భారత్కు భారీ షాక్- 10 పరుగులు పెనాల్టీ- ఆదుకున్న సుయాంశ్, విప్రజ్
ట్రై సిరీస్- శ్రీలంక ఓ జట్టుతో పోటీ పడుతున్న భారత్ యంగ్ టీమ్- మ్యాచ్ మధ్యలో అలా చేసినందుకు 10 రన్స్ పెనాల్టీ
Published : June 15, 2026 at 1:51 PM IST
Ind A vs SL A 2026 : ట్రై సిరీస్లో భాగంగా దంబుల్లా వేదికగా శ్రీలంక - ఎ తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో భారత్- ఎ జట్టుకు 10 పరుగుల పెనాల్టీ పడింది. విప్రజ్ నిగమ్ రెండుసార్లు పిచ్ మధ్యలో పరిగెత్తడంతో అంపైర్ 5 పరుగుల చొప్పున పెనాల్టీ విధించారు. దీంతో లక్ష్య ఛేదనలో శ్రీలంక 10/0 స్కోరుతో తన ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించనుంది. ఇది భారత్కు భారీ షాక్లాంటిందే!
ఆదుకున్న సుయాంశ్, విప్రజ్
ఈ మ్యాచ్లో భారీ అంచనాలతో దిగిన యువ భారత్ టాపార్డర్ విఫలమైంది. ఓ దశలో 32.1 ఓవర్లకు 147-7తో నిలిచింది. దీంతో భారత్ 200 పరుగులు చేయడమే కష్టం అనిపించింది. కానీ, చివర్లో సుయాంశ్ షెగ్డే (72 పరుగులు, నాటౌట్), విప్రజ్ నిగమ్ (51 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. ఈ ఇద్దరూ ఎనిమిదో వికెట్కు 90 బంతుల్లో 104 పరుగులు జోడించారు. దీంతో భారత్కు గౌరవప్రదమైన స్కోర్ దక్కింది. 49.1 ఓవర్లలో 265 రన్స్లు యువ భారత్ ఆలౌటైంది.
1⃣0⃣0⃣ up for India A with Vice-captain Ruturaj Gaikwad leading the charge 👌— BCCI (@BCCI) June 15, 2026
111/3 after 19 overs in Dambulla.
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