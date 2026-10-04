భయాన్ని తొలగించే యమాదిత్యుని ఆలయం- ఎక్కడుందో తెలుసా?
కాశీలోని ద్వాదశ ఆదిత్య క్షేత్రాల్లో ఒకటి యమాదిత్యునిది- మంగళవారం, చతుర్దశి కలిసి వచ్చే రోజున గంగాస్నానం చేసి యమాదిత్యుని దర్శిస్తే యమభీతి, అపమృత్యు భయం తొలగుతాయని నమ్మకం!
Published : October 4, 2026 at 5:18 AM IST
Yamaditya Temple Kashi: కాశీలో వెలసిన ద్వాదశ ఆదిత్యులు! కాశీలో సూర్యుని ఆరాధించి యమాదిత్యునిగా వెలసిన యమధర్మరాజు! యమ భీతి, మృత్యు భయం తొలగించే యమాదిత్యుని ఆరాధన! కాశీ ఖండంలో కనిపించే యమాదిత్యుని ప్రస్తావన!
ఆరోగ్య ప్రదాత
ఆరోగ్య ప్రదాత, ప్రత్యక్ష భగవానుడైన సూర్య నారాయణ మూర్తిని ఆరాధిస్తే ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, జ్ఞానం, సకల విజయాలు చేకూరుతాయని శాస్త్రవచనం. మన దేశంలో సూర్య భగవానునికి ప్రత్యేకంగా ఎన్నో ఆలయాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా కొన్ని ఆలయాలను తప్పకుండా దర్శించి తీరాలి.
ముక్తి క్షేత్రం వారణాశి
ఇక ప్రముఖ తీర్థ క్షేత్రం కాశీ పట్టణం హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్య క్షేత్రం. కాశీలో మరణిస్తే చాలు మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం. కాశీలో మరణించడం కోసమే అక్కడ ఎందరో స్థిరనివాసం ఏర్పరుచుకుని జీవిస్తుంటారు. అలాంటి పవిత్ర కాశీ పట్టణంలో ఎన్నో ఆలయాలు, మరెన్నో పుణ్యస్నాన ఘట్టాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్య ప్రదాత అయినా సూర్యునికి వారణాసిలో వెలసిన ఓ మహత్తరమైన సూర్యుని ఆలయం గురించి తెలుసుకుందాం.
ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్ఛేత్!
'ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్ఛేత్' అని శాస్త్ర వచనం. ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యభగవానుడు. కాశీ క్షేత్రం దేవాలయాల నిలయం. కాశీ క్షేత్రంలో సూర్యభగవానునికి ద్వాదశ ఆలయాలు కలవు. ఈ ఆలయాల్లో యమాదిత్యుని ఆలయం కూడా ఒకటి.
కాశీలో యమాదిత్యుని ఆలయం
కాశీలోని ద్వాదశ ఆదిత్య క్షేత్రాల దర్శనంలో భాగంగా యమాదిత్యుని ఆలయ సందర్శన అత్యంత పుణ్యప్రదమైనదిగా చెబుతారు. కవిసార్వభౌమ శ్రీనాథుడు రచించిన కాశీ ఖండం గ్రంథంలో కాశీలోని ఈ యమాదిత్యుని ఆలయ విశేషాలు వివరించి ఉన్నాయి.
ఆలయ విశేషాలు
శ్రీనాథుడు రచించిన కాశీ ఖండంలో యమాదిత్యుని ఆలయ విశేషాల గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. కాశీలోని సింధియా ఘాట్ సమీపంలో వెలసిన సంకట దేవి ఆలయానికి చేరువలో యమాదిత్యుడు కొలువై ఉన్నాడు. ఇక్కడ యమధర్మరాజు సూర్యుని ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్థల పురాణం
సూర్యుని పుత్రుడైన యమధర్మరాజు ఒకసారి తన భటులను పిలిచి, శ్రీమహావిష్ణువును అనునిత్యం ఆరాధించే మహా భక్తుల జోలికి వెళ్లొద్దని చెప్పాడట. యమధర్మరాజు మాటలు విస్మరించిన యమ భటులు సూర్యభగవానుడి భక్తుడైన సత్రాజిత్తు దగ్గరికి వెళ్లి, సూర్యుని ఆగ్రహానికి గురవుతారు. జరిగిన విషయం తెలుసుకున్న యమధర్మరాజు, తన భటుల అపరాధాన్ని మన్నించమని సూర్యభగవానుడిని కోరుతూ, జరిగిన పొరపాటుకు ప్రాయశ్చిత్తంగా సూర్యభగవానుని మూర్తిని కాశీ క్షేత్రంలో ప్రతిష్ఠిస్తాడు.
సూర్యనారాయణుని సేవించిన యమధర్మరాజు
కాశీలో యమధర్మరాజు సూర్యుని సేవిస్తూ ఆయన అనుగ్రహానికి పాత్రుడవుతాడు. యమధర్మరాజు ప్రతిష్ఠించిన ఆదిత్యుడు కాబట్టి ఇక్కడి సూర్యభగవానుడు యమాదిత్యుడుగా పూజలు అందుకుంటున్నాడు.
యమేశ్వర స్వామి
అలాగే యమధర్మరాజు తన తండ్రి ఆనతి మేరకు శ్రీ విశ్వేశ్వరుని దర్శనం కొరకు గంగా తీరాన తపస్సు చేసి విశ్వనాథుని దర్శన భాగ్యం పొందాడు. ఇక్కడ యముడు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగాన్ని యమేశ్వర స్వామి అంటారు. కాశీలో శ్రీ యమేశ్వర స్వామిని, యమాదిత్యుని దర్శిస్తే శాశ్వత స్వర్గ ప్రాప్తి, మోక్షం ఏకకాలంలో లభిస్తాయని విశ్వాసం.
యమబాధలు దూరం
కాశీ యాత్రకు వెళ్లినవారు విశ్వనాథుని దర్శనం తరువాత యమాదిత్యుని దర్శిస్తే మరణానంతరం యమ బాధలు అనుభవించవలసి అవసరం ఉండదని, శాశ్వత స్వర్గ ప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
ఏ రోజు దర్శించాలి?
కాశీలో యమాదిత్యుని దర్శించడానికి ఒక నియమం ఉంది. మంగళవారం, చతుర్దశి కలిసి వచ్చిన రోజున పవిత్ర గంగానదిలో పుణ్య స్నానం చేసి యమాదిత్యుని దర్శిస్తే అనారోగ్య సమస్యలు, అపమృత్యు భయాలు దూరమవుతాయని, సకల పాపాలు నశిస్తాయని విశ్వాసం. ఈసారి కాశీ యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు మనం కూడా యమాదిత్యుని దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ ఆదిత్యాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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