శివునికి బిల్వపత్రాలతో ఎందుకు పూజ చేస్తారు? దీని వల్ల కలిగే లాభాలు ఏమిటి?
బిల్వ పత్రాలతో శివుని పూజ చేస్తే చాలు- జాతకరీత్యా ఏలినాటి శని దోషాలు మటుమాయం కావడం ఖాయం!
Published : February 2, 2026 at 4:01 AM IST
Bilva Patra Importance : భోళాశంకరుడు, భక్త సులభుడు అయిన పరమేశ్వరుని జలంతో అభిషేకించి, భక్తితో రెండు బిల్వ దళాలు సమర్పిస్తే చాలు అనుగ్రహిస్తాడు. శివపూజలో అభిషేకానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో, బిల్వ పత్ర పూజకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఉంది. బిల్వదళం పేరుతో ఏకంగా బిల్వాష్టకం రచించారంటే బిల్వ పత్రం ప్రాముఖ్యత ఏమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అసలు ఈ సృష్టిలో అన్ని రకాల ఆకులు ఉంటే శివునికి బిల్వ పత్రాలంటేనే ఎందుకు ప్రీతి? శివునికి బిల్వ పత్రాలకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఏక బిల్వం శివార్పణమ్!
శివుడిని బిల్వ పత్రాలతో పూజించుట శ్రేష్ఠం. బిల్వ వృక్షం సాక్షాత్తు శివ స్వరూపమని దేవతలు కూడా భావిస్తారు. శివునికి బిల్వ పత్రాలకు ఉన్న సంబంధం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ పురాణగాథను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిందే!
శనిని పరీక్షించిన శివుడు
ఒకసారి శనిదేవుడు శివ సందర్శన కోసం కైలాసానికి వెళ్లి పార్వతీ పరమేశ్వరులను భక్తితో స్తుతించాడు. అప్పుడు శంకరుడు ప్రీతి చెంది శని దేవుని విధిని, ధర్మాన్నిపరీక్షించదలచి "లోకాలను పట్టి పీడించే నువ్వు నన్ను పట్టగలవా?" అని ప్రశ్నిస్తాడు. అప్పుడు శని దేవుడు వినయంతో "తమ అనుగ్రహం ఉన్నంత వరకు నాకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు. తమరి దయతో నేను తమరిని కూడా పట్టగలను, రేపటి రోజు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు శివుని పట్టి ఉండగలను" అని శని శివునితో పలికాడు.
అదృశ్యమైన శివుడు
శని విద్యుక్త ధర్మాన్ని కర్తవ్య దీక్షను పరీక్షించడానికి శివుడు ఆ మర్నాడు ఉషోదయ కాలమందు శని నుంచి తప్పించుకోవడానికి బిల్వ వృక్ష రూపాన్ని దాల్చి, ఆ వృక్షం నందు అదృశ్యంగా నివసించి ఉన్నాడు. మహేశ్వరుని జాడ తెలియక ఇటు పార్వతీదేవితో పాటు, దేవాధి దేవతలందరూ ముల్లోకాలను గాలించారు. అలాగే శని దేవుడు కూడా కనిపించక పోవడం అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించింది.
గడువు పూర్తయ్యాక ప్రత్యక్షమైన శివుడు
దేవతలు ముల్లోకాలు గాలించినా ఇటు పరమేశ్వరుడి జాడగానీ, అటు శని జాడగానీ తెలియలేదు. రోజంతా అలాగే గడిచిపోయింది. సంధ్యా సమయానికి శివుడు బిల్వ వృక్షం నుంచి సాకార రూపంగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ మరుక్షణమే శని కూడా బిల్వ వృక్షం నుంచే ప్రత్యక్షమయ్యాడు.
శనిని ప్రశ్నించిన శివుడు
తనతోపాటు బిల్వ వృక్షం నుంచి బయటకు వచ్చిన శనిని చూసి శివుడు "శనీ చూశావా! నువ్వు నన్ను పట్టుకోలేక పోతివి!" అని పరమేశ్వరుడు శనిని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు శని దేవుడు శివునికి నమస్కరించి "పరమేశ్వరా! మన్నించండి. నేను పట్టడం వల్లనే కదా త్రిలోక పూజ్యులైన తమరు కైలాసాన్ని విడిచి ఈ బిల్వ వృక్షాన్ని ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది. ఇది నిరూపించడానికి నేను కూడా తమతో పాటు ఈ బిల్వవృక్షంలో అదృశ్యంగా ఉన్నాను. అయిన ఇదంతా నా ప్రతిభ కాదు. శివుడాజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదని అంటారు కదా! ఇదంతా శివలీల మహత్యమే తప్ప వేరొకటి కాదు. సర్వ జగత్కర్తలైన దివ్య విభూతి ముందు నేనెంతటి వాడని ప్రభూ" అని వినయంగా విన్నవించాడు.
శనిదేవుని విధి నిర్వహణకు ప్రీతి చెందిన శివుడు
శనిదేవుని విధి నిర్వహణకు, భక్తి ప్రపత్తులకు మెచ్చిన పార్వతీ వల్లభుడు "ముల్లోకాలకు ఈశ్వరుడినైన నన్ను శని కొద్దికాలం పట్టి ఉండడం చేత నేటి నుంచి నీవు శనీశ్వరుడు అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి పొందుతావు. అంతేకాక శని దోషం ఉన్నవారు ఆ దోష పరిహారార్థం నన్ను బిల్వ దళములతో పూజించినచో వారికి దోష నివృత్తి కలుగుతుంది. బిల్వ పత్రాలతో పూజ చేసిన వారిని, శివ భక్తులను శనీశ్వరుడు ఎన్నటికీ బాధించడు" అని శనికి వర ప్రదానం చేశాడు శివుడు. అప్పటి నుంచి బిల్వవృక్షాన్ని శివ స్వరూపంగా భావించి పరమేశ్వరుని బిల్వ పత్రాలతో అర్చించుట ఆచారంగా వస్తుంది.
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం!
అంతేకాదు, శివుని బిల్వ పత్రాలతో పూజించే వారిని శని దేవుడు కూడా పీడించడు. ఒకవేళ గ్రహచార రీత్యా ఏవైనా శని దోషాలున్నప్పటికీ శివునికి చేసే బిల్వపత్ర పూజతో సకల దోషాలు పరిహారం అవుతాయి. శివమహాపురాణంలోని ఈ కథ ద్వారా శివునికి బిల్వ పత్రాలకు ఉన్న సంబంధం స్పష్టమవుతుంది. జాతకరీత్యా ఏలినాటి శని, అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శని ఉన్నవారు శివుని, శని దేవుని బిల్వ పత్రాలతో పూజిస్తే శని బాధల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన వరం. ఈ పరిహారాన్ని మనం కూడా పాటించి పరమేశ్వరుని అనుగ్రహంతో సకల దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.