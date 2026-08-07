'ఉప్పు-నిప్పు' ఎవరి చేతికీ నేరుగా ఇవ్వకూడదంటారు - ఎందుకో మీకు తెలుసా?
ఎవరి చేతికీ ఉప్పు నేరుగా ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? - అందుకు గల కారణాలను వివరిస్తున్న ఆధ్యాత్మికవేత్త పతంజలి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 3:50 PM IST
Why Salt not Given to Hand : ఉప్పు అనేది కేవలం వంటలకు రుచినిచ్చే పదార్థం మాత్రమే కాదు, ఇంటిలోని కొన్ని ప్రతికూల శక్తులను తొలగించడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. మన భారతీయ సంప్రదాయంలో ఉప్పును లక్ష్మీ దేవి స్వరూపం అని చెబుతారు. అయితే, ఉప్పు-నిప్పు ఈ రెండింటిని నేరుగా ఎవరి చేతికీ ఇవ్వకూడదంటారు. ఎందుకని? దీనిపై ఆధ్యాత్మికవేత్త తాడేపల్లి పతంజలి ఇలా వివరణ ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
'ఉప్పు' అనే పేరును కొంతమంది ఉచ్చరించడానికి కూడా భయపడుతుంటారు. భోజనాలు చేసేటువంటి సమయంలో ఉప్పు సరిపోనట్లయితే కొద్దిగా ఉప్పు తీసుకురా అని అనలేరు. ముఖ్యంగా సంప్రదాయవాదుల్లో ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. భోజనం అంతా వడ్డించిన తర్వాత మనం అడక్కుండానే మన విస్తర్లో ఒక మూలగా ఉప్పు వేసి వెళ్లాలి. ఎవరు కూడా మిగతా పదార్థాలు నాకు కొంచెం వడ్డించమని అడగొచ్చు. కానీ, ఉప్పును మాత్రం అడక్కూడదంటున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త పతంజలి.
ఉప్పు ఎందుకని అడగకూడదంటే, మన అరచేతి ఏదైతే ఉన్నదో అది అగ్ని స్థానం. మనం నిప్పులో చిన్న ఉప్పు కనిక వేసినట్లయితే అప్పుడు అది చిటపట చిటపటలాడిపోతుంటుంది. అట్లాగే, అగ్ని స్థానంలో ఎదుటివాడు గనుక ఉప్పు వేసినప్పుడు అరచేతిలోకి తీసుకున్నామనుకోండి. నిప్పులో ఉప్పు వేసినప్పుడు ఎలా చిటపటలాడుతుందో అలాగే ఉప్పు తీసుకున్న వ్యక్తి, వేసిన వక్తి ఈ ఇద్దరి మధ్య చిటపటల్లా తగాదాలు వస్తాయని చెబుతున్నారు తాడేపల్లి పతంజలి. ఎందుకంటే, అగ్ని స్థానంలో ఉప్పును తగిలిస్తున్నాడు. అది ఒక కారణం అందువల్ల ఉప్పు అనేటువంటిది ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఎదుటివాడి చేతుల్లో పెట్టకూడదు. విస్తర్లో లేదా భోజనం చేసే ప్లేట్లోనే వేయాలని చెబుతున్నారు. ఇకపోతే ఉప్పును అడగకూడదని చెప్పడం వెనుక ఇంకో కారణం ఉందంటున్నారు. ఉప్పును అడిగినట్లయితే అప్పులు పెరుగుతాయట. మనం కనుక ఉప్పు ఇవ్వమని చెప్పి అడిగామంటే అప్పు పెరిగిపోతుందట. అందువల్ల ఉప్పును అడగకండని చెబుతున్నారు పతంజలి.
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ఉప్పు ఎందుకు ఇవ్వకూడదనే విషయం వెనుక మూడో కారణం ఉందంటున్నారు పతంజలి. అదేంటంటే, ఉప్పు అనేటువంటిది లక్ష్మీ స్వరూపం. లక్ష్మీదేవిని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఆమె పట్ల మనం ఎంతటి జాగ్రత్తగా, గౌరవ మర్యాదలు, ఆరాధ్య భావాన్ని వెలిబుచ్చుతామో అంత జాగ్రత్తగా లక్ష్మీదేవి మన దగ్గర ఉంటుందంటున్నారు. ఆరోగ్య రీత్యా కూడా అరచేతిలో కనుక ఉప్పు వేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా చెమట పడుతుంటుంది. అప్పుడు ఉప్పును మనం అశుభ్రపరిచినటువంటి వాళ్లమవుతాం. సముద్రంలో నుంచి పుట్టిందే ఉప్పు. సముద్రంలో నుంచి పుట్టిందే లక్ష్మీదేవి. కాబట్టి, లక్ష్మీకి, ఉప్పుకి చాలా దగ్గరి సంబంధం ఉంది. కాబట్టి, ఉప్పును అరచేతిలో పెట్టుకున్న వెంటనే అది అపరిశుభ్రమవుతుంది. చెమట, మొదలైన వాటివల్ల అలా జరుగుతుంది.
లక్ష్మీదేవినీ, అమ్మవారికి సంబంధించిన ఉప్పును కూడా అవమానపరిచినటువంటి వాళ్లమవుతాం. కాబట్టి, చేతిలో ఉప్పును పెట్టుకోవద్దని అన్నారు. అందుకే, ఇన్ని రకాల కారణాలతోటి ఉప్పును ఎవ్వరూ అడగకూడదు, ఉప్పు పేరు తలవకూడదనే విషయాన్ని ఒక ఆచారంగా పెట్టేశారని చెబుతున్నారు ఆధ్మాత్మిక వేత్త తాడేపల్లి పతంజలి.
గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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