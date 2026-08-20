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మహాభారతంలో "విభీషణుడు"! - ఏం చేశాడో తెలుసా?

- కౌరవ కుమారుల్లో నూటొక్క సంతానంగా యుయుత్సుడు! - కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఆరంభంలో కీలక నిర్ణయం

Mahabharata
Mahabharata (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 4:16 PM IST

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Mahabharata : కౌరవ సోదరులు ఎంత మంది? అంటే అందరూ చెప్పే మాట "వంద". కానీ నూటా ఒకటో వాడు కూడా ఉన్నాడని చాలా మందికి తెలియదు. అతనే యుయుత్సుడు. అతని పుట్టుకతోపాటు ధర్మబద్ధ జీవితం గురించి కరణం హరికిషన్‌ తెలియజేశారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే చూద్దాం.

కౌరవులు వంద మందికి గాంధారి జన్మనిస్తుంది. కానీ, ధృతరాష్ట్రునికి ఒక వైశ్య మహిళ ద్వారా యుయుత్సుడు జన్మిస్తాడు. అతను కౌరవ సోదరులతోనే పెరుగుతాడు. కానీ, అతని ప్రవర్తన వారికన్నా భిన్నంగా ఉండేది. అధికారం కన్నా న్యాయానికి ఎక్కువగా విలువ ఇవ్వాలని, ధర్మానికే కట్టుబడి ఉండాలనే భావాలతో ఉండేవాడు. అతని ఆలోచనా విధానం ఇలా ఉండేది కాబట్టే, పాండవుల పట్ల దుర్యోధనుడి తీరును నిరసించేవాడు.

ఇదే తీరుతో ఎదిగిన యుయుత్సుడి.. కురుక్షేత్ర యుద్ధప్రారంభంలో తీసుకున్న నిర్ణయం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. సమరానికి శంఖం పూరించడానికి ముందు రెండు వైపులా సైన్యాలు మోహరించి ఉన్నాయి. అప్పుడ ధర్మరాజు కౌరవసేనను ఉద్దేశించి, "ధర్మం కోసం ఎవరైనా మా వైపు రావాలనుకుంటే ఇప్పుడే రావచ్చు" అని ఆహ్వానం పలికాడు. అందరూ దుర్యోధనుడి వైపే ఉండిపోయారు. కానీ, యుయుత్సుడు మాత్రం ధర్మం వైపు అడుగులు వేశాడు. కౌరవ సోదరులను, రాజ్యాన్ని, వారు వేసిన నిందలన్నింటినీ లెక్కచేయకుండా పాండవుల చెంతకు చేరాడు. అలా ఒకే ఒక్కడు ధర్మం వైపు వచ్చాడు.

ఆ తర్వాత మొదలైన యుద్ధం 18 రోజులపాటు కొనసాగింది. నెత్తురు ఏరులై పారిన కురుక్షేత్ర సమరంలో.. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు వందమందీ నేలకొరిగారు. ప్రాణాలతో మిగిలి ఉన్న ఏకైక కుమారుడిగా యుయుత్సుడు నిలిచాడు. యుద్ధానంతరం పాండవులు అతన్ని సోదరుడిగా, అత్యంత ఆత్మీయుడిగా భావించారు.

అనంతరం పాండవులు స్వర్గానికి వెళ్లే ముందు హస్తినాపుర మహారాజు పరీక్షిత్తు సంరక్షణను, రాజ్యరక్షణ బాధ్యతలను యుయుత్సుడికే అప్పగించారు. ఎంతో ధర్మాత్ముడు కాబట్టే పాండవులు అంతగా విశ్వసించారు. అందుకే, "ధర్మోరక్షతి రక్షితః" అనే మాటకు యుయుత్సుడు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా ఉన్నాడు.

మనవాళ్లు తప్పు చేస్తే మనం ఎవరి వైపు నిలబడాలి అనే ప్రశ్న వస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు చాలా మంది బంధు ప్రీతితోనో, గుడ్డిగానో సొంతవారినే సమర్థిస్తారు. కానీ, ఎల్లప్పుడూ ధర్మంవైపే నిలబడాలని యుయుత్సుడి ఉదంతం చెబుతోంది. ఇలా న్యాయం వైపు ఉన్నప్పుడు మొదట కష్టాలు ఎదురుకావచ్చు. సొంతవారి నుంచే నిందలు కూడా రావచ్చు. కానీ అంతిమంగా సత్యమే గెలుస్తుంది. అప్పుడు అందరూ వారిని గుర్తిస్తారు. రామాయణంలో అన్న రావణాసురుడు చేసిన తప్పును ఎదిరించి, శ్రీరాముని పక్షాన చేరిన విభీషణుడి తీరుగానే, యుయుత్సుడు కూడా ధర్మం వెంటే నిలబడ్డాడు. అందుకే, అతను భారత విభీషణుడు!

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