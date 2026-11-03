సంతాన ప్రదాత సుబ్రమణ్య స్వామి- మంగళవారం ఇలా పూజిస్తే కుజ, నాగ దోషాలు మాయం!
Subramanya Swamy Puja : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజ గ్రహానికి అధిపతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. కుజ గ్రహానికి అధిపతి అయిన సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధిస్తే కుజ గ్రహం అనుకూలించి, ఇబ్బందులు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
Published : November 3, 2026 at 2:58 AM IST
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజ గ్రహానికి అధిపతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. జాతకరీత్యా కుజ గ్రహ అనుకూలత లోపించిన సమయంలో వివాహం, సంతానం విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ గ్రహానికి అధిపతియైన సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధించడం వలన కుజ గ్రహం అనుకూలించి ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఈ అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం విపులంగా తెలుసుకుందాం.
అనేక నామాలు కానీ కుమారుడు ఒక్కడే!
స్కంద పురాణం, శివ మహాపురాణం ప్రకారం, కుమారస్వామి జన్మించిన విధానాన్నిబట్టి ఆయనకి అనేక నామాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ కారణంగానే కుమారస్వామి జన్మించిన మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి కుమార షష్ఠిగా, సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠిగా, స్కంద షష్ఠిగా, కార్తికేయ షష్ఠిగా వ్యవహరించబడుతోంది. దక్షిణాదిన కొన్ని ఆలయాల్లో ప్రధాన దైవంగా అనుగ్రహించే స్వామి, మరికొన్ని క్షేత్రాల్లో పరివార దేవతగా కొలువుదీరి కనిపిస్తూ ఉంటాడు. కొన్నిచోట్ల శక్తి ఆయుధాన్ని ధరించి బాలుడి రూపంలో దర్శనమిస్తాడు. మరికొన్ని చోట్ల సర్పరూపంలో పూజలందుకుంటూ ఉంటాడు.
సంతాన ప్రదాత
సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని పూజించడం వల్ల సర్పదోషం తొలగిపోయి సంతానం కలుగుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. బహుశా అందువల్లనే ఏమో కుమారస్వామి ఆలయాలు మహిళా భక్తులతో సందడిగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇందుకు నిదర్శనంగా ఉన్న ఓ కథను ఇక్కడ ప్రస్తావించుకుందాం.
కుమారునికి జ్ఞానబోధ చేసిన పార్వతి
ఒక రోజు పార్వతి, పరమేశ్వరులను దర్శించడానికి అనేక మంది తపోధనులు, మహర్షులు, ఋషులు కైలాసానికి వస్తారు. ఆ వచ్చిన వారిలో దేహ భ్రాంతి లేని కొందరు దిగంబర ఋషులు ఉండటంతో సుబ్రమణ్య స్వామి వారిని చూసి హేళనగా నవ్వాడు. అప్పుడు జగన్మాత పార్వతీదేవి పుత్రుని మందలించి, మర్మాంగాలు సృష్టి వృద్ధి కోసం సృష్టించినవని, మానవ జాతికి జన్మస్థానాలు అని తెలియచెప్పింది.
సర్పరూపం దాల్చిన సుబ్రహ్మణ్యుడు
తల్లి జ్ఞానభోధతో సుబ్రమణ్య స్వామి సర్ప రూపం దాల్చాడు. మానవ శరీరంలో సంతానాన్ని కలిగించే జీవకణాలు సర్పాకారంలో ఉంటాయనే విషయం మనకు విదితమే! ఆ తర్వాత సుబ్రమణ్య స్వామి వాటికి అధిపతి అయాడు. అందువల్లే జీవకణాలకు అధిపతి అయిన సుబ్రమణ్య స్వామిని పూజిస్తే సంతానం లేని దంపతులకు సంతానం కలుగుతుందని పురాణోక్తి!
సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి వ్రతం:
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి జన్మించిన మార్గశిర శుద్ధ షష్టి రోజున ఉపవాస దీక్షను చేపట్టి అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో స్వామిని ఆరాధిస్తారు. ఆలయానికి వెళ్లి స్వామివారికి పూజాభిషేకాలు జరిపిస్తారు. పుట్టలో పాలు పోసి, బెల్లం, అరటిపండ్లు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. సంతానం కోసం సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజున సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని తప్పకుండా స్తుతించాలని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు కూడా చెబుతున్నాయి.
నాగదోషం - కుజదోష నివారణ
సుబ్రమణ్య స్వామికి, సర్పాలకి అత్యంత దగ్గరి సంబంధం ఉంది. చాలా చోట్ల స్వామివారిని సర్ప రూపంలో పూజిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జాతకంలో నాగదోషం, సర్పదోషం లేదా కాలసర్ప దోషం ఉంటే సంతాన లేమి కలుగుతుంది. సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని పూజించడం వల్ల ఈ దోషాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం:
కుమారస్వామిని భక్తితో కొలిస్తే వంశాభివృద్ధి జరుగుతుందని, పుట్టే పిల్లలు కూడా కుమార స్వామి వారిలాగే తేజస్సుతో, బుద్ధిబలంతో ఉంటారని నమ్మకం.
మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్యుని ఎందుకు ప్రత్యేకం?
కుజ గ్రహానికి అంగారక గ్రహమని, మంగళ గ్రహమని కూడా పేరు ఉంది. వారాలలో మంగళవారానికి కుజుడు అధిపతి. ఇక కుజ గ్రహానికి అధిపతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధనకు మంగళవారం అత్యంత శ్రేష్టమైనది. ఈ రోజు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి దానిమ్మ పండు రసంతో అభిషేకం చేసి, ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించి, ఎర్రని వత్తులతో ఎర్ర చందనం నూనెతో దీపారాధన చేసి, ఎర్రని పువ్వులతో అర్చించి, ఎరుపు రంగు పండ్లను, ప్రసాదాలను నివేదిస్తే స్వామి సంతోషించి సంతాన భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడని విశ్వాసం.
ఈ రోజులు మరింత ప్రత్యేకం!
ఇక మంగళవారం షష్టి తిథి కానీ, మంగళవారం చవితి తిథి కానీ, మంగళవారం కృత్తికా నక్షత్రం కానీ కలిసి వచ్చిన రోజులు సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధనకు మరింత ప్రత్యేకం. ఈ రోజుల్లో సుబ్రహ్మణ్యుని పానకం, చలిమిడి, నువ్వుల చిమ్మిలి వంటివి సమర్పించి పూజిస్తే తప్పకుండా సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం.
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం సంతాన ప్రదాతగా పూజలందుకునే సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని మనం కూడా పూజించి సంతాన సౌభాగ్యాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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