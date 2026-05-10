మాతృ ప్రేమకు ప్రతిరూపం యశోదమ్మ- కన్నయ్యను పెంచి లోకానికి ఆదర్శమైన దివ్య మాత!

కన్నది దేవకీదేవి అయినా, చిన్ని కృష్ణుడికి మాతృ ప్రేమను పంచి పెంచింది యశోదమ్మ - ప్రేమతో పాటు క్రమశిక్షణ నేర్పి, కన్నయ్య బాల్యాన్ని అపురూపంగా తీర్చిదిద్దిన యశోదమ్మ

Yashoda Motherly Love Significance (Getty Images)
Published : May 10, 2026 at 3:48 AM IST

Yashoda Motherly Love Significance: సృష్టిలో అన్నింటికన్నా గొప్పది తల్లి ప్రేమ అంటారు. పెంచిన ప్రేమ అంతకన్నా గొప్పదని నిరూపించిన తల్లి యశోద! కన్నయ్యకు వెన్నముద్దలు తినిపిస్తూ అపురూపంగా పెంచింది యశోద. కన్నది దేవకీదేవి అయినా ఆ విషయం తెలియని యశోద కన్నయ్య తన కుమారుడే అనుకుని అలవిమాలిన ప్రేమతో చిన్ని కృష్ణుని పెంచింది. ఒక తల్లి తన బిడ్డలను ఎలా పెంచాలో లోకానికి చూపిన ఆదర్శ మాతృమూర్తి యశోద. మే 10, ఆదివారం మాతృదినోత్సవం సందర్భంగా జగన్నాథుడైన కన్నయ్యకు మాతృప్రేమను రుచి చూపించిన యశోదమ్మ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ యశోదమ్మ?
పురాణాల ప్రకారం, యశోద పూర్వజన్మలో ద్రోణుడు అనే వసువు భార్యయైన ధార. ధార, ద్రోణుడు బ్రహ్మ దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి కఠిన తపస్సు చేశారు. శ్రీమన్నారాయణుడిని తమ కుమారుడిగా పొంది, ఆస్వాదించే వరం కోరుకున్నారు. వారి కోరిక మేరకు, ద్వాపరయుగంలో వారు నందుడు, యశోదగా జన్మించారు. యశోద గోకులాధిపతి నందుని భార్య.

శ్రీకృష్ణునికి యశోద తల్లి అయింది ఇలా
శ్రీకృష్ణుడు చెరసాలలో జన్మించగానే కంసుని నుంచి రక్షించడానికి వసుదేవుడు చిన్ని కృష్ణుని బుట్టలో పెట్టుకుని యమునా నది దాటి నందుని గోకులం చేరి అక్కడ అప్పుడే ఆడబిడ్డను ప్రసవించిన యశోద పక్కన కృష్ణుని పడుకోబెట్టి, ఆ ఆడబిడ్డను తిరిగి చెరసాలకు తీసుకొస్తాడు. ఎప్పుడెప్పుడు కృష్ణుడు పుడతాడా సంహరిద్దామా అని కాచుకుని ఉన్న కంసుడు దేవకీ చెంత ఉన్న పసిపాపను చంపబోతే ఆ పాప యోగమాయ గా మారి 'నిన్ను చంపేవాడు గోకులంలో పెరుగుతున్నాడు" అని చెప్పి కంసునికి అందకుండా వింధ్య పర్వతానికి ఎగిరి పోతుంది. ఆమెయే వింధ్యవాసిని దేవిగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

ముద్దులొలికే కన్నయ్య
ఆకట్టుకునే రూపం, నవ్వుల్లో చిలిపితనం, కళ్లల్లో ప్రేమ! చిన్ని కృష్ణుని తలచుకోగానే ఎవరికైనా ఇవే గుర్తొస్తాయి. చిన్ని కృష్ణుని బాల్య క్రీడలను ఆస్వాదించని వారంటూ ఉండరు. ఇక తల్లిగా యశోదమ్మ ఎంత పుణ్యం చేసిందో కానీ సాక్షాత్తు భగవంతుని ఎత్తుకుని ముద్దులాడింది. లాలపోసి, జోలపాడి మురిసిపోయింది. ఎంత ముద్దు చేసినా కన్నయ్యను ఎప్పుడు ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండే యశోదమ్మ తల్లులందరికీ ఆదర్శం.

ఆదర్శమూర్తి మన యశోదమ్మ
పిల్లలు అల్లరి చేయడం సహజం. కానీ పిల్లలే కదా అని అలా వదిలేయడం సహజం కాదు. 'మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా' అన్నట్లు పిల్లలకు చిన్న వయసులోనే క్రమశిక్షణ నేర్పాలి. కృష్ణయ్య అంటే యశోదమ్మకు ప్రాణం. చిన్న దెబ్బ తగిలినా విలవిలలాడిపోయేది. కానీ కృష్ణుడు మట్టి తిన్నప్పుడు తప్పు పని చేసినందుకు చిన్న పిల్లాడు అని కూడా చూడకుండా కన్నయ్య చెవి మెలేసింది. తరువాత ఆ జగన్నాటక సూత్రధారి నోటిలో పదునాలుగు భువనాలు చూసి జన్మధన్యత పొందింది. కాసేపటికే అంతా మరచిపోయింది.

వెన్నదొంగ
చిన్ని కృష్ణుడు తన ఇంట్లోనే కాదు గోకులంలో ఇతర గోపికల ఇళ్లలో కూడా పాలు, పెరుగు, వెన్న దొంగతనంగా తినేవాడు. తాను తినడమే కాదు తన నేస్తాలకు కూడా పంచి పెట్టేవాడు. తన కుమారుని దొంగ అంటే ఏ తల్లి ఒప్పుకుంటుంది? యశోద కూడా అంతే! గోపికలు అబద్ధం చెబుతున్నారని పుత్ర ప్రేమతో వాదించింది. చివరకు నిజం తెలిసి చిన్ని కృష్ణయ్యను రోలుకు కట్టేసింది. పిల్లల మీద ప్రేమ వారిని బాగు పరచడానికి ఉపయోగించాలి కానీ చెడిపోవడానికి కాదని నిరూపించింది యశోదమ్మ.

బహు విద్య కోవిదుడు
చిన్ని కృష్ణుడు బాల్యంలో చేసిన చిలిపి క్రీడలు అన్ని ఇన్ని కావు. ఒకవైపు స్నేహితులతో ఆటలాడుకుంటూనే మరోవైపు గోపికలతో ఆడుకునేవాడు. ఒంటరిగా కూర్చుని వేణువు వాయిస్తూ ఉండేవాడు. కృష్ణుని వేణుగానానికి గోకులంలో ప్రజలే కాదు పశుపక్ష్యాదులు కూడా పరవశించి పోయేవి. అలాగని చదువును నిర్లక్ష్యం చేయలేదు. సాందీపుడు అనే గురువు వద్ద విద్యాభ్యాసాన్ని చక్కగా సాగించాడు. యశోదమ్మ తన కుమారుడు ఇలానే ఉండాలని ఆంక్షలు పెట్టలేదు. కృష్ణుడు ఏమి చేసినా ప్రోత్సహించింది. తప్పు చేస్తే మందలించింది. అదుపు తప్పితే శిక్షించి క్రమశిక్షణ నేర్పింది.

నేటి తల్లులకు ఆదర్శం యశోద
పిల్లలు తాము కోరినట్లే ఉండాలని, తాము చెప్పిన చదువులే చదవాలని అనుకునే తల్లులు ఈ విషయంలో యశోదమ్మను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. పిల్లల అభిరుచుల ప్రకారం నడుచుకుంటూనే వారికి విలువలు నేర్పాలి.

కన్నతల్లికన్నా మిన్నగా
యశోద కన్నయ్యని కన్నతల్లి కన్న మిన్నగా పెంచింది. కన్నయ్య కూడా తన తల్లికి తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. ఆమె తనపై చూపించిన ప్రేమను ఎంత ఆనందంగా అనుభవించాడో, ఆమె వేసే శిక్షలు కూడా అంతే సమానంగా స్వీకరించాడు. యశోదమ్మ తన వివాహాన్ని చూడలేదని చింతిస్తుంటే మరుసటి జన్మలో ఆమె వకుళమాతగా, తాను శ్రీనివాసుడిగా అవతరించినప్పుడు ఆమె చేతుల మీదుగా పద్మావతి దేవిని పరిణయమాడాడు.

అమ్మంటే
పసిపాపలు కూడా తేలికగా పలక కలిగే ఒకే ఒక పదం 'అమ్మ'! అమ్మ ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక మధురమైన భావన. అందుకే భగవంతుడంతటి వాడు కూడా అమ్మ ప్రేమకు లొంగిపోతాడు. పసిబిడ్డగా మారి పొత్తిళ్లలో ఆడుకుంటాడు. త్రిమూర్తులు అనసూయాదేవి ఒడిలో పసిపాపలుగా మారి మాతృ వాత్సల్యాన్ని అనుభవించారు. శ్రీరాముడు ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు తల్లుల ప్రేమను చవి చూసాడు. శ్రీ కృష్ణుడు దేవకీ యశోదల ప్రేమలో తాదాత్మ్యం చెందాడు.

అమ్మ ఒడిలో దొరికే చల్లదనం, తల్లి ప్రేమలోని మాధుర్యాన్ని చవి చూడడానికి భగవంతుడే పసిబాలుడై భువికి దిగి వచ్చినప్పుడు మానవులమైన మనం ఏపాటి? అనంత సాగరమైన అమ్మ ప్రేమను పొందే అదృష్టానికి వారసులుగా మన పిల్లలకు కూడా అదే ప్రేమను పంచి పెడదాం. ప్రేమైక సమాజానికి బాటలు వేద్దాం. ఇటు కుటుంబం కోసం కష్టపడుతూ, అటు సమాజ శ్రేయస్సు కోసం పరుగులు తీస్తున్న మాతృమూర్తులందరికీ శుభాభినందనలు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

