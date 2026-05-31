దైవ దర్శనం తర్వాత శఠగోపం తలపై పెడతారు- ఎందుకో తెలుసా?
భక్తుల శిరస్సుపై ఉంచే శఠగోపం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇదే!
Published : May 31, 2026 at 4:01 AM IST
Shatagopam is Important in Temples : సాధారణంగా మనం దేవాలయాలకు వెళ్లినప్పుడు దైవ దర్శనం తరువాత తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించాక ఆలయ అర్చకులు శఠారి మన శిరసుపై ఉంచి ఆశీర్వదిస్తారు. ఒక్కోసారి కొందరు ఈ శఠారి తీసుకోకుండానే వెళ్లిపోతుంటారు. కానీ దైవ దర్శనం తరువాత శఠారి తప్పకుండా తీసుకోవాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.
శఠగోపం అంటే?
దేవాలయాల్లో దైవ దర్శనం అనంతరం పూజారి మన శిరసుపై ఉంచి ఆశీర్వదించే లోహపు కిరీటాన్ని శఠారి అంటారు. ఈ శఠారి రాగితో కానీ, వెండితో కానీ తయారుచేసినదై ఉంటుంది. శఠారి పైభాగంలో భగవంతుని పాద ముద్రలు ఉంటాయి. అందుకే శఠారి తీసుకునే సమయంలో సాక్షాత్తు భగవంతుని పాదాలు శిరస్సున ధరిస్తున్నామన్న పవిత్ర భావనతో శిరసు వంచి శఠారి స్వీకరించడం ఆలయ మర్యాద, ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా పాటించాల్సిన సంప్రదాయం.
శఠారికి ఎందుకంత పవిత్రత
శఠగోపం సాధారణం వెండి లేదా రాగి వంటి ఉత్తమమైన లోహాలతో తయారు చేస్తారు. ఈ శఠారిని ఎల్లవేళలా భగవంతుని పాదాల వద్ద ఉంచడం వలన దైవశక్తిని నిక్షిప్తం చేసుకుంటుంది. అంతేకాదు గర్భాలయంలో అర్చకులు పఠించే వేద మంత్రోచ్ఛారణల వలన ఏర్పడే శక్తి తరంగాల ప్రకంపనలు కూడా తనలో నిక్షిప్తం చేసుకుని మరింత శక్తివంతంగా మారుతుంది. ఈ శఠగోపాన్ని పూజారి మన శిరసుపై ఉంచగానే అందులోని దివ్య శక్తులు మన శిరసులోని సహస్రార చక్రం ద్వారా శరీరంలోకి ప్రసరించి మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. అందుకే ఆలయాలకు వెళ్లినప్పుడు శఠారి తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
దివ్యానుభూతితో కంపించే శరీరం
చాలా మంది దేవుని దర్శనం చేసుకుని వచ్చిన పని అయిపోయిందని చక చకా వెళ్ళి ఏదో ఏకాంత నిర్మల ప్రదేశం చూసుకొని కూర్చుంటారు. కొద్దిమంది మాత్రమే ఆగి, శఠగోపం పెట్టించుకుంటారు. శఠగోపం మన నెత్తిన పెట్టగానే ఏదో తెలియని దివ్యానుభూతితో శరీరం కంపించి, మానసిక ఉల్లాసం కలుగుతుంది.
శఠగోపం కాదు 'శఠగోప్యం'
శఠగోపం అసలు పేరు శఠగోపం అంటే 'అత్యంత గోప్యమైనది' లేదా రహస్యమైనది అని అర్థం. శఠగోపాన్ని తలమీద ఉంచినపుడు శరీరంలో ఉన్న విద్యుత్, దాని సహజత్వం ప్రకారం శరీరానికి లోహం తగిలినపుడు విద్యుదావేశం జరిగి, మనలోని అధిక విద్యుత్ బయటికెళుతుంది. తద్వారా శరీరంలో ఆందోళన, ఆవేశమూ తగ్గుతాయి. అందుకే శఠగోపాన్ని శఠగోప్యం అని కూడా అంటారు.
శఠగోపం దేవుని దీవెన
ఆలయ పూజారి శఠగోపాన్ని మన శిరసుపై ఉంచినప్పుడు మన మనసులో ఉన్న కోరికను భగవంతునికి మానసికంగానే తెలపాలి. భగవంతుని పాదాలను నేరుగా తాకలేని భక్తులకు, ఈ శఠగోపం ద్వారా భగవంతుని పాద స్పర్శను లభించడం వలన ఆ దేవదేవుని అనుగ్రహం తో మన అభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.
శఠగోపం స్వీకరించేటప్పుడు పాటించాల్సిన నియమాలు
ఆలయ పూజారి శఠగోపాన్ని మన శిరసుపై ఉంచేటప్పుడు మనసులోని కోరికను భగవంతునికి విన్నవిస్తూ, చేతులు కట్టుకొని, శిరసు వంచి, ఏకాగ్రతతో భగవన్నామం స్మరిస్తూ పవిత్రమైన భావనతో శఠగోపాన్ని పెట్టించుకోవాలి. తీర్ధ ప్రసాదాలు స్వీకరించిన తర్వాత మాత్రమే శఠగోపాన్ని పెట్టించుకోవాలి. మానవునికి సహజ శత్రువులైన కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమత్స్యర్యాలకు ఇక నుంచి దూరంగా ఉంటామని భగవంతునికి ఎదుట ప్రమాణం చేయడమే శిరసు వచ్చి శఠగోపం తీసుకోవడం లోని అంతరార్ధం.
శఠగోపం ఒక అద్భుత సాధనం
శఠగోపం ఒక సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు మానవుడు తరించడానికి మన వేద పురాణాలు ఏర్పాటు చేసిన ఒక అద్భుత సాధనం. శఠగోపం వలన మానసిక ప్రశాంతత లభించడంతో పాటు, ఒత్తిడి తగ్గి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అందుకే ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు ఏకాగ్రతతో, భక్తితో శఠగోపాన్ని స్వీకరిస్తే జీవితంలో సానుకూల మార్పులు సంభవిస్తాయని విశ్వాసం. ఆ సమయంలో భగవంతుడిని నిస్వార్థంగా కోరికలు కోరితే నెరవేరుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. మనం కూడా ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు పరమ పవిత్రమైన శఠగోపాన్ని స్వీకరించి భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
