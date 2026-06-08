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దేవతలకు శక్తి ప్రసాదించిన సాగరం- మనిషికి నేర్పే విలువలు ఇవే!

ప్రపంచ సముద్ర దినోత్సవం 2026 స్పెషల్​- సాగరం గొప్పతనం గురించి మన పురాణాలు ఏం చెప్పాయంటే?

World Ocean Day 2026
World Ocean Day 2026 (Getty Image)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 3:01 AM IST

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World Ocean Day 2026 : ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతాల్లో సముద్రం ఒకటి. అనంతత్వం, సహనం, స్థితప్రజ్ఞత, వినయం వంటి ఎన్నో గొప్ప జీవన విలువలను సాగరం మనకు నేర్పిస్తుంది. జూన్ 8, సోమవారం ప్రపంచ సముద్ర దినోత్సవం సందర్భం సముద్రం అందించే ఆధ్యాత్మిక, నైతిక సందేశాల గురించి తెలుసుకుందాం.

మహా ప్రళయ కాలంలో కూడా అంతరించకుండా ఉండేది సముద్రం ఒక్కటే! నిజానికి ప్రళయకాలంలో సృష్టి మొత్తం సముద్రగర్భంలో మునిగి పోతుంది. ఏదైనా అంతుచిక్కని విషయం గురించి చెప్పేటప్పుడు సముద్రంతో పోల్చడం ఆనవాయితీ! ప్రకృతిలోని ప్రతి ఒక్కటి పరమాత్మ స్వరూపమే! ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతాల్లో సముద్రం కూడా ఒకటి.

విలువలు నేర్పే సముద్రం
హిందూ సంప్రదాయంలో పుణ్య తిథులలో, పవిత్ర పర్వదినాల్లో, సంక్రమణ దినాల్లో సముద్ర స్నానం చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. సముద్ర స్నానం ద్వారా పవిత్రత తో పాటు సముద్రం నుంచి ఎంతో గ్రహించవచ్చు. సముద్రం భౌతికంగా రత్నమాణిక్యాలనే కాదు, అంతకంటే గొప్పవైన విలువలు నేర్పిస్తుంది. గ్రహించే మనసే ఉండాలి కానీ సముద్రంలోని ప్రతి బిందువు ఒక పాఠం నేర్పిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక సాధకులు సముద్రం నుంచి ఏమి నేర్చుకోవచ్చు? ఎలా నేర్చుకోవచ్చో చూద్దాం.

గొప్ప గురువు
సముద్రం తీరాన కొంతసేపు నిలబడి అలాగే చూస్తుంటే ఎన్నో విషయాలు అవగతమవుతాయి. సముద్రం మనకు ఎన్నో నేర్పుతుంది. తీరం నుంచి చూస్తే సముద్రంలోని నిధి నిక్షేపాలు గోచరించవు. ఇందుకోసం లోతైన విశ్లేషణ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆధ్యాత్మిక లోతులను చూడాల్సిందే!

అనంత తత్వానికి ప్రతీక
సముద్రం అనంత తత్వానికి ప్రతీక! సాగరంలో నిరంతరం అలలు వస్తూ, పోతున్నట్లే మన మనసులు కూడా ఎప్పుడు ఆలోచనలనే అలలు నిరంతరం కల్లోలం సృష్టిస్తూ ఉంటాయి. అయితే సాగరం మధ్యలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి అలలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అలాగే స్థిరమైన బుద్ధితో ప్రయాణిస్తే మనసులోని అలజడి కూడా తగ్గి ప్రశాంతంగా మారుతుంది.

సాగర గొప్పతనాన్ని చాటిన మన పురాణాలు
మన పురాణాలలో సాగరం గొప్పతనం గురించి మహర్షులు ఎంతో గొప్పగా వివరించారు. వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం హనుమంతుడు సీతాన్వేషణ కోసం లంకకు బయలుదేరే ముందు మహోన్నతమైన సముద్రం ముందు తాను అల్పుడునని, ఈ సాగరాన్ని దాటడం తన తరం కాదని భావించాడు. కానీ ఎప్పుడైతే రామనామాన్ని జపించాడో వెంటనే హనుమలో నిద్రాణమై ఉన్న దివ్యశక్తి జాగృతమై అవలీలగా సముద్రాన్ని దాటేశాడు. సంసారం కూడా ఒక సాగరమని అంటారు. మనలో భక్తి, విశ్వాసం అనే శక్తులను జాగృతం చేయడం ద్వారా సంసార సాగరాన్ని అవలీలగా దాటవచ్చని ఈ సంఘటన తెలియజేస్తుంది.

దేవతలకు శక్తి ప్రసాదించిన సాగరం
ఒకానొక సమయంలో దేవతలు తమ శక్తులను కోల్పోగా, శ్రీ మహావిష్ణువు సూచన మేరకు అమృతాన్ని సాధించడం కోసం క్షీరసాగరాన్ని మథించారు. మంధర పర్వతాన్ని కవ్వంగా, వాసుకిని అల్లెత్రాడుగా చేసుకుని మథించడం మొదలు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఉన్నతమైన మంధర పర్వతం సముద్రంలో మునిగి పోతుంటే శ్రీ మహావిష్ణువు కూర్మావతారంలో మంధర పర్వతాన్ని తన వీపుపై మోసి, దేవతలకు అమృతోత్పాదనలో సహాయం చేశాడు.

హాలాహలం
సాగర మధనంలో తొలుత హాలాహలం పుట్టగా సర్వమంగళాదేవి సూచన మేరకు పరమేశ్వరుడు ఆ గరళాన్ని స్వీకరించాడు. తన కడుపులో ఉన్న సకల భువనాలకు ఆ గరళం వలన అపాయం కలగకుండా తన కంఠంలోనే ఆ గరళాన్ని ఆపివేసి శివుడు గరళకంఠుడయ్యాడు.

అద్భుత వస్తువులు
క్షీరసాగర మథనంలో ఐరావతం, కామధేనువు, శ్రీ మహాలక్ష్మి, కల్పవృక్షం, ఉచ్చైశ్రవం, చంద్రుడు ఉద్భవించారు. చివరకు ధన్వంతరి అమృత కలశంతో ఉద్భవించాడు.

క్షీరసాగర మథనంలో ధర్మసూక్ష్మం
మన మనసు కూడా సాగరం వంటిదే! మనలో కూడా రాగద్వేషాలు, కోపతాపాలు, శాంతి, సహనం, ప్రేమ అన్ని ఉంటాయి. మనసు అనే ఈ సాగరాన్ని ఆధ్యాత్మికత అనే కవ్వంతో మథించి, అంతర్మథనంతో ప్రయత్నిస్తే చెడును అధిగమించి మంచి వైపు ప్రయాణించవచ్చు. క్షీరసాగర మథనం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ధర్మసూక్ష్మం ఇదే!

వినయమే భూషణం
అనంత సాగరగర్భంలో విలువైన రత్నమాణిక్యాలు ఉంటాయి. ఎన్నో పుణ్య నదులు నిరంతరం సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటాయి. ఇదంతా నా గొప్పే అని సముద్రం ఎన్నడూ పొంగిపోలేదు. మానవుడు కూడా ఆశామోహాలకు చలించకుండా సముద్రం వలే స్థిరంగా, ప్రశాంతంగా ఉండాలని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో తెలిపాడు.

స్థితప్రజ్ఞత
కల్లోల కడలిలో నిరంతరం ఎన్నో ఆటుపోట్లు వస్తుంటాయి. తుపాన్లు, అలజడులు సర్వసాధారణం. కానీ ఎన్ని వచ్చినా సముద్రం చలించకుండా గంభీరంగా ఉంటుంది. అలాగే మనిషి కూడా సుఖాలు వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకుండా, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకుండా ఎల్లప్పుడూ ఒకేలా స్థితప్రజ్ఞతతో ఉండాలి.

సాగర సంగమమే జీవన పరమావధి
నదులన్నీ ప్రవహించి, ప్రవహించి సముద్రంలో కలిసినట్లే జీవాత్మ కూడా ఎన్ని జన్మలెత్తినా చివరకు పరమాత్మను చేరాల్సిందే! పరమాత్మలో లీనం కావడానికి జీవికి దొరికే అరుదైన అవకాశమే మానవ జన్మ! ఇతర జన్మలో చేయలేని పుణ్యకార్యాలు, తీర్థయాత్ర సందర్శనలు మానవ జన్మలో చేయవచ్చు. తద్వారా పరమాత్మలో లీనమై జీవన్ముక్తిని పొందవచ్చు. ఈ సముద్ర దినోత్సవం రోజు సముద్రం వలే గంభీరంగా, ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిద్దాం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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TAGGED:

LIFE LESSONS FROM THE SEA
SPIRITUAL MEANING OF OCEAN
KSHEERA SAGARA MATHANAM
HINDU SPIRITUALITY
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