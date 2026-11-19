అపార జ్ఞాననిధి 'యాజ్ఞవల్క్య జయంతి' విశేషాలు ఇవే!
Yajnavalkya Jayanti Significance : ఋషులను వారి తపశ్శక్తి, వారు సాధించిన స్థితికి అనుగుణంగా ప్రధానంగా బ్రహ్మర్షులు, దేవర్షులు, మహర్షులు, రాజర్షులు అని నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించారు.
Published : November 19, 2026 at 4:00 AM IST
మన భరతఖండంలో ఎందరో మహర్షులు, ఋషులు తపస్సు చేసి, తమ తపోధనంతో ఈ భూమిని పవిత్రం చేశారు. హిందూ సంప్రదాయంలో ఋషులను వారి తపశ్శక్తి, వారు సాధించిన స్థితిరకి అనుగుణంగా ప్రధానంగా బ్రహ్మర్షులు, దేవర్షులు, మహర్షులు, రాజర్షులు నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఇలాంటి మహర్షులలో యాజ్ఞవల్క్యుడు కూడా ఒకరు. ఆయన జయంతి సందర్భంగా ఆ మహానుభావుని గురించి కొంతవరకు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
వ్యాసుడే యాజ్ఞవల్క్యుడు?
మన పురాణాల ప్రకారం శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారమే వ్యాస మహర్షి అని తెలుస్తోంది. మనకు తెలిసినంత వరకు ఒకటే ద్వాపర యుగం లేదా అలాంటి ద్వాపర యుగాలు ఎన్నో ఉన్నాయంట! మహాభారతానికి మూల పురుషుడైన వ్యాస భగవానుడు ప్రతి ద్వాపరంలోను అవతరిస్తాడంట! ఆ విధంగా ముప్ఫయి మూడో ద్వాపర యుగంలో వ్యాసుడు అపార జ్ఞాననిధి అయిన యాజ్ఞవల్క్యుడిగా అవతరించినట్లుగా వైఖానస ఆగమ శాస్త్రం ద్వారా తెలుస్తోంది.
అపార జ్ఞాన నిధి
యాజ్ఞవల్క్యుడు వైశంపాయుని వద్ద యజుర్వేదాన్ని అభ్యసించారు. సూర్యభగవానుని అనుగ్రహం ద్వారా శుక్ల యజుర్వేదాన్ని పొందినట్టు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈయన శతపథ బ్రాహ్మణం, బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు, యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి, యోగ యాజ్ఞవల్క్యము అనే ప్రసిద్ధ రచనలు చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది.
మిథిలాసభలో విదుషీమణిగా గుర్తింపు
విదేహ దేశపురాజైన జనకుడు నిర్వహించిన బహుదక్షిణ యజ్ఞంలో యాజ్ఞవల్క్యుడు దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన గొప్ప తత్వవేత్తలను, పండితులను తన జ్ఞానంతో ఓడించారు. గార్గి అనే విదుషీమణి ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చి తన బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని చాటుకున్నారు. జనకమహారాజుచే అనేక సన్మాన సత్కారాలను అందుకున్న బ్రహ్మజ్ఞాని.
జనకుని సభలో జరిగిన యదార్థ ఘటన
యాజ్ఞవల్క్యుడు అవడానికి పేద బ్రాహ్మణుడైనా గొప్ప జ్ఞానం, నీతి నిజాయితీ, తొణకని ఆత్మస్థైర్యం కలిగినవాడు. జనకుని సభలో బ్రహ్మజ్ఞానంపై జరుగుతున్న చర్చలో గెలుపొందితే బలిష్టమైన వేయి పాడి ఆవులని తెప్పించి, వాటి కొమ్ములను బంగారు నాణాలతో అలంకరించి దానంగా ఇవ్వనున్నారని తెలుసుకుని ఆ సభకు వెళ్తాడు.
మనోధైర్యాన్ని ప్రదర్శించిన యాజ్ఞవల్క్యుడు
జనకుని సభలో శాస్త్ర జ్ఞాన సంపన్నులైన ఆశ్వలుడు, ఆర్త భాగుడు, గార్గి, శాకల్యుడులాంటి వారెంతో మంది అక్కడవున్నా, ముందుకు రావడానికి సాహసించలేక పోతున్నారు. ఆ సమయంలో ఎవరూ ఊహించని విధంగా యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి మాత్రం అందుకు సిద్ధపడ్డాడు.
యాజ్ఞవల్క్యుని ప్రశ్నించిన ఆశ్వలుడు
జనకుని ప్రధాన పురోహితుడైన ఆశ్వలుడు ముందుకు వచ్చి "యాజ్ఞవల్క్యా! నీవు అందరికంటే గొప్ప వాడినని అనుకుంటున్నావా! ఎవ్వరూ ముందుకు రాకపోయినా నువ్వు ముందుకు వచ్చావు. అసలు నీకు బ్రహ్మతత్త్వం గురించి తెలుసా?" అని అడిగాడు.
యాజ్ఞవల్క్యుని నర్మగర్భ సమాధానం
ఆశ్వలుని మాటలకు యాజ్ఞవల్క్యుడు "బ్రహ్మజ్ఞానం నాకు తెలియదు. అయినా బ్రహ్మ జ్ఞానానికి వినయంగా వంగి నమస్కరిస్తాను. నేను బీద బ్రాహ్మణుణ్ణి. ఈ ఆవుల అవసరం నాకెంతో వుంది. బ్రహ్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన సందేహాలు ఎవరికైనా ఉంటే నా శక్తి మేరకు వాటిని తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తాను" అని అంటూ బ్రహ్మ జ్ఞానం బుద్ధికి అందేది కాదని నర్మగర్భంగా సమాధానమిచ్చాడు.
యాజ్ఞవల్క్యుని ప్రతిభా పాటవం
ఆ సమయంలో ఆశ్వలుడు బ్రహ్మతత్వాన్ని గురించి అనేక ప్రశ్నలు వేయగా వాటన్నిటికీ తడుముకోకుండా యాజ్ఞవల్క్యుడు సమాధానాలు ఇవ్వడం వల్ల చివరకు జనకుడు యాజ్ఞవల్క్యుని విజేతగా ప్రకటించాడు. జనకుని సభ మొత్తం యాజ్ఞవల్క్యునికి జయజయధ్వానాలు పలికింది. అంతటి మహనీయుడి ఆయన జన్మదినం రోజు స్మరించుకోవడం మన కర్తవ్యం.
యాజ్ఞవల్క్య జయంతి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం యాజ్ఞవల్క్య జయంతిని ఉత్తర దక్షిణ భారతాల్లో ఆయా సంప్రదాయాకి అనుగుణంగా రెండు విధాలుగా జరుపుకుంటారు. దక్షిణ భారతంలో కార్తిక శుద్ధ దశమి రోజున యాజ్ఞవల్క్య జయంతి జరుపుకోనుండగా, ఉత్తర భారతంలో మాత్రం ఫాల్గుణ శుద్ధ పంచమి రోజు జరుపుకోవడం విశేషం. ఏది ఏమైనా ప్రాంతీయత ఆధారంగా ఈ ఏడాది నవంబర్ 19, గురువారం కార్తిక శుద్ధ దశమి సందర్భంగా ఈ రోజునే యాజ్ఞవల్క్య జయంతి జరుపుకోనున్నాం.
యాజ్ఞవల్క్య జయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి?
పురాణాల ప్రకారం వ్యాస మహర్షి అంశయే యాజ్ఞవల్క్యుడని తెలుస్తోంది. వ్యాసుడంటే సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే! అందుకే యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి జయంతి రోజు శ్రీ మహావిష్ణువును పూజించాలి. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి రచించిన గ్రంథాలలో ఏదో ఒకదాన్ని పారాయణ చేయడం మరీ మంచిది. ఈ విధంగా యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి జయంతిని భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటే జ్ఞానం, పాండిత్యం లభిస్తాయని విశ్వాసం. రానున్న యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి జయంతి రోజు మనం కూడా శ్రీమహావిష్ణవును పూజించి సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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