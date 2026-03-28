యమ దశమి రోజు ఈ పూజ చేస్తే- మరణ భయం మటుమాయం!

యమ దశమి ఎప్పుడు, ఎలా జరుపుకుంటారు? - నచికేత యజ్ఞం చేస్తే కలిగే లాభం ఏంటి?

Yama Dharmaraja Dashami Story
Yama Dharmaraja Dashami Story (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 5:00 AM IST

Yama Dharmaraja Dashami Story : పుట్టిన ప్రతి ప్రాణి మరణించక తప్పదు. ఈ వాస్తవం తెలిసినప్పటికీ మరణం అనగానే ప్రతి ఒక్కరూ భయపడుతూ ఉంటారు. మరణ గండం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎన్నో పరిహారాలు పాటిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇవన్నీ తాత్కాలికమే అయినా ఎంతో ఊరటను, ధైర్యాన్ని ఇస్తుంటాయి. శ్రీరామనవమి మరుసటి రోజైన చైత్ర శుద్ధ దశమిని యమ దశమి అని, ధర్మరాజ దశమి అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ రోజు చేసే కొన్ని ప్రత్యేక పూజల వలన మరణ గండం, అపమృత్యు దోషాలు తొలగుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇంతకు ఈ యమ దశమి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఈ రోజు ఎలాంటి విధి విధానాలు పాటించాలి? పూర్వం ఎవరైనా ఈ యమ దశమి పూజలు చేసి ఉన్నారా! అనే అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

యమ దశమి ఎప్పుడు?
మార్చి 28, శనివారం చైత్ర శుద్ధ దశమిని యమ దశమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ధర్మరాజ దశమి అంటే యమధర్మరాజు దశమి అని అర్థం. ఈ రోజు యమ పూజ తప్పకుండా చేయాలి. యముడు కేవలం మృత్యు దేవుడే కాదు, ధర్మబద్ధంగా కర్మఫలాన్ని ఇచ్చే 'ధర్మరాజు' అని, ఆయనను పూజించడం వల్ల యమ భయం పోతుందని నమ్ముతారు.

యమ భయమే మరణ భయం
మరణం అంటేనే యముడు! యముడు అంటేనే మరణం! అందుకే మన సంప్రదాయంలో యముని పూజించే సందర్భాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ నిజానికి యముడు ధర్మరాజు. ఆయన కేవలం ధర్మాన్ని మాత్రమే ఆచరిస్తాడు. అందుకే మరణభీతి తొలగాలంటే యమధర్మరాజును ఆశ్రయించాల్సిందే అని శాస్త్రం చెబుతోంది.

యమదశమి అంటే ఏమిటీ? ఎలా చేయాలి?
చైత్ర శుక్ల దశమికే యమ దశమి అని, ధర్మరాజ దశమి అని పేరు. ఈ దశమి రోజు యముడిని పూజిస్తే మరణభయం తొలగిపోతుందని పెద్దలు, మరియు శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. యమ దశమి రోజు యమధర్మరాజు చిత్రపటాన్ని ఉంచి యధావిధిగా పూజించాలి. ఇంటికి దక్షిణ దిక్కులో యమ దీపాన్ని పెట్టాలి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు నచికేతుడి కథ వినడం వలన యమ భయం తొలగుతుంది విశ్వాసం.

ఎవరీ నచికేతుడు?
పూర్వం గౌతమ మహర్షి వంశానికి చెందిన వాజశ్రవుడు అనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. ఇతడినే ఉద్దాలకుడు అని కూడా అంటారు. ఆయన కొడుకే నచికేతుడు. ఒకసారి వాజశ్రవుడు గొప్ప యజ్ఞాన్ని తలపెట్టాడు. యజ్ఞ క్రతువులో భాగంగా ఆ మహర్షి విశేషంగా దానధర్మాలు చేయాలని సంకల్పించాడు. యజ్ఞ నియమం ప్రకారం ఆ యజ్ఞంలో మహర్షి తన వద్ద ఉన్న సకల సంపదలు దానం చెయ్యాలి. కానీ వాజశ్రవుడు మాత్రం పాలివ్వని ఒట్టిపోయిన గోవులను, తనకు పనికిరాని వస్తువులు బ్రాహ్మణులకు దానం ఇవ్వసాగాడు.

తండ్రిని వ్యతిరేకించిన నచికేతుడు
తన తండ్రి చేసే దానధర్మాలు నచికేతునికి నచ్చలేదు. అప్పుడు అతను తన తండ్రితో 'మనం ఏదైనా దానం చేస్తే అది అవతలి వారికి ఉపయోగపడేలా ఉండాలి కానీ ఇలా పనికిరాని వాటిని దానం చేయడం వలన ఏమి ఫలం? ఒక పని చేయండి నన్ను కూడా ఎవరికైనా దానం చేసేయండి!' అని తన తండ్రితో పలికాడు. అప్పుడు వాజశ్రవుడు తన కొడుకు బాల్యచాపల్యం తో ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడని అనుకుని తనను విసిగించద్దని చెబుతాడు.

నచికేతుని మొండిపట్టు
తండ్రి మాటలు నచ్చక నచికేతుడు తనను కూడా ఎవరికైనా దానం ఇచ్చేయమని పదే పదే విసిగిస్తుంటే ఇక సహనం నశించిన వాజశ్రవుడు 'నిన్ను యమునికి దానం ఇస్తాలే!' అని ఏదో మాట వరసకు అంటాడు. కానీ నచికేతుడు మాత్రం తండ్రి మాట పట్టుకుని యమలోకానికి బయలుదేరి వెళ్లి యముని దర్శనం చేసుకుని తన తండ్రి తనను యమునికి దానంగా ఇచ్చాడు కాబట్టి స్వీకరించమని మొండిపట్టు పడతాడు.

నచికేతునికి మూడు వరాలు ఇచ్చిన యముడు
పవిత్రమైన యాగ ప్రాంతంలో తన తండ్రి అన్న మాట వృధా కాకూడదని యమలోకానికి వచ్చిన నచికేతుని చూసి యముడు ప్రీతి చెంది అతనికి మూడు వరాలు ఇస్తాను కోరుకోమని అంటాడు. నచికేతుడు యమునితో 'తాను తిరిగి వెళ్ళాక తన తండ్రి కోపగించుకోకూడదని మొదటి వరాన్ని కోరుతాడు. రెండవ వరంగా స్వర్గాన్ని చేరుకోవడానికి చేయాల్సిన యజ్ఞం గురించి చెప్పమని కోరుతాడు. మూడవ వరంగా నచికేతుడు యమునితో మరణానంతరం ఏమి జరుగుతుందో చెప్పమని అంటాడు.

యముడు ఇచ్చిన వరాలు
మొదటి రెండు వరాలు ఉదారంగా ఇచ్చిన యముడు మూడవ వరాన్ని ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తాడు. మరణానంతరం ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకునే అధికారం ఎవరికీ ఉండదని, అలాంటి వరం ఎవరికీ ఇవ్వకూడదని యముడు నచికేతునికి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ నచికేతుడు మొండి పట్టు పట్టడంతో విధిలేక యముడు నచికేతునికి ఆత్మ జ్ఞానం ప్రబోధిస్తాడు. అదే మరణానంతర రహస్యం.

యముడు నచికేతునికి ఇచ్చిన రెండవ వరమైన స్వర్గానికి చేరుకునే వరానికి నచికేత యజ్ఞం అని పేరు. ఎవరైతే ఈ నచికేత యజ్ఞం చేస్తారు వారికి జీవితంలో యమబాధలు ఉండవని శాస్త్రవచనం. అలాగే ఈ యమ దశమి రోజు ఈ నచికేతుని కథ చదివిన, విన్న మరణ భయం దూరమవుతుందని విశ్వాసం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

