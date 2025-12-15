శివుడు ముక్కంటి ఎందుకు అయ్యాడు? మూడో కన్ను వెనుక దాగిన ఆధ్యాత్మిక సత్యం ఇదే!
Lord Shiva 3 Eyes Meaning : పరమ శివుడు తక్కిన దేవతలలో ప్రత్యేకంగా కనిపించడానికి కారణం ఆయనకు ఉన్న మూడో కన్ను. అందుకే శివుని ముక్కంటి అని, త్రినేత్రుడని, ఫాలలోచనుడని భక్తితో కొలుస్తాం. జ్ఞానానికి ప్రతీక అయిన శివుని మూడో కన్ను వెనుక దాగిఉన్న రహస్యం ఏమిటి? శివుడు మూడో కన్ను తెరిస్తే ఏమవుతుంది? ఈ సందేహాలకు సమాధానం తెలియాలంటే ముందు శివుని మూడో కన్ను ప్రత్యేకత గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే! ఈ కథనంలో అసలు పరమ శివునికి మూడో కన్ను ఎలా వచ్చింది? మూడో కన్ను ప్రత్యేకత ఏమిటి అనే అంశాలు తెలుసుకుందాం.
శివుని కళ్లు కప్పిన పార్వతి - అంధకారంలో లోకాలు
ఒకసారి కైలాసంలో ఈశ్వరుడు ధ్యానముద్రలో ఉండగా పార్వతీదేవి వెనుక నుంచి వచ్చి సరదాగా శివుని కళ్లు తన చేతులతో మూసిందంట! పరమ శివుని కన్నులంటే అవి మామూలు నేత్రాలా! కానేకాదు. ఆ సూర్య చంద్రులే శివుని రెండు నేత్రాలు. ఎప్పుడైతే పార్వతి తన చేతులతో శివుని కళ్లు మూసిందో అప్పుడు దివిరాత్రులు లేక లోకమంతా చీకటి ఆవరించింది.
తెరుచుకున్న జ్ఞాననేత్రం
లోకాన్ని ఆవరించుకున్న చీకట్లను తొలగించడానికి శివుడు తన తపఃశక్తితో, సకల శక్తుల్నీ కేంద్రీకరించి వాటిని తన మూడవ నేత్రంగా మార్చి లోకాలలో వెలుగును నింపాడు. ఇది ఒక పౌరాణిక కథ! అయితే శివుని మూడో నేత్రానికి సంబంధించి ఇంకో కథ కూడా ప్రచారంలో ఉంది.
ఆదిపరాశక్తి ప్రసాదించిన త్రినేత్రం
ఒకసారి ఆదిపరాశక్తి తన సంకల్పంతో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను సృష్టించి, సృష్టి స్థితి, లయలకు తోడ్పడమని కోరగా వారు అందుకు నిరాకరించారు. అప్పుడు ఆదిపరాశక్తి తన మూడవ కన్నుతో వారిని భస్మం చేస్తానని అంటుంది. అప్పుడు శివుడు ఆదిపరాశక్తిని ప్రార్ధించి తనకు ఆ మూడోకన్నును వరంగా ఇవ్వమని కోరుకుంటాడు. ఆదిపరాశక్తి శివుని భక్తికి మెచ్చి త్రినేత్రాన్ని ప్రసాదించగా శివుడు ఆ నేత్రంతో ఆదిపరాశక్తినే భస్మం చేసి, ఆ భస్మం నుంచి లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతులను సృష్టించాడని మరో పురాణ కథనం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.
మూడో నేత్రం ప్రత్యేకత
మహేశ్వరుని మూడో నేత్రం అగ్నినేత్రంగా, జ్ఞాననేత్రంగా భాసిస్తోంది. ఇందుకు నిదర్శనమే మన్మథ దహనం. దేవతల ప్రేరణతో లోకకల్యాణం కోసం శివునిపై పూల బాణాలు వేసి, శివునిలో మన్మథ తాపాన్ని కలిగించి ఎదురుగా ఉన్న పార్వతిపై శివుని దృష్టి ప్రసరించేలా చేసాడు మన్మథుడు. అందుకు ఆగ్రహించిన మహేశ్వరుడు తన మూడో నేత్రాన్ని తెరచి మన్మథుని భస్మీపటలం చేస్తాడు. ఇక్కడ అర్ధం చేసుకోవాల్సింది మూడో కన్ను అంటే ఆగ్రహం కాదు అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసే జ్ఞాన నేత్రం. ఇది అర్థం చేసుకోలేక మన్మథుడు అజ్ఞానంతో అనంగుడిగా మిగిలిపోయాడు.
అందరిలో ఉండే జ్ఞాననేత్రం
ప్రతి ఒక్కరికి పుట్టుకతో వచ్చిన రెండు కళ్లు కాకుండా జ్ఞాననేత్రం ఉంటుంది. ఈ జ్ఞాననేత్రం భౌతికంగా మనకు కనిపించకపోయినా అంతర్లీనంగా మనలోనే ఉంటుంది. ఈ నేత్రం కంటికి కనిపించి ఆకర్షించిన ప్రతి ఒక్క వస్తువు మనకు అవసరమా. కాదా. అని నిర్ణయిస్తుంది. వాస్తవానికి కంటికి కనిపించిన ప్రతి ఒక్కటీ సొంతం కావాలని మనసు అనుకోకూడదు. మనసు కోరుకున్న ప్రతి చోటుకి మనిషి వెళ్లకూడదు. ఏది మంచో, ఏది చెడో, ఏది అవసరమో, ఏది అనవసరమో విచక్షణతో నిర్ణయించే శక్తి జ్ఞాన నేత్రానికి ఉంటుంది.
మనోనేత్రం మన మనస్సాక్షి
పరమాత్మ స్వరూపమైన మనందరిలో కూడా జ్ఞాననేత్రం ఉంటుంది. దీనినే మనోనేత్రం అంటారు. కానీ జ్ఞాననేత్రంతో మంచి చెడు తెలుసుకోగల నేర్పు సాధించాలి. ఓపికతో ప్రయత్నిస్తే ఏదైనా సాధ్యమే! ఒక పని చేసేటప్పుడు అందులోని తప్పొప్పులను ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగే మన మనస్సాక్షి మాత్రమే! పరమశివుని ఆశ్రయిస్తే మనందరిలో కూడా ఈ జ్ఞాననేత్రం వెలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలు వెదజల్లుతుంది.
ఓం నమః శివాయ!
