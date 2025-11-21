తిరుమలకు వెళ్లే ముందు పద్మావతి అమ్మవారి దర్శనం ఎందుకు తప్పనిసరి?
తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ విశిష్టత మీకోసం!
Published : November 21, 2025 at 12:02 AM IST
Tiruchanur Padmavathi Temple : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల కొండ భూలోక వైకుంఠంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది భక్తులు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శిస్తుంటారు. శ్రీవారి దేవేరి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు తిరుమల కొండ దిగువున తిరుచానూరులో వెలసి ఉంది. నవంబర్ 22 శనివారం శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా గరుడ సేవ జరుగనుంది. ఈ సందర్భంగా తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తిరుచానూరు ఎక్కడ ఉంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, తిరుపతి జిల్లా కేంద్రమైన తిరుపతి పట్టణానికి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో తిరుచానూరు వెలసి ఉంది. పచ్చని ప్రకృతి రమణీయతల మధ్య వెలసిన శ్రీ తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతినిస్తుంది.
అమ్మవారి దర్శనంతోనే తిరుమల యాత్రా ఫలం
ప్రకృతి రమణీయతకు పుట్టినిల్లు తిరుపతి. శ్రీవేంకటేశ్వరుని దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులతో తిరుమల నిత్యం రద్దీగా ఉంటుంది. అలాగే సిరుల తల్లి తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు పుట్టినిల్లుగా తిరుచానూరు ప్రసిద్ది. దీన్నే 'అలమేలు మంగాపురం' అని కూడా పిలుస్తుంటారు ఇక్కడ వేంకటేశ్వరుని దేవేరి, లక్ష్మీదేవి అవతారమైన అలమేలు మంగమ్మ కొలువై ఉంటుంది. తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం కోసం వెళ్లే భక్తులు ముందుగా తిరుచానూరులో కొలువైన శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకోకపోతే ఆ తీర్థయాత్రకు ఫలం లభించదని చెబుతారు.
ఆలయ స్థల పురాణం
శ్రీ మహావిష్ణువు ఇల్లాలు లక్ష్మీదేవి కలియుగంలో పద్మావతిగా తిరుచానూరులో కొలువు తీరడం వెనుక ఒక పురాణాగాథ ఉంది. ఒకసారి భృగు మహర్షి శ్రీమన్నారాయణుని దర్శనార్థం వైకుంఠానికి విచ్చేస్తాడు. ఆ సమయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మితో ఏకాంతంలో ఉన్న శ్రీమన్నారాయణుడు భృగు మహర్షి రాకను గమనించడు.
భృగు మహర్షి ఆగ్రహం
విష్ణువు తన రాకను గమనించక పోవడంతో ఆగ్రహించిన భృగు మహర్షి శ్రీ మహావిష్ణువు వక్షస్థలంపై తన కాలితో తన్నాడు. అప్పుడు శ్రీహరి భృగుమహర్షి అహంకారాన్ని అణిచివేయడానికి ఆయన పాదం ఒత్తుతున్నట్లుగా నటించి ఆయన అహంకారానికి చిహ్నమైన అరికాలిలో ఉన్న మూడో కన్నుని చిదిమేస్తాడు.
సిరుల తల్లి కినుక
ఈ విషయాలేవీ తెలియని లక్ష్మీదేవి తన నివాస స్థానాన్ని అవమానించినందుకు అలిగి కొల్హాపూర్ వెళ్లింది. సిరి లేని శ్రీనివాసుడు తిరుమల కొండల్లో 12 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు.
పద్మ పుష్కరిణిలో వెలసిన శ్రీలక్ష్మి
శ్రీనివాసుని తపస్సుకు ప్రసన్నురాలైన శ్రీదేవి తిరుచానూరులోని పద్మ సరోవరంలో కార్తీక శుక్ల పంచమి నాడు శుక్రవారం, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో బంగారు పద్మంలో అవతరించింది. కొంతకాలానికి శ్రీలక్ష్మి ఆకాశరాజుకి పద్మ పుష్కరిణిలో లభిస్తుంది. పద్మ పుష్కరిణిలో లభించింది. ఆమె పద్మావతిగా, ఆకాశరాజు కుమార్తెగా పెరిగింది. శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీనివాసుడై లక్ష్మీదేవి అనుజ్ఞతో పద్మావతిని పరిణయమాడుతాడు.
వేంకటేశ్వర స్వామికి పురుషాకారం అమ్మ పద్మావతి
తిరుచానూరులో వెలసిన పద్మావతి దేవి వేంకటేశ్వర స్వామికి పురుషాకారం అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇక్కడ పురుషాకారం అంటే స్త్రీ పురుష సంబంధిత అర్ధం కాదు. పురుషం అనే పదానికి పూర్ణత్వం అనే అర్ధం ఉంది. అంటే తన సరసన శ్రీ పద్మావతి దేవి ఉంటేనే వేంకటేశ్వరస్వామికి పరిపూర్ణత్వం సిద్ధిస్తుందని అర్ధం. అందుకే పద్మావతిని వేంకటేశ్వరస్వామి పురుషాకారంగా పురాణాలు వర్ణిస్తున్నాయి.
శ్రీవారి కన్నా ముందే అమ్మ దర్శనం - ఇదే సంప్రదాయం
వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించిన ప్రకారం వేంకటేశ్వర స్వామికి ఇల్లాలు పద్మావతి. ఈ తల్లికే అలమేలుమంగ అని కూడా పేరు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించే ముందే అమ్మవారిని దర్శించడం మన సంప్రదాయం. శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమల వెళ్లే భక్తులు ముందుగా తిరుచానూరులో వెలసిన పద్మావతీదేవిని దర్శించడం సంప్రదాయం. ముందుగా అమ్మను దర్శించి మన కోరికలు, కష్టసుఖాలు అమ్మకు విన్నవించుకోవాలి. అప్పుడు శ్రీవారి దర్శనానికి వెళితే ఆయన వక్షస్థలంలో వెలసి ఉన్న తల్లి మన కోరికలు, బాధలు స్వామిని విన్నవిస్తుందంట! అప్పుడు శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసులు మనలను అనుగ్రహిస్తారంట! అప్పుడే తిరుమల యాత్ర సంపూర్ణం అవుతుందని స్కంద పురాణంలోని వైష్ణవఖండంలోని వేంకటాచల మహత్యంలో స్పష్టంగా వివరించి ఉంది.
ఆలయ విశేషాలు
తిరుచానూరు పద్మావతి దేవి ఆలయం సువిశాలమైన ప్రాంగణంలో వెలసి ఉంది. గర్భాలయంలో అమ్మవారు చతుర్భుజాలతో రెండు చేతులలో పద్మాలు, మరో రెండు చేతులలో వరద ముద్రలతో దర్శనమిస్తుంది.
సూర్యనారాయణ స్వామి
పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయానికి సమీపంలో సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు.
పంచమి తీర్థం
తిరుచానూరులో అమ్మవారు వెలసిన పద్మ పుష్కరిణిలో కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలలో చివరి రోజు పంచమి తీర్థం పేరిట అమ్మవారి చక్రస్నానం కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది.
పూజోత్సవాలు
తిరుచానూరు పద్మావతి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే సుప్రభాత సేవ జరుగుతుంది. తరువాత సహస్రనామార్చన, కల్యాణోత్సవం, ఉంజల్ సేవ జరుగుతాయి. రాత్రి ఏకాంత సేవ తరువాత ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు. ప్రతి శుక్రవారం అభిషేకం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజూ అమ్మవారి సన్నిధిలో కుంకుమార్చన జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి మంగళవారం మధ్యాహ్నం స్నపన తిరుమంజనం జరుగుతుంది.
బ్రహ్మోత్సవాలు
ప్రతి ఏడాది కార్తిక మాసంలో పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది నవంబర్ 17 నుంచి నవంబర్ 25 వరకు ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా నవంబర్ 22, శనివారం గరుడసేవ జరుగనుంది. ఇక బ్రహ్మోత్సవాలలో చివరి రోజైన నవంబర్ 25, మంగళవారం రోజు పద్మ పుష్కరిణిలో పంచమి తీర్థం పేరిట అమ్మవారి చక్రస్నానం వైభవంగా జరుగుతుంది.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తిరుపతి బస్టాండ్ నుంచి ప్రతి 10 నిమిషాలకు తిరుచానూరుకు బస్సు సౌకర్యం ఉంది. అలాగే ప్రయివేటు వాహనాలలో కూడా తిరుచానూరు సులభంగా చేరుకోవచ్చు. భక్తుల పాలిట కల్పవల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని బ్రహ్మోత్సవాలలో దర్శించడం సకల శుభాలను, అష్టైశ్వర్యాలను ఇస్తుందని విశ్వాసం.
ఓం శ్రీ పద్మావతి దేవ్యై నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం