తిరుమలలో 'మన్రో గంగాళాలు'- వీటి వెనుకున్న చరిత్ర గురించి మీకు తెలుసా?

మన్రో గంగళాల కథ ఏంటి? - శ్రీనివాసుడికి అందులోనే నైవేద్యాన్ని ఎందుకు పెడతారు?

Venkateshwara Swamy Manro Gangalalu Story
Venkateshwara Swamy Manro Gangalalu Story (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 5:01 AM IST

4 Min Read
Venkateshwara Swamy Manro Gangalalu Story : మన్రో' గంగాళాలు ఈ పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? గంగాళాలు అంటే పెద్ద పెద్ద పాత్రలు. కంచు గంగాళాలు, రాగి గంగాళాలు మహా గొప్ప అయితే వెండి గంగళాల గురించి తెలుసు కానీ ఈ 'మన్రో గంగాళాలు' ఏమిటని అనుకుంటున్నారా! కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుని మహిమలు అనంతం. ఎందరో స్వామి మహిమలు ప్రత్యక్షంగా చూసి తరించిన సంగతి తెలిసిందే! అలాంటి కొందరిలో 'మన్రో' కూడా ఒకడు. ఆయన పేరుతో వచ్చినవే ఈ 'మన్రో' గంగాళాలు. ఇంతకూ ఈ మన్రో గంగళాల కథా కమామీషు ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మన్రో గంగాళం వెనక ఉన్న కథ ఏమిటి?
తిరుమలలో శ్రీవారికి ప్రతిరోజు నివేదించే నైవేద్యాలు కంచు గంగాళంలో మాత్రమే ఎందుకు నివేదిస్తారో తెలుసా!సుమారు 1800లో ప్రాంతంలో తిరుమలలో అన్ని రకాల శ్రీవారి కైంకర్యాలకు, ప్రసాదాల నివేదనకు, భక్తులకు ప్రసాదాల వితరణ కోసం ఎక్కువగా వెదురు బుట్టలు వాడేవారు. అపట్లో భక్తుల సౌకర్యం కోసం పెద్దగా హోటల్స్ ఉండేవి కావు. చాలా వరకు అన్నసత్రాలు, ధర్మ సత్రాలు భక్తుల ఆకలి తీర్చేవి. అటుపైన దేవుని ప్రసాదాలు ఉండనే ఉన్నాయి. అప్పట్లో తిరుమలలో భక్తులకు బుట్టల్లో ప్రసాదాలు పంచిపెట్టేవారు. అవే భక్తుల కడుపు నింపేవి. అక్కడక్కడ రామానుజ కూటముల ద్వారా కూడ అన్న సంతర్పణ కూడా జరిగినా ఆలయంలో పంచి పెట్టే ప్రసాదాలే ఆ నాటి భక్తులకు ప్రధాన ఆహారం.

ఎవరీ మన్రో?
1800 ప్రాంతంలో అప్పటి మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో పని చేస్తూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ లో గవర్నర్ గా పని చేసిన అధికారి పేరు "థామస్ మన్రో"! దక్షిణ భారతదేశం ఆయన పాలనలోనే ఉండేది. మరీ ముఖ్యంగా రాయలసీమ, కంచి ప్రాంతం ఆయన ఎలుబడి కింద ఉండేది. మన్రో అసలైన క్రైస్తవ పద్ధతులు పాటించే విదేశీయుడు. భారతీయ హైందవ సనాతన ధర్మం పట్ల ఎటువంటి గౌరవ భావం లేనివాడు.
ఉద్యోగ రీత్యా చాలా సార్లు తిరుమల వచ్చినా, ఒక్కసారి కూడా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకోకుండా తిరిగి వెళ్లిపోయేవాడు. ఆ రోజుల్లో తిరుమలకు వచ్చిన భక్తులకు గుడి బయట ప్రసాదాలు పెద్ద మొత్తంలో పంచిపెట్టేవారు. అప్పట్లో శ్రీవారికి ప్రధాన ప్రసాదంగా పొంగలి, పులిహార, దద్దోజనం మొదలైన ప్రసాదాలు నివేదించేవారు. శ్రీవారి ప్రసాదాలను భక్తులు ఎంతో భక్తితో అక్కడ నేల మీద కూర్చుని ప్రసాదాన్ని కళ్ళకు అద్దుకుని చేతులతో తన్మయత్వంలో తినడం చూసి థామస్ మన్రోకి ఒక రకమైన అసహ్యం వేసింది.

మన్రో ఆదేశాలు
స్వతహాగా విదేశీయుడు కావున అలా నేరుగా చేతులతో ప్రసాదాలు తినడం చూసి అది ఆరోగ్యకరమైన పద్దతి కాదు అని , శుచి శుభ్రత లేకుండా అలా అందరూ కలిసి ఒకేచోట నేరుగా ప్రసాదాలు చేతితో తినడం వల్ల లేనిపోని అంటు వ్యాధులు, కడుపు నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదాలు ఉన్నాయి అని ఆ విధానాన్ని వ్యతిరేకించాడు. మన ఆలయ సంప్రదాయం, ప్రసాదాలు పట్ల ఒకింత చులకన భావం కలిగిన థామస్ మన్రో వెంటనే తన అధికారాన్ని ఉపయోగించి తిరుమలలో భక్తులు శ్రీవారి ప్రసాదాలు తినకుండా ఆదేశాలు ఇచ్చాడు.

ఏ కడుపు నొప్పిని సాకుగా చూపించి భక్తులు ప్రసాదాలు తినే విధానాన్ని థామస్ మన్రో రద్దు చేశారో శ్రీవారి లీలా ప్రభావంతో అదే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి ఆయనకి వచ్చింది. ఎన్ని రకాలుగా వైద్యం చేయించినా తగ్గకుండా రోజురోజుకు అతని ఆరోగ్యం క్షీణించింది. చివరకు అనారోగ్యంతో పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. అనుకోని పరిస్థితుల్లో మన్రోకు మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి వారి మీద ఎనలేని భక్తిశ్రద్ధలు కలిగాయి. కొందరి సలహా మేరకు మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయానికి ఎన్నో కైంకర్యాలు చేయించాడు, ఎంతో ధన సహాయం చేసాడు. అయినా ఆయన కడుపు నొప్పి మాత్రం తగ్గలేదు.

మన్రో తప్పు తెలియజేసిన మంత్రాలయ పీఠాధిపతులు
హిందూ ధర్మంపై మన్రోకు గురి కుదరడం, ఆయనలో వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక పరివర్తనకు, సనాతన ధర్మం పట్ల ఆయన భక్తిని గమనించిన మంత్రాలయ పీఠాధిపతులు తిరుమల శ్రీవారి పట్ల, ఆయన ప్రసాదాల పట్ల మన్రో చేసిన ఘోరమైన తప్పుని తెలియజేసి, శ్రీవారి క్షేత్ర మహిమని వివరించారు. దాంతో శ్రీవారి ప్రసాదాల మహిమ తెలుసుకున్న థామస్ మన్రో తిరుమలకు వచ్చి శ్రీవారి పులిహార నేరుగా తన చేతితో తిన్నాడు. పులిహోర తిన్న వెంటనే మన్రో కడుపునొప్పి మటుమాయమైంది.

మన్రో గంగాళాలు
శ్రీవారి ప్రసాదాల పట్ల తాను చేసిన తప్పు తెలుసుకున్న థామస్ మన్రో శ్రీవారికి కైంకర్యాల కోసం, నైవేద్యాలు సమర్పణ కోసం చాలా గంగాళాలు సమర్పించాడు. అదేవిధంగా తిరుమలలో శ్రీవారి భక్తులకు మళ్ళీ మునుపటి లాగా ప్రసాదాలు పంచి పెట్టే పద్ధతిని పునరుద్ధరించారు. అయితే మన్రో ఎంత పశ్చాత్తాప పడినా, ఎన్ని గంగాళాలు దేవస్థానానికి సమర్పించినా శ్రీవారి దర్శనానికి మాత్రం నోచుకోలేక పోయాడు.

మనోవ్యధ కన్నుమూసిన మన్రో
మనోవ్యధ తో మంచం పట్టి నేరుగా నీ సేవలో పాల్గొని అదృష్టం లేదా స్వామి అని ఎన్నో విధాల శ్రీవారిని ప్రార్థిస్తూ 1827 లో ప్రాణం వదిలాడు. అతని భక్తికి మెచ్చిన శ్రీనివాసుడు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు అన్ని రకాల ప్రసాదాలను కేవలం ఆ గంగాళాలలోనే స్వీకరిస్తున్నాడు. శ్రీవారికి ప్రసాదాలు సమర్పించే ఈ గంగాళాలను ఇప్పటికీ "మన్రో గంగాళాలు" అనే పేరుతో దేవస్థాన పూజా కైంకర్యాలలో చలామణిలో ఉన్నాయి. శ్రీవారి దర్శనానికి నేరుగా నోచుకోకపోయినా ఆయన పేరు మీదే ప్రసాదాల పాత్రలు ఉండేలా శ్రీవారు అతనికి ఎప్పటికీ తరిగిపోని చిరకీర్తిని ప్రసాదించాడు.
తిరుమల శ్రీవారి మహత్యం అంతా ఇంతా కాదు. తెలుసుకోవాలన్న శ్రద్ధ, భక్తి ఉండాలే గాని తిరుమలలో పరమాత్మ గురించి మాత్రమే కాదు ఆ పరమాత్మునికి నివేదించే ప్రసాదాలతో పాటు, ఆ ప్రసాదాలు నివేదించే పాత్రలు కూడా శ్రీవారి ఆధ్యాత్మిక మహిమలను వివరిస్తాయి.

ఏడుకొండలవాడా వెంకటరమణా! గోవిందా! గోవిందా!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం


