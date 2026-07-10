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హేమాలి శాప విమోచనం నుంచి వ్రత విధానం వరకు- యోగిని ఏకాదశి మహిమ తెలుసా?

హిందూ సంప్రదాయంలో ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉన్న జ్యేష్ఠ బహుళ ఏకాదశి- ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా 88,000 మంది బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేసినంతటి పుణ్యం!

Yogini Ekadashi 2026
Yogini Ekadashi 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 4:00 AM IST

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Yogini Ekadashi 2026 : హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి తిథికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ రోజు ఉపవాస జాగారాలతో శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించడం వల్ల పాపాలు, రోగాల బాధలు తొలగి సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. ఒక సంవత్సరంలో వచ్చే 24 ఏకాదశుల్లో ప్రతి ఏకాదశి విశిష్టమైనదే! ఈ సందర్భంగా జ్యేష్ఠ బహుళ ఏకాదశి ఎప్పుడు? ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

యోగిని ఏకాదశి
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జ్యేష్ఠ మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని 'యోగిని ఏకాదశి' అంటారు. జులై 10, శుక్రవారం యోగిని ఏకాదశి సందర్భంగా ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని ఎవరు ఆచరించారు? వ్రతఫలం ఎలా ఉంటుంది? అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

యోగిని ఏకాదశి విశిష్టత
యోగిని ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి, ఉపవాసం ఉండడం వల్ల కుష్టు వ్యాధి వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కూడా తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా 88,000 మంది బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేసినంతటి పుణ్యఫలం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. పూర్వం హేమాలి అనే గంధర్వుడు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి భయంకరమైన కుష్టు వ్యాధి నుంచి ఉపశమనం పొందినట్లు మహాభారతంలో ధర్మరాజుకు శ్రీకృష్ణుడు వివరించినట్లుగా తెలుస్తోంది. మహిమాన్వితమైన ఈ యోగిని ఏకాదశి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం.

హేమాలి వృత్తాంతం
మహాభారతం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకు యోగిని ఏకాదశి ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ హేమాలి వృత్తాంతం గురించి వివరించిన ఉదంతాన్ని ఇప్పుడు ప్రస్తావించుకుందాం. అలకాపురిని పరిపాలించే కుబేరుడు పరమ శివ భక్తుడు. కుబేరుని శివపూజ కోసం ఆయన సేవకుడు హేమాలి రోజూ మానస సరోవరం నుంచి అరుదైన దేవతా పుష్పాలను తీసుకొస్తూ ఉండేవాడట! ఒకరోజు హేమాలి తన భార్యతో కలిసి విహరిస్తూ కుబేరుని పూజకు పూలు తీసుకుని రావడం మర్చిపోయాడంట! దాంతో కుబేరుడు భగవంతుని పూజ పట్ల హేమాలి నిర్లక్ష్యానికి ఆగ్రహించి భార్యకు దూరమై కుష్టు వ్యాధిగ్రస్థుడుగా పడిఉండమని శపించాడట.

భూలోకానికి చేరిన హేమాలి
కుబేరుని శాపంతో కుష్టు వ్యాధి సోకిన హేమాలి భార్యకు దూరమై భూలోకానికి చేరుకుంటాడు. అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్న మార్కండేయ మహర్షిని చూసి హేమాలి ఆయనతో తన శాపాన్ని గురించి వివరించి పశ్చాత్తాపం చెంది తరుణోపాయం సూచించామని ప్రాధేయపడతాడు.

యోగిని ఏకాదశి వ్రత మహిమను తెలిపిన మార్కండేయ మహర్షి
హేమాలి ప్రార్థనకు కరుణించిన మార్కండేయ మహర్షి యోగిని ఏకాదశి విశిష్టతను హేమాలికి తెలిపి అతనిచే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింపజేస్తాడు.

స్వర్గం చేరుకున్న హేమాలి
మార్కండేయ మహర్షి సూచన మేరకు హేమాలి భక్తిశ్రద్ధలతో యోగిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి శాపవిమోచనం పొంది స్వర్గానికి తిరిగి చేరుకుంటాడు. వనవాస సమయంలో అష్టకష్టాలు పడుతున్న ధర్మరాజుతో శ్రీకృష్ణుడు యోగిని ఏకాదశి వ్రతం గురించి వివరించినట్లుగా మహాభారతంలో వివరించి ఉంది. ఈ సందర్భంగా అసలు యోగిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలో చూద్దాం.

యోగిని ఏకాదశి వ్రత విధానం
యోగిని ఏకాదశి రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్రలేచి స్నానాది కార్యక్రమాలు ముగించుకుని శ్రీమహావిష్ణువును భక్తితో "స్వామి! కేశవా! నీ ప్రసన్నత కోసం నేను ఈ రోజు ఉపవాసం, జాగారం చేస్తాను" అని మనసులో స్మరిస్తూ సంకల్ప దీక్ష స్వీకరించాలి. పూజామందిరంలో ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. ఈ రోజు శ్రీమహావిష్ణువును పంచామృతాలతో అభిషేకించి, తులసి దళాలతో, పసుపు రంగు పూలతో పూజించాలి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ విధిగా చేయాలి. ఈ రోజు విష్ణుమూర్తికి పాయసం నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. అలాగే కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు కూడా స్వామికి నివేదించాలి. అనంతరం యోగిని ఏకాదశి వ్రతకథను చదువుకోవాలి.

ఆలయ దర్శనం
ఇంట్లో పూజ పూర్తయ్యాక సమీపంలోని విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్లి శ్రీ మహా విష్ణువుకు తులసిమాల సమ్పరించాలి. ఈ రోజు రాత్రంతా శ్రీ మహా విష్ణువు కీర్తనలు, భజనలు పాడుకుంటూ జాగారం చేయాలి.

తులసి పూజ
యోగిని ఏకాదశి రోజు సాయంత్రం తులసిని ఓ పీఠంపై పెట్టి నెయ్యి దీపాన్ని వెలిగించి 11 సార్లు ప్రదక్షిణలు చేస్తే కష్టాలు తొలగి సంపద పెరుగుతుందని చెబుతారు.

ఈ దానాలు శ్రేష్టం
పురాణాల ప్రకారం యోగిని ఏకాదశి రోజున పూజలతో పాటు దానధర్మాలకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. పవిత్రమైన ఈ రోజున దానాలు చేసే వారిని శ్రీహరి అనుగ్రహిస్తారు. పద్మపురాణంలో పేర్కొన్న ప్రకారం, ఈ రోజున అన్నదానం, సువర్ణదానం, గోదానం చేయడం వల్ల అనంత పుణ్యం లభిస్తుంది.

ద్వాదశి పారణ
ఏకాదశి మరుసటి రోజైన ద్వాదశి రోజు సూర్యోదయం తోనే తలారా స్నానం చేసి శ్రీహరిని యధావిధిగా పూజించి షడ్రసోపేతమైన మహా నైవేద్యం సమర్పించాలి. ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలు సమర్పించి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.

యోగిని ఏకాదశి వ్రత ఫలం
నియమ నిష్టలతో యోగిని ఏకాదశి వ్రతం ఆచరిస్తే జన్మాంతర ఖర్మల వలన సంక్రమించిన దీర్ఘకాలిక రోగాలు నయమవుతాయి. ఈ జన్మలో తెలిసో తెలియకో చేసిన పాపాలు పరిహారం అవుతాయి. యోగిని ఏకాదశి రోజు మరణించిన తర్వాత మోక్షాన్ని పొందుతారని సాక్షాత్తు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే వరం ఇచ్చాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. రానున్న యోగిని ఏకాదశి రోజు మనం కూడా శ్రీమన్నారాయణుని భక్తి పూజించి సకల శుభాలు పొందుదాం.

జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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