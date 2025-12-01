భగవద్గీతను ఇలా చదివితే- ఇహలోకంలో సుఖాలు- పరలోకంలో భోగాలు ఖాయం!
భగవద్గీతను ఎందుకు 'మానవాళికి కరదీపిక' అంటారు? గీతా జయంతి సందర్భంగా తెలుసుకోవాల్సిన అసలు జీవన తత్త్వాలు ఏమిటి?
Bhagavad Gita Jayanti 2025 : హైందవ ధర్మం అనుసరించి ఈ లోకంలో పవిత్రమైన గ్రంథాల్లో ఒకటి 'భగవద్గీత'. ఎందుకంటే మానవులందరికీ మార్గదర్శిలా, దిక్సూచిలా జీవన మార్గాన్ని చూపడంలో ఈ పవిత్ర గ్రంథం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని విశ్వాసం. అలాంటి భగవద్గీత పుట్టినరోజును గీతా జయంతిగా జరుపుకోవడం మన సంప్రదాయం. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది గీతా జయంతి ఎప్పుడొచ్చింది? గీతా జయంతి విశిష్టత ఏమిటి? అనే అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గీతా జయంతి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, ప్రతి సంవత్సరం మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి రోజున గీతా జయంతిని జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 1వ తేదీ సోమవారం మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి రోజు గీతా జయంతిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఇదే రోజున మోక్షదా ఏకాదశి కూడా జరుపుకోవడం విశేషం. ఈ రోజు ప్రత్యేకించి పూజలేమీ చేయకయినా భగవద్గీతను అందించిన శ్రీకృష్ణుని పూజించడం, భగవద్గీతలోని కొన్ని శ్లోకాలను పారాయణ చేయడం ఉత్తమం. ఈ సందర్భంగా భగవద్గీతలోని ముఖ్య సారాంశాన్ని క్లుప్తంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
గీతాసారం మహా సాగరం
భగవద్గీత ఒక్క రోజులో తెలుసుకునేది కాదు. కొన్ని శ్లోకాలు పఠిస్తే అర్ధమయ్యేది కాదు. ఇది మహాసాగరం. ఈ సాగరం నుంచి ఒక్క బిందువును గ్రహించగలిగినా ధన్యులమే! భగవద్గీత అంటే జీవితమే! ఒక మనిషి ఎలా జీవించాలో, ఎలా జీవించకూడదో తెలిపేది భగవద్గీత మాత్రమే! పెద్దలు అనుభవంతో ఒక మాట చెప్తారు. అదేమిటంటే మనకేదైనా క్లిష్టమైన సమస్య కానీ దుఃఖం కానీ ఎదురైతే ఆ సమయంలో ఒక్కసారి భగవద్గీతను కళ్ళు మూసుకొని తెరచి ఎదురుగా కనిపించిన పేజీని చూస్తే అందులో మన సమస్యకు సమాధానం దొరుకుతుందంట! బహుశా అందుకే కాబోలు భగవద్గీతను మార్గదర్శి అంటారు.
గీత అంటే?
పురాణాల ప్రకారం, గీత అనే రెండక్షరాల్లో ఎంతో శక్తి ఉంది. 'గీ' అనే అక్షరం త్యాగాన్ని బోధిస్తుంది. 'త' అనే అక్షరం తత్వాన్ని అంటే ఆత్మ స్వరూపాన్ని ఉపదేశిస్తుంది. అంటే త్యాగానికి యోగమైన కర్మ ఫలత్యాగమనీ లేదా సర్వ సంగపరిత్యాగమనీ దాని అర్థం.
తన కోపమే తన శత్రువు
భగవద్గీత ప్రకారం, ఎవరైనా తమ జీవితంలో గొప్ప లక్ష్యాలను సాధించాలంటే ముందుగా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే కోపంలో ఒక వ్యక్తి ఇతరులకు హాని చేయడమే కాదు. తనకు తాను కూడా హాని చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు కోపం అనేది మనసును గందరగోళంగా మారుస్తుంది. ఆలోచించే, అర్థం చేసుకునే శక్తిని నాశనం చేస్తుంది. అందుకే ఎప్పుడూ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
కర్మణ్యేవాధికారస్తే!
భగవద్గీత ఏమి చెప్తోందంటే ఏ పని అయినా ఫలితాన్ని ఆశించకుండా చేయాలి. ఒక పనిని మనం ఇష్టంతో శాయశక్తులా కృషి చేసి చేస్తే ఆ పని తప్పకుండా ఫలవంతం అవుతుంది. ఈ లోకంలో ఉండే ప్రతి జీవి తన పూర్వజన్మ కర్మలను బట్టి ఫలితాల్ని పొందుతాడని శ్రీకృష్ణుడు వివరించాడు. అందుకే పని చేస్తున్నప్పుడు ఫలితం గురించి ఆందోళన చెందడం వ్యర్థం. అప్పుడు ఒకవేళ పనిలో విజయం సాధించకపోయినా నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వైఫల్యం కూడా జ్ఞానానికి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది. ఓటమిలోనూ పాఠం నేర్చుకోవాలని గుర్తు చేస్తుంది. గెలిచిన వారు అక్కడితో ఆగిపోతే ఓడిన వారు నిత్యవిద్యార్ధిగా ఎప్పుడూ నేర్చుకుంటూనే ఉంటాడు.
మానసిక నియంత్రణ
మనిషి మనసు కోతి లాంటిది. చాలా చంచలమైంది. కోరుకున్న దానిని ఎలాగైనా పొందాలన్న వ్యామోహంలో దారి తప్పిపోవచ్చు. కాబట్టి జీవితాన్ని విజయ పథంలో నడిపించాలంటే ముందుగా మనసును అదుపులో ఉంచుకోవాలని శ్రీకృష్ణుడు గీతలో వివరించాడు.
మార్పు నిరంతర ప్రక్రియ
మార్పు అనేది ప్రతి ఒక్కరిలోనూ సహజం. భగవద్గీత ప్రకారం, ప్రతి ఒక్కరూ కాలానుగుణంగా వచ్చే మార్పులను స్వీకరిస్తూ మంచిని గ్రహిస్తూ తనను తాను మంచిగా మార్చుకోవాలి. సంతోషం, దుఃఖం, ప్రేమ, ఈ గుణాలలో ఏ ఒక్కటి అతిగా ఉండకూడదు. సంతోషానికి పొంగిపోవడం, దుఃఖానికి కృంగిపోవడం రెండూ సరికాదు. సుఖదుఃఖాలను సమానంగా స్వీకరించగలిగే స్థిత ప్రజ్ఞతను సాధించాలి.
ఆగకుండా సాగిపో!
సమాజంలో వచ్చే మార్పులను ఆనందంగా ఆహ్వానించాలి. నీరు కూడా ప్రవహించకుండా ఒకే చోట ఉండిపోతే మురిగిన వాసన వస్తుంది. నీరు ప్రవహిస్తుంటేనే స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి. మనిషి కూడా అంతే! ఏదో బాధ కలిగిందనో, దుఃఖం కలిగిందనో ఆగిపోకుండా ముందుకు సాగిపోవాలి.
నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో!
శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా ముందుగా మనల్ని మనం పరిచయం చేసుకోవాలి. మన బలం ఏమిటి? బలహీనతలు ఏమిటి? అని తెలుసుకొని బలహీనతలను అధిగమించి బలాన్ని పెంచుకుంటూ జీవిత గమనాన్ని సాగించాలి.
"పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్ ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే!"
కొంతమంది ఎక్కడో ఏదో అన్యాయం జరిగిపోతోంది గగ్గోలు పెడుతూ మనకన్నా ఉద్ధరించే వాళ్ళు లేరని బయలుదేరుతారు. అలాంటి వారికోసమే కృష్ణ పరమాత్మ ఒక మాట చెప్పాడు. ముందు నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకో! నీ ఇల్లు దిద్దుకో! అప్పుడే మిగిలినవన్నీ! ఎప్పుడైతే ధర్మం దారి తప్పి అధర్మం పెచ్చు మీరుతుందో అప్పుడు ధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలో తాను అవతార స్వీకారం చేస్తూనే ఉంటానని భగవంతుడు చెప్పాడు. ప్రతి ఒక్కరు మంచి మార్గంలోకి మారితే ఇక అధర్మానికి తావే లేదు కదా!
"అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే | తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం ||"
ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటంటే "మన కర్తవ్యాన్ని మనం సక్రమంగా నిర్వహిస్తూ, భగవంతునిపై విశ్వాసం ఉంచితే ఆ పరమాత్మ తానే మన యోగక్షేమాలను చూసుకుంటాడు".
చివరగా భగవద్గీత అంటే ఎవరో చనిపోయినప్పుడు వినేటటువంటి వైరాగ్య సూక్తులు కాదు. భగవద్గీత మానవాళికి కరదీపిక! మార్గదర్శి. ఈ గీతా జయంతి రోజు భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్చుకునే ముందు మన గురించి మనం తెలుసుకుందాం. కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్లుగా కామక్రోధాలను అరిషడ్వార్గాలను జయిద్దాం. - ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.