నవరాత్రుల్లో సుందరకాండ ఇలా పారాయణం చేస్తే- సకల శుభాలు కలగడం ఖాయం!
వసంత నవరాత్రుల్లో సుందరకాండ పారాయణం ఎందుకు చేయాలి? సుందరకాండలో దాగిన శక్తి ఏంటి?
Published : March 24, 2026 at 4:01 AM IST
Recitation Of Sundarakanda : శ్రీ వాల్మీకి రామాయణం లో ఉన్న అన్ని కాండలలో కెల్లా సుందరకాండ అత్యంత మహిమాన్వితమైనది. పురాణాల ప్రకారం ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని వంటి శని బాధల నుంచి ఉపశమనం కోసం శనికి చేసే పూజలతో పాటు సుందరకాండ పారాయణ చేయడం కూడా మంచిది. సుందరకాండ పారాయణం శని బాధలను సమూలంగా తొలగిస్తుందని శాస్త్రవచనం. ముఖ్యంగా వసంత నవరాత్రులలో సుందరకాండ పారాయణ విశేష ఫలాన్ని ఇస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ కథనంలో సుందరకాండకు ఎందుకంతటి విశిష్టత? అసలు సుందరకాండ పారాయణ ఫలం ఏమిటి? అనే అంశాలు తెలుసుకుందాం.
సుందరకాండతో తీరే కష్టాలు
కొండంత కష్టం వచ్చినప్పుడు, ఏమి చేయాలో, ఎలా చేయాలో దిక్కుతోచని సమయంలో సుందరకాండ ఎదురుగా పెట్టుకుని కళ్ళు మూసుకుని ఏదో ఒక పేజీని తెరచి చూస్తే అందులో మన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఇది ఎందరో ఉపాసకులు, సాధకులు అనుభవించి చెప్పిన సత్యం.
సమస్యలు తొలగించే హనుమ
సమస్య లేని వ్యక్తి భూమిపై ఉండరు... పరిష్కారం లేని సమస్య ఉండదు...! ఎక్కడ తగ్గాలో, ఎక్కడ నెగ్గాలో తెలిసిన ఆంజనేయుని పూజిస్తే, జీవితంలో సమస్యలు రావని కాదు వాటిని ఎదుర్కొనే ఆత్మస్థైర్యం సొంతం అవుతుంది. సమస్యకు పరిష్కారం చూపించి ఆ సమస్య నుంచి బయటపడాలి అంటే హనుమాన్ ని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి అంటారు ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు.
అభయ ప్రదాత హనుమ
భరించలేని కష్టం వచ్చినప్పుడు, ఊహించని ఆపదలు ఎదురైనప్పుడు, దిక్కుతోచని పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు హనుమంతుడి ఆలయానికి వెళ్లి కానీ, హనుమ విగ్రహాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకుని కానీ పూజించాల్సిన అవసరం లేదు. మనం కూర్చున్న ప్రదేశంలో జై హనుమాన్ అని రాసి భక్తితో నమస్కరిస్తే చాలు..! బయటపడలేం అనుకునే సమస్య నుంచి గట్టెక్కిపోతారు. అదే హనుమంతుని ప్రభావం.
సుందరకాండ విశిష్టత
రామాయణంలో ఏడుకాండల్లో అత్యంత విశిష్టమైనది సుందరకాండ. హనుమంతుడు సముద్రాన్ని లంఘించి లంకకు చేరుకుని, సీతాదేవిని వెతికి, తనను తాను రాముని దూతగా పరిచయం చేసుకుని, ఆ తర్వాత తనను బంధించాలని చూసిన లంకకు నిప్పు పెట్టి, అక్కడి నుంచి రామచంద్రుని చేరుకుని సీతాదేవి క్షేమ సమాచారం అందిస్తాడు. ఈ మొత్తం సారాంశమే సుందరకాండ. ఇందులో ప్రతి పదం, ప్రతి ఘట్టం, ప్రతి సన్నివేశం సుందరమే! ఆనందమే! అందుకే సుందరకాండ చదివినా, విన్నా సకల సమస్యలు తొలగిపోయి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని చెబుతారు. ఇప్పుడు సుందరకాండలో ఏ భాగం చదివితే ఎలాంటి ఫలితం వస్తుందో చూద్దాం.
- లంకా విజయం - భయాందోళనలు తొలగిపోతాయి
- హనుమ నిర్వేదం - బుద్దిమాంద్యం సమస్య తొలగిపోతుంది
- లంకలో సీతాన్వేషణ ఘట్టం - నిందలు తొలగిపోతాయి
- లంకలో సీతమ్మను హనుమ చూసిన ఘట్టం - ఐశ్వర్యం
- త్రిజటా స్వప్న వృత్తాంతం - చెడు కలలు రావు
- సీతారావణ సంవాదం - మంచి బుద్ధి కలుగుతుంది
- సీతా హనుమ సంవాదం - దూరమైన బంధువుల కలయిక
- అంగుళీయక ప్రదానం - కష్టాలు తొలగిపోతాయి
- చూడామణి ప్రదానం - బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగుతుంది
- రాక్షసులను హనుమ వధించిన ఘట్టం - శత్రువుల మీద విజయం
- లంకాదహన ఘట్టం - ఇంట్లోనూ, వ్యవసాయ పనుల్లో అభివృద్ధి
- మధువన ధ్వంసం - మరణానంతరం బ్రహ్మలోకానికి వెళతారు
- సీతా సందేశాన్ని రాముడికి నివేదించడం - అనుకున్న పనులు అన్నీ నెరవేరుతాయి
- అంగుళీయక ప్రదానం - చేపట్టిన పనుల్లో విజయం
ప్రతి నిత్యం సుందరకాండ పారాయణం చేస్తే పెళ్లి కాని వారికి వివాహ యోగం, ఉత్తమ భాగస్వామి దొరుకుతారు. సుందరకాండను 68 రోజుల పారాయణం చేస్తే సంతానలేమి సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. అన్నింటా విజయం సిద్ధిస్తుంది. అందుకే సుందరకాండ పారాయణ ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన సుందరకాండను ఈ వసంత నవరాత్రులలో పఠించడం వలన అత్యంత శుభ ఫలితాలు సొంతమవుతాయి. మనం కూడా ఈ వసంత నవరాత్రులలో సుందరకాండ పారాయణ చేద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. జై శ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.