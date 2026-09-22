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సంతానం కోసం పూజించే దేవుడు- కుజ, రాహుకేతు దోషాలకు పరిహారంగా భావించే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన ఇదే!

తారకాసుర సంహారం కోసం అవతరించిన కుమారస్వామి పురాణ సంప్రదాయం ప్రకారం దేవసేనాధిపతి - సంతాన ప్రాప్తి కోసం సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఆరాధించడం ప్రాచుర్యంలో ఉన్న విశ్వాసం

Subrahmanya Swamy Worship for Children
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 3:55 AM IST

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Subrahmanya Swamy Worship for Children : తారకాసుర సంహారం కోసం జన్మించిన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు కారణజన్ముడు. కుజ గ్రహానికి అధిపతి సుబ్రహ్మణ్యుడు. సర్ప రూపుడైన సుబ్రహ్మణ్యుని అధీనంలో ఉండే సర్ప గ్రహాలు రాహుకేతువులు. సంతాన ప్రాప్తి కలిగించే ఆరాధ్యదైవం సుబ్రహ్మణ్యుడు!

తారకాసుర సంహారం కోసమే కుమార సంభవం
దేవగణానికి సర్వసేనాధిపతిగా పురాణాలు చెబుతున్న కుమార స్వామి సర్వశక్తిమంతుడు. ఆది దంపతులైన శివపార్వతులకు ముద్దుల తనయుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు. హిరణ్యకశ్యపుని కుమారుడు 'నీముచి'. 'నీముచి' కొడుకు తారకాసురుడు. తారకాసురుడు రాక్షసుడు. అతడు పరమేశ్వరుడి గురించి ఘోర తపస్సు చేసి ఒక బాలుడి చేతిలో తప్ప అన్యుల వల్ల తనకు మరణం లేకుండా వరం పొందుతాడు.

పరమ శివుని శరణు వేడిన దేవతలు
తారకుడి బాధలు పడలేక దేవతలు తమకొక శక్తిమంతుడైన బాలుడ్ని ప్రసాదించమని శివుడ్ని వేడుకున్నారట. తదనంతర కాలంలో శివపార్వతులకు కుమారస్వామి జన్మించాడు. కుమారస్వామి దేవతలకు సేనానిగా నిలిచి తారకుడ్ని సంహరించాడు. తారకాసుర సంహారం తరువాత సుబ్రహ్మణ్యుడు కొన్ని క్షేత్రాలలో స్వయంభువుగా వెలిసాడు. పురాణాల ప్రకారం సర్ప రూపుడైన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు కుజునకు అధిష్టాన దైవం. రాహువునకు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, సర్పమంత్రాలు అధిష్టాన దైవాలు. కొందరు కేతు దోష పరిహారానికి కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి సర్ప పూజలు జరిపించడం చూస్తుంటాం.

కుజ గ్రహానికి అధిపతి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి
సర్వశక్తిమంతుడైన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పిలిచిన వెంటనే పలికే దైవం. మానవుని దైనందిన జీవితంలో కుజునికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. కుజుడు మనిషికి శక్తిని, ధనాన్ని ధైర్యాన్నిస్తాడు. అందువల్ల సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధిస్తే ఆరాధన చేస్తే అవన్నీ మానవులకు సమకూరుతాయి. అలాగే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు సర్పరూపుడు కావడంవల్ల, సర్పగ్రహాలైన రాహుకేతువులు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆధీనంలో ఉంటారని జ్యోతిష్య గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనం, సుబ్రహ్మణ్య పూజ సర్వ శుభాలనిచ్చి, రాహుకేతు దోషాలకు కూడా పరిహారంగా భావించబడుతోంది.

పగడపు పూజ
మంగళవారం తో పాటు, శుద్ధ షష్టి, మృగశిర, చిత్త, ధనిష్ట ఏ నక్షత్రం కలిసిన రోజైనా కుజునికి, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరునికి ప్రీతికరం. ఆ రోజున సుబ్రహ్మణ్య మంత్రం, కుజ మంత్రం జపించాలి. అనంతరం సుబ్రహ్మణ్య కుజులకు అష్టోత్తర, శత నామావళితో పూజ చేయాలి. ఇలా తొమ్మిది రోజులు జపమూ, పూజ చేసి చంద్ర లేదా మోదుగ పుల్లలతో నెయ్యి తేనెలతో తొమ్మిది మార్లకు తగ్గకుండా హోమం చేసి దాని ఫలితాన్ని పగడానికి ధారపోసి ఆ పగడాన్ని ధరిస్తే సమస్త కుజ దోషాలు తొలగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతారు. అందువల్ల కుజ గ్రహ దోష పరిహారం జరిగి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుందంటారు.

కాలసర్ప దోషం పోగొట్టే పరిహారం
జాతకంలో కాలసర్ప దోషం ఉన్నవారు, కేతు దోషం ఉన్నవారు సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేయడం అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరం. ఆ స్వామి జపం సర్వ విధాలా మేలు చేస్తుంది. అలాగే రాహు మంత్రం, సుబ్రహ్మణ్య మంత్రం సంపుటి చేసి జపించి సర్ప మంత్రాలు చదువుతూ, పగడాన్ని ధరిస్తే మేలు జరుగుతుంది. ఈ పూజల వల్ల రాహు గ్రహం అనుగ్రహం కలుగుతుంది.

సంతాన కారకుడు
సంతాన ప్రాప్తి కోసం మహిళలు ఎక్కువగా ఆరాధించే దైవం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు బాలుడి రూపంలో దర్శనమిస్తాడు కాబట్టి, ఆ కుమారస్వామి తన రూపంతో సంతానం లేనివారికి బిడ్డలను ప్రసాదిస్తాడని భక్తులు నమ్ముతారు.

సర్వ శక్తులను ప్రసాదించే సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనం
సుబ్రహ్మణ్య ఆలయాలలో సంతానం లేని దంపతులు పూజలు చేయడం తరచుగా చూస్తుంటాం. సంతాన ప్రాప్తిని కోరే వారు వెండి సర్పానికి సుబ్రహ్మణ్య, కేతు మంత్రాలతో 21సార్లు పాలతో అభిషేకించి ఆ పాలను సేవిస్తే సత్సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. అలాగే ఏదైనా పుట్టకు నమస్కరించి పుట్ట చుట్టూ 21 లేదా 108 సార్లు మండలం అంటే 40 రోజుల పాటు ప్రదక్షిణలు చేస్తే సంతానం కలుగుతుందని అంటారు. అందువల్ల సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన సర్వ క్లేశాలను దూరం చేసి, సర్వశక్తులను ఇస్తుందని అంటారు.

మనం కూడా మంగళవారం రోజు సుబ్రహ్మణ్యుని పూజించి సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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