఆతర్వాత డిసెంబర్ 4న తుది వేలం జాబితాలో ఉన్న ఆటగాళ్ల పేర్లను విడుదల చేస్తారు.
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
ఆరు కేటగిరీలుగా విభజించి వేలం నిర్వహిస్తారు
- భారత క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లు - 14
- క్యాప్డ్ అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లు - 170
- అసోసియేట్ దేశాల ఆటగాళ్లు - 42
- గత ఐపీఎల్ సీజన్లలో ఆడిన అన్క్యాప్డ్ - 127
- అన్క్యాప్డ్ భారత ఆటగాళ్లు -798
- అన్క్యాప్డ్ అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లు - 69
వేలంలో కీలక ప్లేయర్లు
ఆస్ట్రేలియా మాజీ బ్యాటర్ డేవిడ్ వార్నర్, ఇంగ్లాండ్ మాజీ ప్లేయర్లు బెన్ స్టోక్స్ మళ్లీ వేలం బరిలో నిలిచారు. వార్నర్ రూ.2 కోట్ల బేస్ ప్రైజ్తో వేలంలో పాల్గొంటున్నాడు. అతడు 2024లో చివరగా ఐపీఎల్లో ఆడాడు. 2025 వేలంలోనూ వార్నర్ పాల్గొనగా అన్సోల్డ్గా మిగిలిపోయాడు. ఆ తర్వాచ 2026 వేలంలో పాల్గొనలేదు. ఈసారి కూడా వార్నర్పై ఫ్రాంచైజీలు ఆసక్తి చూపించకపోవచ్చు. ఇక 35ఏళ్ల స్టోక్స్ 2023లో చివరగా ఐపీఎల్లో ఆడాడు. రూ.2 కోట్ల కనీస ధరతో స్టోక్స్ వేలంలో ఉన్నాడు. వీళ్లతోపాటు ట్రెంట్ బోల్ట్, జే రిచర్డ్సన్, స్పెన్సర్ జాన్సన్, టామ్ కర్రన్, అన్రీచ్ నోకియా, గెరాల్డ్ కొయెట్జీ, మతీషా పతిరణ, డేవన్ కాన్వే, రచిన్ రవీంద్ర, జేక్ ఫ్రేజర్ మెక్గుర్క్, జానీ బెయిర్స్టో, సామ్ బిల్లింగ్స్, వానిందు హసరంగ, షాయ్ హోప్, షిమ్రన్ హిట్మయర్ తదితరులు వేలంలో ఉన్నారు. వీళ్లందరి బేస్ ప్రైజ్ రూ.2 కోట్లుగా నిర్ణయించారు.
The stage is set for the next big bidding battle 🙌 The #TATAIPL 2027 Player Auction is set to take place on December 16, 2026 in Goa 🌴 #TATAIPLAuction https://t.co/NIRc7pChaO— IndianPremierLeague (@IPL) November 18, 2026
బరిలో తండ్రీకుమారులు
ఈసారి వేలంలో ఆసక్తికర దృష్యం కనిపించనుంది. ఈ వేలంలో తండ్రీకుమారుడు బరిలో ఉన్నారు. అఫ్గానిస్థాన్కు చెందిన సీనియర్ ఆల్రౌండర్ మహ్మద్ నబీ రూ.1 కోటి కనీస ధరతో తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు. అదే క్రమంలో నబీ కుమారుడు హసన్ ఇసాఖిల్ కూడా మినీ వేలం కోసం పేరు నమోదు చేసుకున్నాడు. అతడు రూ.75 లక్షల బేస్ప్రైజ్తో బరిలో ఉన్నాడు.
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