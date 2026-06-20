యోగా పితామహుడు పతంజలి మహర్షి ఎవరు?- ఆయన బోధించిన అష్టాంగ యోగ రహస్యాలేంటి?
భారతీయ యోగ సంప్రదాయానికి పితామహుడైన పతంజలి మహర్షి- ఆదిశేషుని అంశంతో అవతరించిన మహర్షి- యోగసూత్రాలను గ్రంథస్థం చేసి ప్రపంచానికి యోగశాస్త్రాన్ని అందించినట్లు చెబుతున్న శాస్త్రాలు
Published : June 20, 2026 at 4:54 AM IST
Adiyogi Patanjali Maharshi History : పవిత్ర భారత భూమిలో ఎందరో మహర్షులు, రుషులు జన్మించి ఈ భూమికి మరింత పవిత్రతను చేకూర్చారు. శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారం స్వీకరించిన ప్రతి సారి ఆయన వెంట ఆదిశేషుడు కూడా భూమిపై అవతరించాడు. త్రేతాయుగంలో లక్ష్మణునిగా, ద్వాపర యుగంలో బలరామునిగా అవతరించిన ఆదిశేషువు, కలియుగంలో ఆది యోగి పతంజలిగా అవతరించాడని పురాణేతిహాసాలు పేర్కొంటున్నాయి. పతంజలి మహర్షి రచించి గ్రంథస్థం చేసిన యోగసూత్రాలు భగవద్గీతతో సమానమైన ఖ్యాతిని పొందాయి. జూన్ 21, ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా యోగా పితామహుడైన పతంజలి మహర్షిని ఈ కథనంలో స్మరించుకుందాం.
ఎవరీ పతంజలి?
పతంజలి మహర్షికి సంబంధించిన ప్రచారంలో ఉన్న ఒక పౌరాణిక గాథను ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించుకుందాం. ప్రస్తుతం కాశ్మీరం ఉన్న ప్రాంతంలో పూర్వం గోవర్ధమనే గ్రామం ఉండేది. అక్కడ గోణిక అనే పరమ శివ భక్తురాలు శివుణ్ణే తన భర్తగా భావించి వివాహం చేసుకోకుండా ఉండి పోయింది. ఒకరోజు ఆమె సరస్సులోని నిల్చుని సూర్యునికి అంజలి ఘటిస్తూ తనకు సద్గుణవంతుడైన పుత్రుని ప్రసాదించమని కుంతీదేవిలా వేడుకుంది.
జలంలో ప్రవేశించిన ఆదిశేషుని అంశ
సూర్యభగవానుని సంకల్పంతో వైకుంఠం నుంచి ఆదిశేషుని అంశ సరస్సులోని జలంలో ప్రవేశించింది. చూస్తుండగానే యోగిరూపంలో ఉన్న ఆ బాలుడు గోణిక ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. సహజంగా సాధకురాలైన గోణిక తన దివ్యదృష్టితో జరిగింది అర్ధం చేసుకుంది. భగవంతుని ప్రసాదించిన ఆ పుత్రుణ్ణి అల్లారుముద్దుగా పెంచుకోసాగింది.
పతంజలి పేరు ఇలా!
ఆదిశేషుని అంశతో జన్మించిన ఆ బాలుడు అందరిని గౌరవిస్తూ అంజలి ఘటిస్తూ ఉండడం వల్ల ఆ బాలునికి పతంజలి అని పేరు వచ్చింది. పతంజలి కూడా తన తల్లి మార్గంలోనే శివభక్తి పరాయణుడై తల్లి ఆదేశం మేరకు దక్షిణభారతానికి వెళ్లి సముద్ర తీరంలో తపస్సు చేశాడు.
చిత్రమైన స్వరూపం
పతంజలి మహర్షి స్వరూపం మామూలు మానవుల స్వరూపం కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. మానవుని శిరసు, సర్ప ఆకారంలో ఉన్న శరీరంతో పతంజలి మహర్షి ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు.
తపస్సుతో పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం
పతంజలి తన తపస్సుతో పరమేశ్వరుని ప్రత్యక్షం చేసుకున్నాడు మహర్షి. ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైన 'ఏం కావాలో' కోరుకోమనగా, ఈశ్వరుని విశ్వరూపాన్ని దర్శించాలని ఉందన్న తన కోరికను తెలిపిన మహనీయుడు పతంజలి.
చిదంబరంలోనే విశ్వరూప దర్శనం
పతంజలి మహర్షి అడిగిన విశ్వరూప దర్శనం కోసం చిదంబరం వెళ్లి తన నాట్యాన్ని దర్శించమని చెప్పాడు ఆ పరమేశ్వరుడు. ఆ ఉమాపతి సూచన మేరకు పతంజలి చిదంబరం క్షేత్రానికి వెళ్లి నటరాజ స్వామి తాండవనృత్యాన్ని తిలకించి ధన్యుడయ్యాడు. ఆ స్వామిసేవలో తరించాడు. ఈ నాటికీ చిదంబరం నటరాజస్వామి ఆలయంలో జరిగే పూజావిధానాలు, ఉత్సవ పద్ధతులను పతంజలి మహర్షే నిర్దేశించి గ్రంథస్థం చేశాడని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
యోగా పుట్టినిల్లు భారత్!
మన దేశంలో వేదాల కాలం నుంచి యోగవిద్య ప్రాచుర్యంలో ఉంది. అనేక ధార్మిక గ్రంథాల్లో కూడా యోగ ప్రస్తావన ఉంది. అయితే అప్పటివరకు సూత్రీకరించని యోగ సిద్ధాంతాలను పతంజలి క్రమబద్దీకరించాడు. అందుకే పతంజలిని యోగా పితామహుడని పిలుస్తారు. దాదాపు 1800 రకాల యోగా నియమాలను, 200 యోగా సూత్రాలను పతంజలి గ్రంథస్థం చేశాడు.
ముఖ్యమైన యోగా సూత్రాలు
అహింస, బ్రహ్మచర్యం, ఇతరుల వస్తువులు ఆశించక పోవడం, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, సమాధి అనే ఈ ఎనిమిది అష్టాంగయోగంలో భాగమే అని పతంజలి యోగా సూత్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఎందరికో గురువు
నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన ఆదిశంకరాచార్యుల వారి గురువు గౌడపాదుడు పతంజలి మహర్షి వద్ద శిష్యరికం చేసి వ్యాకరణ విద్య, యోగ సూత్రాలు అభ్యసించాడని అంటారు.
పతంజలి బోధించిన కొన్ని ముఖ్య సూత్రాలు
పతంజలి మహర్షి మానవుడు అష్టాంగయోగ సాధనతో కోరికల వెంటే పరుగెత్తకుండా మనసుకు కళ్లెం వేస్తూ, అహంకారాన్ని విడిచి పరమాత్మునికి శరణాగతుడై జీవనం సాగిస్తే ఒక సాధారణ మనిషి కూడా మహర్షిగా మారుతాడని ప్రబోధించాడు.
పంచుకోవడంలోనే పరమానందం
మనిషి తనకు ఉన్న దాన్ని నలుగురితో పంచుకోవడంలోనే అద్వితీయమైన ఆనందం ఉందని, పరుల సొమ్మును ఆశించడం నరకప్రాయమని పతంజలి మహర్షి బోధించాడు. ధనాశ, దురాశ లేకుండా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుణ్ణి దర్శించడమే అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితి అని మహర్షి తెలిపాడు. తమినాడులోకి తిరుచిరాపల్లికి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తిరుపత్తూరులో వెలసిన బ్రహ్మ పురీశ్వర మందిరంలో పతంజలి మహర్షి జీవసమాధిని దర్శించుకోవచ్చు.
యోగా శాస్త్రంతో మనో దోషాన్ని, శబ్ద శాస్త్రంతో వాక్ దోషాన్ని, వైద్య శాస్త్రంతో శరీర దోషాన్ని పోగొట్టిన పతంజలి మహర్షిని ఈ ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం రోజు స్మరించుకుందాం. ఆయన నేర్పిన విలువలను పాటిస్తూ, యోగాభ్యాసం చేస్తూ శారీరక మానసిక దోషాలు తొలగించుకుని సమ సమాజానికి బాటలు వేయడమే ఆ మహర్షికి మనం ఇచ్చే నిజమైన నివాళి. యోగా చేద్దాం, ఆరోగ్యంగా ఉందాం!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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