యమునోత్రి క్షేత్రం ఎక్కడ ఉంది? యమునా దేవి జన్మ స్థలమైన ఆ పవిత్ర ధామ్ విశేషాలు తెలుసా?

చార్ ధామ్ యాత్రలో తొలి క్షేత్రంగా భావించే యమునోత్రి, యమునా నది జన్మ స్థలంగా ప్రసిద్ధి - యమునా పుష్కరాల సందర్భంగా ఈ పవిత్ర ధామ్ చరిత్ర, ఆలయ విశేషాలు మీకోసం

Yamunotri Temple and Sacred Origin of River Yamuna
Published : June 2, 2026 at 2:56 AM IST

Yamunotri Temple and Sacred Origin of River Yamuna : హిందువుగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు జీవితంలో ఒక్కసారైనా చేయాలని పరితపించే యాత్ర చార్ ధామ్ యాత్ర. హిమాలయ పర్వత సానువుల్లోని గర్వాల్ ప్రాంతంలో వెలసిన గంగోత్రి, యమునోత్రి, కేదారనాథ్, బదరీనాథ్ అనే నాలుగు పుణ్య క్షేత్రాల సందర్శనార్ధం చేసే యాత్రను చార్ ధామ్ యాత్ర అంటారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, అత్యంత వ్యయ ప్రయాసల దృష్ట్యా చార్ ధామ్ యాత్ర చాలా కఠినమైన యాత్ర మాత్రమే కాదు ఎన్నో సవాళ్లతో కూడుకున్నది. జూన్ 2, మంగళవారం నుంచి యమునా నదికి పుష్కరాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

ఎవరీ యమున?
సాధారణంగా మన నదులన్నీ మహిళా స్వరూపాలుగానే ఉంటాయి. మన పురాణాల ప్రకారం యమున సూర్య భగవానుని కుమార్తె, నరకాధిపతి యమధర్మరాజు సోదరి. అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణుని అష్టభార్యలలో ఒకరిగా భావిస్తారు. ఈమెనే కాళింది అని కూడా అంటారు. భాగవతం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడు కాళియ మర్దనం చేసింది యమున నదిలోనే అని అందుకే ఆ విషసర్పం కారణంగా యమున నది జలాలు నల్లగా మారాయని అంటారు. వామన పురాణం ప్రకారం సతీదేవి వియోగంతో దుఃఖితుడైన పరమ శివుడు యమున నదిలోకి దూకగా, ఆయన బాధ, దుఃఖంతో యమునా నదీ జలాలు నల్లగా మారాయని తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా యమునా నదీ జలాలు నల్లగా ఉంటాయన్న సంగతి ప్రస్ఫుట మవుతోంది.

యమునోత్రి ఎక్కడుంది?
ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని గర్వాల్ ప్రాంతంలో, సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 3,293 మీటర్ల ఎత్తులో యమునోత్రి ఉంది. యమునా నది 'చంపసర్ గ్లేసియర్' మన పురాణాల ప్రకారం కాళింది పర్వతం నుంచి ఉద్భవించింది.

యమునోత్రికి ఎలా వెళ్లాలి?
ఉత్తరకాశీ నుంచి యమునోత్రికి సుమారు 129 కి.మీ దూరం ఉంటుంది. రోడ్డు మార్గం కొంత ప్రయాణం తర్వాత, జానకి చట్టి నుండి 6 కి.మీ ట్రెక్కింగ్ ద్వారా కానీ, మనుషులు మోసుకెళ్లే డోలీలలో కానీ ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు. రిషికేశ్ నుంచి బస్సులో హనుమాన్ చట్టి వరకు ప్రయాణించవచ్చు. ఇక్కడి నుంచి 14 కి. మీ. దూరంలో ఉన్న యమునోత్రికి వివిధ మార్గాల్లో చేరుకోవచ్చు.

ఆలయ విశేషాలు
యమునా నది ఉద్భవించిన యమునోత్రికి సమీపంలోనే యమునా దేవి ఆలయం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఆలయాన్ని 19వ శతాబ్దంలో జైపూర్ మహారాణి గులారియా నిర్మించారు. ఆలయంలో యమునా దేవిని దర్శించుకునే ముందు భక్తులు సమీపంలోని యమునా నదీపాయలో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరిస్తారు. అనంతరం భక్తులు యమునా దేవిని దర్శించుకుంటారు. ప్రతి ఏడాది అక్షయ తృతీయ రోజు యమునోత్రి ఆలయం తెరుచుకుంటుంది. తిరిగి దీపావళికి ఈ ఆలయాన్ని మూసేస్తారు. ఈ ఆలయంలో తలుపులు మూయడానికి ముందు వెలిగించిన దీపం ఆరు నెలల తరువాత కూడా వెలుగుతూ దర్శనమివ్వడం విశేషం. అలాగే అమ్మవారికి అలంకరించిన పువ్వులు కూడా తాజాగా చెక్కు చెదరకుండా ఉంటాయి. ఆలయ తలుపులు మూసి ఉంచిన ఆరు నెలల సమయంలో దేవతలు, గంధర్వులు అమ్మవారిని పూజిస్తారని విశ్వాసం.

సూర్యకుండం
యమునోత్రి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉండే సూర్యకుండం ఇక్కడ మహాత్యానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. ఎముకలు గడ్డ కట్టే చలిలో కూడా ఈ సూర్యకుండంలో నీరు సెగలు, పొగలతో మరుగుతూ ఉండడం విశేషం. ఆలయ అర్చకులు ఒక తెల్లని పలుచని వస్త్రంలో బియ్యాన్ని మూట కట్టి ఈ గుండంలో 10 నిమిషాలు ఉంచగానే స్వచ్ఛమైన తెల్లని అన్నం సిద్ధమవుతోంది. అలాగే బంగాళాదుంపలు కూడా ఉడికిస్తారు. ఈ అన్నాన్ని, దుంపలను అమ్మవారికి ప్రసాదంగా నివేదించి అనంతరం భక్తులకు పంచి పెడతారు. ఇంత చల్లని ప్రదేశంలో వేడి నీటి బుగ్గ ఎలా ఏర్పడిందో ఎవరికీ అంతు చిక్కని మిస్టరీ! అలాగే ఇక్కడ గౌరీ దేవి స్నానం ఆచరించినట్లుగా భావించే గౌరీకుండ్​ను కూడా భక్తులు దర్శించుకుంటారు. పురాణాల ప్రకారం యమునోత్రి దర్శనం మోక్షానికి ప్రధమ ద్వారమని తెలుస్తోంది. యమునా నది పుష్కరాల సందర్భంగా మనం కూడా యమునోత్రికి వెళ్లి యమునా దేవిని దర్శించుకుని తరిద్దాం.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

