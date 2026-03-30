రుణ బాధలు పోగొట్టే సోమవారం శివ పూజ- ఎలా చేయాలో తెలుసా?

సోమవారం రోజు చేసే శివుడి పూజతో అనేక శుభ ఫలితాలు- పూజ విధానం మీ కోసం

Monday Shiva Puja
Published : March 30, 2026 at 2:56 AM IST

Monday Shiva Puja : శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదని అంటారు. అంటే ఈ సృష్టిలో జరిగే ఏ చర్యకైనా, ఏ కార్యానికైనా శివుని ఆజ్ఞ లేనిదే అది ముందుకు నడవదు. అష్టదిక్పాలకులు, నవగ్రహాలకు శివుడే అధిపతి. 'శివమ్' అంటే శుభం అని అర్ధం. ఈశ్వరుని ఆశ్రయిస్తే సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. ఆ పరమశివుని కరుణ ఉంటే ఎలాంటి గ్రహదోషమైనా పట్టి పీడించదు. ఎంతటి కష్టమైనా దూదిపింజలా తేలిపోతుంది. ఆ మహేశ్వరునికి సోమవారం అంటే చాలా ఇష్టం. సోమవారం రోజు చేసే శివుడి పూజతో అనేక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని శివమహాపురాణంలో వివరించి ఉంది. అయితే శివుడు ప్రీతి చెందేలా సోమవారం ఎలా పూజించాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సోమవారం ఉమామహేశ్వరుల పూజతో ఐశ్వర్యసిద్ధి
సోమవారం ఉమామహేశ్వరులను పూజిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి. దారిద్య్ర బాధలు, ఋణ సమస్యలు తొలగించడానికి ఈ సోమవారం శివపూజ అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. అప్పుల బాధలు, దారిద్ర దుఃఖం పోవాలంటే సోమవారం శివుడిని ఈ విధంగా పూజించాలి.

సోమవారం శివ పూజ విధానం
సోమవారం రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి తలస్నానం చేయాలి. ఆ తరువాత పూజ మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించిన పీటపై పార్వతీ పరమేశ్వరుల చిత్రపటాన్ని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. అనంతరం శివపార్వతుల పటానికి గంధం రాసి బొట్టు పెట్టి దీపారాధన చేయాలి. ఇంట్లో చిన్న శివలింగం ఉంటే గంగాజలంతో, పంచామృతాలతో, చెరుకు రసంతో శివలింగానికి అభిషేకం చేసుకోవాలి. మారేడు దళాలు, తుమ్మి పూలు, మోదుగ పూలు, మల్లెలు, జిల్లేడు పూల మాల వంటి పూలను శివునికి భక్తితో సమర్పించాలి. తరువాత శివాష్టోత్తర శతనామావళి చదువుతూ విభూతిని సమర్పిచి, ఆ విభూతిని నుదుటిన ధరించాలి. స్వచ్ఛమైన ఆవుపాలు, పండ్లు, కొబ్బరికాయ శివునికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.

సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం
సోమవారం శివ పూజ చేసేవారు సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు పాలు, పండ్లు వంటివి తీసుకోవచ్చు. సూర్యాస్తమయం అయ్యాక సమీపంలోని శివాలయానికి వెళ్లి ఆవు నేతితో దీపారాధన చేయాలి. శివాలయంలో 11 ప్రదక్షిణాలు చేయాలి. శివాలయంలో ప్రశాంతంగా కూర్చుని శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు రచించిన దారిద్య్ర దుఃఖ దహన స్తోత్రాన్ని మూడు సార్లు పఠించాలి. ఆలయం నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక ఇంట్లో కూడా దీపారాధన చేసి శివయ్యకు నైవేద్యంగా దద్యోధనం సమర్పించాలి. అనంతరం ఈ ప్రసాదాన్ని కనీసం 5 మందికి పంచి పెట్టాలి. తరువాత నక్షత్ర దర్శనం చేసి భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.

పూజాఫలం
ఈ విధంగా భక్తి శ్రద్ధలతో 11 సోమవారాలు శివయ్యను పూజిస్తే అప్పుల బాధలు, ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు తొలగిపోయి ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు. ముఖ్యంగా శివయ్య పూజలో భక్తి లోపం శ్రద్ధ లోపం లేకుండా చూసుకోవాలి. శివుని పూజలో ఆడంబరాలు కన్నా భక్తికే ప్రాధాన్యం. అప్పుడే ఆ పూజలు శివయ్య స్వీకరిస్తాడు.

వెలగపండు
సోమవారం చేసే ఈ పూజలో ఏ పండైనా శివునికి ప్రసాదంగా పెట్టవచ్చు. అయితే శివునికి ప్రీతికరమైనది వెలగపండు. ఇది దీర్ఘాయుష్షును సూచిస్తుంది. ఈ పండుని స్వామికి సమర్పించడం వల్ల అపమృత్యు దోషాలు తొలగి ఆయుష్షు వృద్ధి చెందుతుంది.

బ్రాహ్మీ ముహూర్తం పూజ
ఉమామహేశ్వరులను వేకువ జామున పూజించడం వల్ల శుభకరమైన ఫలితాలు వేగవంతంగా పొందవచ్చునని శాస్త్రం చెబుతోంది.

మనం కూడా ప్రతి సోమవారం నియమ నిష్టలతో, భక్తి శ్రద్ధలతో శివపార్వతులను పూజిద్దాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం. ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

