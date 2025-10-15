ETV Bharat / spiritual

బుధవారం గణపతి పూజ ఇలా చేస్తే- జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం లభించడం ఖాయం!

బుధవారం సాయంత్రం గణపతిని ఎలా పూజించాలి?

Ganesh Puja On Wednesday
Ganesh Puja On Wednesday (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 15, 2025 at 5:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ganesh Puja On Wednesday : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఒక్కో రోజుకు ఒక్కో గ్రహం అధిపతిగా ఉంటుంది. అలాగే ఒక్కో గ్రహానికి ఒక్కో అధిదేవత ఉంటాడు. బుధవారానికి బుధ గ్రహం అధిపతి అయితే, బుధ గ్రహానికి వినాయకుడు అధిపతి. అందుకే బుధవారం వినాయకుని పూజకు శ్రేష్టం. సాధారణంగా ఉదయం నిత్య పూజలు చేస్తుంటాం కానీ బుధవారం ఉదయం నిత్య పూజ చేసుకున్నా సరే సాయంత్రం సమయంలో గణపతిని పూజిస్తే కలిగే శుభ ఫలితాలు చాలా శ్రేష్ఠమైనవని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా బుధవారం సాయంకాలం సమయంలో గణపతిని ఎలా పూజించాలి? ఆ పూజ ఫలం ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

విఘ్న వినాయకుడు
బుధవారం వినాయకుని పూజకు చాలా శ్రేష్టమైన రోజు. తొలి పూజలందుకునే వినాయకుని శుభ కార్యాల్లో, నోముల్లో, వ్రతాల్లో ముందుగా పూజించడం ఆనవాయితీ! అయితే వినాయకుని ప్రధాన దేవతగా ఉపాసిస్తే జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు సులువుగా పరిష్కారం అవుతాయని గణేశ పురాణంలో వివరించి ఉంది. గణనాధుని అనుగ్రహం కోసం శాస్త్రోక్తంగా ఎలా పూజించాలో తెలుసుకుందాం.

సంధ్యా సమయమే కీలకం
ప్రతి రోజు సాయంత్రం 6 గంటల సమయాన్ని సంధ్యా సమయమని అంటారు. పగలు నుంచి రాత్రికి పరివర్తనం చెందే ఈ సంధ్యా కాలం గణపతి ఆరాధన విశిష్టమైనదని స్కంద పురాణం, గణేశ పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఈ సమయంలో చేసే గణపతి పూజ విఘ్నలను వేగంగా తొలగిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. అంతేకాదు ఈ సమయంలో చేసే పూజ రోజంతా మనల్ని ఆవహించి ఉన్న ప్రతికూల శక్తులను కూడా తొలగిస్తుందని విశ్వాసం.

బుధవారం సంధ్యా కాల గణేశ పూజా విధానం
నవగ్రహాల్లో బుధ గ్రహం బుద్ధి, విద్య, విజయం, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపార విజయాలను అందిస్తుంది. ఈ బుధ గ్రహానికి అధిదేవత అయిన గణపతి 'విద్యాప్రసాదకుడు', 'విఘ్ననాశకుడు' కనుక బుధవారం గణపతి పూజ ప్రత్యేక ఫలితాన్నిస్తుంది.

గరిక పూజ
బుధవారం సంధ్యా సమయంలో శుచియై గణేశుని ముందు కొబ్బరి నూనెతో దీపం వెలిగించి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం గణేశునికి ప్రీతికరమైన గరికతో పూజించాలి.

వినాయకునికి ఎన్ని గరికెలు సమర్పించాలి?
గణేశ పురాణం ప్రకారం వినాయకునికి 21 గరికెలు సమర్పించాలి. ఎందుకు 21 అంటే? దానికి ఒక లెక్క ఉంది. అదేమిటో చూద్దాం.

5 పంచేద్రియాలు, 5 పంచభూతాలు, 5 పంచప్రాణాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, సత్వ, రజో, తమో గుణాలు మూడు కలిపి మొత్తం 21. వీటన్నిటిని కేంద్రీకరించి దేవునిపై ధ్యానం నిలపడానికి చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగానే గణపతికి 21 గరికెలు సమర్పిస్తారు. 21 సంఖ్య వెనుక ఇంత అంతరార్ధం ఉంది.

నైవేద్యాలు
గరిక పూజ పూర్తయ్యాక గణేశుని పంచరత్న స్తోత్రాన్ని తప్పకుండా చదువుకోవాలి. అనంతరం వినాయకునికి ప్రీతికరమైన ఉండ్రాళ్లు, మోదకాలు, అరటిపండ్లు, కొబ్బరికాయ నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. తరువాత గణేశుని మంగళ హారతులు చదువుకుని పూజ ముగించాలి.

ఎలాంటి సమస్యలు తొలగుతాయి?
ఈ విధంగా బుధవారం సంధ్యా సమయంలో చేసే గణపతి పూజ వల్ల విద్యలో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. పరీక్షల్లో విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. బుద్ధి చతురత పెరుగుతుంది. వాక్శుద్ధి వృద్ధి అవుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో విభేదాలు తొలగి సఖ్యత నెలకొంటుంది. కోర్టు సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. శతృభయం తొలగి ఆత్మవిశ్వాసం వృద్ధి చెందుతుంది. బుధవారం సంధ్యా సమయ పూజతో వినాయకుడు సమయానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకోగల శక్తిని ప్రసాదిస్తాడని శాస్త్రవచనం.

మనం కూడా బుధవారం సంధ్యా సమయంలో గణనాధుని పూజిద్దాం. జ్ఞానం, బుద్ధి ఐశ్వర్యాన్ని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ గణాధిపతయే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

TAGGED:

GANESH PUJA ON WEDNESDAY
WEDNESDAY GANESH PUJA BENEFITS
WEDNESDAY GANESH PUJA SIGNIFICANCE
GANESH PUJA ON WEDNESDAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.