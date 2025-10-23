ETV Bharat / spiritual

ఆ ఒక్కరోజు సోదరి చేతి భోజనం తింటే దోషాలన్నీ దూరం! ఎందుకలా? అసలు కథేంటి?

యమ ద్వితీయ విశిష్టత

Yama Dwitiya Story In Telugu
Yama Dwitiya Story In Telugu (Etv Bharat)
Yama Dwitiya Story In Telugu : దీపావళికి రెండు రోజుల తర్వాత కార్తిక శుద్ధ తదియ రోజును యమ ద్వితీయగా జరుపుకుంటాం సూర్య పుత్రుడైన యముడు దక్షిణ దిశకు అధిపతి. యముడు యమధర్మరాజుగా జీవుల పాప పుణ్యాలను అనుసరించి వారికి తగిన శిక్షలను విధిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో కార్తిక శుద్ధ తదియను యమ ద్వితీయగా జరుపుకోవడం వెనుక ఉన్న పురాణం గాథ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

యమున వృత్తాంతం
స్కంద పురాణం ప్రకారం నరకాధిపతి యముని సోదరి యమున. భూమిపై జీవనది రూపంలో ప్రవహిస్తున్న యమున అంటే యమునికి ఎంతో ఇష్టం. అగ్ని పురాణం ప్రకారం యమున భూమిపై జీవనదిగా ప్రవహిస్తూనే, వైకుంఠంలో విష్ణువు సన్నిధిలో విరజానదిగా ప్రవహించేది. శ్రీ మహావిష్ణువు ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణునిగా భూమిపై అవతరించిన సమయంలో విరజానది కాళిందిగా విష్ణువు వెన్నంటి భూమిపైకి వచ్చిందని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. తరువాతి కాలంలో కాళింది శ్రీకృష్ణుని పరిణయమాడి ఆయన అష్ట భార్యలలో ఒకరుగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

సోదరి ఇంటికి వెళ్లని యముడు
యమధర్మరాజు భూమిపైకి వచ్చి ఆయువు ముగిసిన జీవులను వారి పాపపుణ్యాలు గణించి తనతో నరకానికి తీసుకెళ్లేవారు. యముని సోదరి ఇటు కాళిందిగా మనిషి రూపంలో ఉన్నా, అటు యమునా నది రూపంలో భూమిపై ప్రవహిస్తున్నా, యముడు ఒక్కరోజు కూడా తన సోదరిని చూడడానికి వెళ్ళేవాడు కాదు. ఈ విషయం యమునను ఎంతో ఆవేదనకు గురిచేసింది. ఇదే విషయమై యముడు కూడా తరచూ చింతించేవాడని తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణంలో వివరించి ఉంది.

సూర్యుని ప్రార్ధించిన యమున
ఒకసారి యమున ఎలాగైనా తన అన్న తన ఇంటికి వచ్చేలా చేయమని సూర్యుని ప్రార్ధించింది. యముడు నరకాధిపతి కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యమున తన అన్నగారింటికి వెళ్ళకూడదు. అప్పుడు సూర్యుడు ఏడాదికోసారి కార్తిక శుద్ధ తదియ రోజు యముని తన భగినీ అంటే సోదరి ఇంటికి వెళ్లి, భగినీ హస్త భోజనం చేయమని ఆదేశించాడంట! ఆనాటి నుంచి ఈ భగినీ హస్త భోజనం ఒక సంప్రదాయంగా మారింది. అయితే ఈ భగినీ హస్త భోజనానికి సంబంధించి మరొక కథనం కూడా ప్రచారంలో ఉంది.

మార్కండేయునిపై యమపాశం
పరమశివునికి పరమ భక్తుడైన మార్కండేయుడు. అల్పాయుష్కుడు. కానీ అతను తనకు పూర్ణ ఆయుష్షుని ప్రసాదించమని శివలింగాన్ని ఆలింగనం చేసుకుని ప్రార్ధిస్తాడు. మార్కండేయుని ప్రాణాలు తీయడానికి యముడు విసిరిన యమపాశం శివలింగాన్ని తాకుతుంది. దానితో శివుడు ఆగ్రహించి మార్కండేయుని చిరంజీవిగా వర్ధిల్లమని ఆశీర్వదించి, యమునిపైకి తన త్రిశూలాన్ని విసురుతాడు.

యముని తరిమిన త్రిశూలం - భగినీ హస్త భోజనం
శివుడు త్రిశూలంతో యముని ముల్లోకాలు తడుముతాడు. ఆ త్రిశూలం బారి నుంచి రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో యముడు అనుకోకుండా తన సోదరి అయిన యమున ఇంటికి వెళ్తాడు. ఎన్నిసార్లు పిలిచినా రాని తన సోదరుడు యముడు అనుకోకుండా రావడంతో యమున ఆనందంతో తన అన్నకు తన స్వహస్తాలతో భోజనం పెడుతుంది. దీంతో ఆ అన్నా చెల్లెళ్ల బంధాన్ని, అనుబంధాన్ని చూసిన శివుడు భోజనం చేసేవారిని సంహరించరాదని తిరిగి వెళ్లిపోతాడు. అలా సోదరి చేతి భోజనం తిని యముడు ప్రాణాపాయం నుంచి రక్షింపబడ్డాడు కాబట్టి యమ ద్వితీయ రోజు సోదరి చేతి భోజనం తిన్నవారికి అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయని శివుడు వరమిచ్చాడు. అలాగే తనకు మరణ భయాన్ని తొలగించిన సోదరికి చీర, సారె కానుకలు ఇవ్వడం కూడా సంప్రదాయంగా మారింది. ఇదే భగినీ హస్త భోజనం వెనుక ఉన్న కథ.

యమ ద్వితీయ ఎప్పుడు?
అక్టోబర్ 23 వ తేదీ, గురువారం కార్తిక శుద్ధ తదియ రోజు యమ ద్వితీయగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు అన్నదమ్ములు చీర సారెలతో తన సోదరి ఇంటికి వెళ్లి సోదరి చేతి భోజనాన్ని సంతృప్తిగా ఆరగిస్తే అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

మానవ సంబంధాలు మెరుగు పరిచే పండుగలు
భగినీ హస్త భోజనం అనే పండుగను ఉత్తర భారతంలో 'భాయ్-దూజ్' పేరుతో జరుపుకుంటారు. 5 రోజుల దీపావళిలో ఇది చివరి రోజు. సోదరి సోదరుల మధ్య ఆప్యాయతలు, అనురాగాలు వృద్ధి చేసే ఇలాంటి పండుగలు సాంప్రదాయ రీతిలో జరుపుకుంటూ సమాజంలో మానవ సంబంధాలను మెరుగు పరచి ఆరోగ్యకరమైన సమాజ నిర్మాణానికి దోహదం చేస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

