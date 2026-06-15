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భారత్‌కు భారీ షాక్- 10 పరుగులు పెనాల్టీ- ఆదుకున్న సుయాంశ్, విప్రజ్

ట్రై సిరీస్- శ్రీలంక ఓ జట్టుతో పోటీ పడుతున్న భారత్ యంగ్ టీమ్- మ్యాచ్ మధ్యలో అలా చేసినందుకు 10 రన్స్ పెనాల్టీ

Ind vs SL
Ind vs SL (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 1:51 PM IST

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Ind A vs SL A 2026 : ట్రై సిరీస్​లో భాగంగా దంబుల్లా వేదికగా శ్రీలంక - ఎ తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో భారత్‌- ఎ జట్టుకు 10 పరుగుల పెనాల్టీ పడింది. విప్రజ్‌ నిగమ్ రెండుసార్లు పిచ్ మధ్యలో పరిగెత్తడంతో అంపైర్‌ 5 పరుగుల చొప్పున పెనాల్టీ విధించారు. దీంతో లక్ష్య ఛేదనలో శ్రీలంక 10/0 స్కోరుతో తన ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించనుంది. ఇది భారత్​కు భారీ షాక్​లాంటిందే!

ఆదుకున్న సుయాంశ్, విప్రజ్
ఈ మ్యాచ్​లో భారీ అంచనాలతో దిగిన యువ భారత్ టాపార్డర్ విఫలమైంది. ఓ దశలో 32.1 ఓవర్లకు 147-7తో నిలిచింది. దీంతో భారత్ 200 పరుగులు చేయడమే కష్టం అనిపించింది. కానీ, చివర్లో సుయాంశ్ షెగ్డే (72 పరుగులు, నాటౌట్), విప్రజ్ నిగమ్ (51 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. ఈ ఇద్దరూ ఎనిమిదో వికెట్​కు 90 బంతుల్లో 104 పరుగులు జోడించారు. దీంతో భారత్​కు గౌరవప్రదమైన స్కోర్ దక్కింది. 49.1 ఓవర్లలో 265 రన్స్​లు యువ భారత్ ఆలౌటైంది.

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IND VS SL TRI SERIES 2026
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