యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు- పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!
యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీకారం- ఫిబ్రవరి 18 నుంచి 11 రోజుల వైభవోత్సవాలు
Published : February 18, 2026 at 3:48 AM IST
Yadagirigutta Brahmotsavam 2026 : తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ ఏడాది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో ఫిబ్రవరి 18 నుంచి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా యాదగిరి క్షేత్ర విశిష్టతను, బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏ రోజు ఏ ఉత్సవం జరుగనుందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
యాదగిరి క్షేత్ర విశిష్టత
యాదాద్రిగా పిలువబడే యాదగిరి గుట్ట శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి ఆలయంలో నరసింహ స్వామి స్వయంభువుగా వెలిసాడు. తెలంగాణలో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో వెలసిన ఈ పుణ్యక్షేత్రం నవ నరసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. ఇక్కడ స్వామి ఐదు రూపాల్లో కొలువై భక్తులచే పూజలందుకుంటున్నారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ స్థల పురాణం
ఋష్యశృంగ మహర్షి, శాంత దంపతుల పుత్రుడైన యాద మహర్షికి చిన్నప్పటి నుంచి ఉగ్ర రూపుడైన నరసింహ స్వామిని చూడాలనే కోరిక బలీయంగా ఉండేదంట! తన అభీష్టాన్ని సిద్ధింప చేసుకోవడానికి యాద మహర్షి చేసిన తపః ఫలంగా ఈ యాదగిరిగుట్ట నరసింహ క్షేత్రం ఆవిర్భవించిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. సింహా కారం లో ఉన్న గుహలో యాద మహర్షి చేసిన తపస్సుకు ఆంజనేయస్వామి రక్షకుడుగా ఉన్నాడంట! అందుకే ఇక్కడ ఆంజనేయస్వామి క్షేత్రపాలకుడుగా పూజలందుకుంటున్నాడు. గ్రహపీడితులు, మానసిక వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడేవారు ఇక్కడ ఆంజనేయస్వామిని దర్శించి పూజిస్తే అన్ని రకాల దోషాల నుంచి విముక్తులవుతారని విశ్వాసం.
5 రూపాల్లో దర్శనం
త్రేతాయుగంలో యాద మహర్షి తపస్సుకు ఫలంగా నరసింహస్వామి ఇక్కడ 5 రూపాల్లో సాక్షాత్కరించాడని ఆలయ స్థల పురాణంలో వివరించి ఉంది. జ్వాలా నరసింహుడు, యోగ నరసింహుడు, గండ భేరుండ నరసింహుడు, ఉగ్ర నరసింహుడు, లక్ష్మీ నరసింహుడు అనే 5 రూపాల్లో స్వామికి మహర్షికి సాక్షాత్కరించి తరింపజేసాడు. అనంతరం మహర్షి కోరిక మేరకు స్వామి ఇక్కడే 5 రూపాల్లో వెలసి ఉండిపోయారని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఉపాలయాలు
యాదగిరి గుట్టలో ప్రధానాలయం తో పాటు క్షేత్రపాలకుడు ఆంజనేయ స్వామిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. అలాగే స్వామి పుష్కరిణి చెంత మరో ఆంజనేయస్వామి ఆలయం కూడా ఉంది. కొండపైన శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామిని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. ఇలా ఒకే క్షేత్రంలో శివకేశవులు కొలువై ఉండడం శివకేశవ అభేదానికి నిదర్శనం.
బ్రహ్మోత్సవాలు షెడ్యూల్ ఇదే!
యాదగిరిగుట్ట లో ఫిబ్రవరి 18 నుంచి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. 11 రోజుల పాటు ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా కొనసాగనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా 18 వ తేదీ స్వస్తి వచనం తో బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీకారం చుడతారు. 20 నుంచి 26 వరకు స్వామివారికి వివిధ అలంకార సేవలు జరగనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఫిబ్రవరి 24న స్వామివారి ఎదుర్కోలు, ఫిబ్రవరి 25న స్వామి వారి తిరుకల్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఇక, ఫిబ్రవరి 26న దివ్యవిమాన రథోత్సవం వేడుక నిర్వహించనుండగా, ఫిబ్రవరి 28న గర్భాలయంలోని మూలవరులకు నిర్వహించే సహస్ర ఘటాభిషేకం తో ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు ముగియనున్నాయి.
యాదగిరి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలకు మనం కూడా తరలి వెళ్దాం. స్వామివారిని కనులార దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనరసింహాస్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.