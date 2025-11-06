తల్లి ప్రేమకు లొంగిపోయిన శ్రీ కృష్ణుడు– దామోదర లీల వెనుక అద్భుత కథ ఇదే
కార్తిక మాసానికి దామోదర మాసమని ఎందుకు పిలుస్తారో తెలుసా?
Published : November 6, 2025 at 5:00 AM IST
Kartik Masa Damodara Story : పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో చేసే చిన్నపాటి పుణ్య కార్యమైనా కోటిరెట్ల అధిక ఫలాన్ని ఇస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కార్తిక మాసంలో పురాణ పఠనానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. కార్తిక మాసానికి దామోదర మాసమని కూడా పేరుంది. ఈ మాసంలో శ్రీ మహావిష్ణువును 'కార్తిక దామోదర' అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. అసలు ఈ దామోదర అనే పదానికి అర్ధం ఏమిటి? కార్తిక మాసానికి దామోదర మాసమని పేరు రావడం వెనుక ఉన్న కథ ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కృష్ణప్రియ మాసం కార్తిక మాసం
ద్వాదశ మాసాల్లో కార్తిక మాసం కృష్ణుడికి అతి ప్రియమైనది. పరమ పవిత్రమైన ఈ పుణ్య కాలంలో విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించిన వారికి స్వామి సాన్నిధ్యం లభిస్తుందని పద్మ పురాణం చెబుతున్నది. కార్తిక మాసంలో శ్రీకృష్ణుడి కోసం చేసే ఎంత అల్పమైన సేవ అయినా పరమపదాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఈ మాసంలోనే కృష్ణ భగవానుడు దామోదర లీలను ప్రదర్శించి తన భక్తులను అనుగ్రహించాడు. అసలేమిటి దామోదర లీల తెలుసుకుందాం.
దామోదర అంటే?
'దమ' అంటే తాడు, 'ఉదరం' అంటే కడుపు. శ్రీకృష్ణుడు తన తల్లి యశోద తన ఉదరానికి కట్టిన తాడుతో ప్రదర్శించిన లీలకే దామోదర లీల అని పేరు.
చిలిపి కృష్ణుని లీలా వినోదం
ఒకానొకసారి బృందావనంలో ఇరుగుపొరుగు స్త్రీలంతా కలిసి యశోదమ్మ దగ్గరికి వచ్చి యశోదతో "యశోదమ్మ! నీ ముద్దుల తనయుడు మా ఇళ్లల్లో కుండలను పగలగొట్టి వెన్నను దొంగలిస్తున్నాడు, కృష్ణుని కంట పడకుండా వెన్న దాచడానికి మేము ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా లాభం లేకుండా ఉందని' చిన్ని కృష్ణునిపై ఫిర్యాదు చేసారు.
కన్నయ్య కోసం వెన్న సిద్ధం చేయాలనుకున్న యశోద
గోపికల ఫిర్యాదులన్నీ విన్న యశోద చిన్ని కృష్ణుడి కోసం తానే వెన్నను సిద్ధం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. వెన్న తయారు చేయడానికి చిక్కటి పాలను పొయ్యి మీద పెట్టింది. ఇంతలో, చిన్నికృష్ణుడు ఆకలి అంటూ పాల కోసం యశోదమ్మ దగ్గరికి వచ్చాడు. బిడ్డను ప్రేమగా తన ఒడిలోకి తీసుకుని పాలు పట్టడం ప్రారంభించింది యశోద. అలా కృష్ణుడు తల్లి పాలను తాగుతుండగా, వంటగదిలోంచి పాలు పొంగుతున్న శబ్దం వినిపించింది. వెంటనే బిడ్డను నేలపై ఉంచి యశోదమ్మ వంటగదిలోకి పరిగెత్తింది.
అలిగిన వేళనే చూడాలి
ఆకలిగా ఉన్న తాను పాలు తాగుతున్న సమయంలో తనను కిందపెట్టి తల్లి లోపలకు వెళ్లడంతో కృష్ణుడు అలిగాడు. కోపంతో పక్కనే ఉన్న వెన్న కుండలను పగులగొట్టి, అమ్మ చూస్తే కొడుతుందని అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. తిరిగి వచ్చిన యశోదమ్మకు వెన్న కుండలన్నీ పగిలిపోయి ఉండటాన్ని చూసి ఏమి జరిగిందో ఊహించింది. కృష్ణుని కోసం వెతకసాగింది. ఆ సమయంలో కృష్ణుడు మరో గదిలో ఉట్టిపై ఉన్న కుండలోంచి వెన్న తింటూ కనిపించాడు. తాను తినడమే గాక బృందావనంలోని కోతులకు కూడా పంచి పెట్టసాగాడు.
కృష్ణుని శిక్షించిన యశోద
కృష్ణుని చిలిపి చేష్టలు చూసి కోపగించుకున్న యశోదమ్మ, అతి కష్టం మీద కృష్ణుని పట్టుకుని ఒక తాడుతో రోకలికి కట్టేసేందుకు యత్నించింది. కృష్ణుని కట్టడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ తాడు మాత్రం రెండంగుళాలు తక్కువ వస్తున్నది. ఎన్ని తాళ్లు తెచ్చి కట్టినా ప్రతిసారీ ఖచ్చితంగా రెండంగుళాలు తగ్గుతున్నది! ఈ ఉదంతాన్ని విన్న ఇరుగుపొరుగు గోపికలంతా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని యశోదమ్మ పడుతున్న కష్టాలను చూసి నవ్వడం ప్రారంభించారు.
తల్లి ప్రేమకు బందీగా మారిన కన్నయ్య
తాను తాడుకు బద్ధుడు కాకున్నా, తన తల్లి యశోదమ్మ మాతృవాత్సల్యంతో చూపే ప్రేమకు మాత్రం ఆ పరమాత్మా కృష్ణుడు లొంగిపోయాడు. ఏ బంధాలకు కట్టుబడని ఆ పరమాత్మా యశోద మాతృ వాత్సల్యానికి లొంగిపోయి ఆమె చేత తాడుతో కట్టించుకున్నాడు. కృష్ణుడు ప్రదర్శించిన ఈ లీలనే దామోదర లీల అంటారు.
దివ్యపురుషులుగా మారిన మద్ది వృక్షాలు
తల్లిచేత రోలుకు కట్టబడ్డ చిన్ని కృష్ణుడు అలాగే తనతో పాటు రోటిని కూడా ఈడ్చుకుంటూ ముందుకెళ్లాడు. మార్గమధ్యంలో రెండు మద్ది చెట్లు అడ్డుగా వచ్చాయి. కృష్ణుడు ఈ రెండు చెట్ల మధ్యగా వెళ్లే ప్రయత్నంలో ఆ రెండు మద్ది చెట్లు పెద్ద శబ్దంతో కూలిపోయాయి. కూలిన ఆ రెండు మహా వృక్షాల నుంచి ఇద్దరు దివ్య పురుషులు ప్రత్యక్షమయ్యారు.
ఎవరీ దివ్య పురుషులు
రావణాసురుని సోదరుడు కుబేరుడు. ఈ కుబేరునికి నలకుబేర, మణిభద్రలు అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఒకనాడు వారు రాజభోగాలు అనుభవిస్తూ కొలనులో మద్యాన్ని సేవిస్తూ స్నానం ఆచరిస్తుండగా అటుగా వెళ్తున్న నారద మహర్షిని పట్టించుకోకపోవడంతో, నారద మహర్షి వారిని మద్దిచెట్లుగా పడి ఉండమని శపిస్తాడు. అంతట వారు భయంతో చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపం చెంది తమను క్షమించి శాపవిమోచనం చెప్పమని నారదుని కోరుతారు. అప్పుడు నారదుడు ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుని దామోదర లీలతో వారికి శాపవిమోచనం కలుగుతుందని చెబుతాడు.
ఇందుకే దామోదర మాసం!
ఆ సమయంలో మద్ది చెట్లుగా పడి ఉన్న తమకు విముక్తిని ప్రసాదించి, శాప విమోచనం కలిగించినందుకు కుబేరుని కుమారులు భక్తితో కృష్ణభగవానుని ఉద్దేశించి దామోదరాష్టకమును స్తుతించారు. ఈ ఘటన జరిగింది కార్తిక మాసంలో కాబట్టి కార్తిక మాసానికి దామోదర మాసమని పేరు వచ్చింది.
ఎవరైతే కార్తిక మాసంలో చిన్ని కృష్ణుని విగ్రహం ముందు ఆవునేతితో దీపారాధన చేసి దామోదర అష్టకాన్ని పఠించి కన్నయ్యకు వెన్నను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే వారు తప్పకుండా శుభవార్తలు వింటారని, జన్మాంతర పాపాలు పోగొట్టుకుని శాప విమోచనులై సుఖ సంతోషాలతో జీవిస్తారని శాస్త్ర వచనం. కార్తిక మాసంలో ఏ రోజైనా ఈ పూజ చేసుకోవచ్చు.
ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.