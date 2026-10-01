'కంచి గరుడ సేవలా అయిపోయింది మా పని' అని ఎందుకు అంటారు? దీని వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథ ఇదే!
కాంచీపురం శ్రీ వరదరాజ పెరుమాళ్ బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడ సేవ అత్యంత వైభవం- పూర్తి వివరాలు మీకోసం!
Published : October 1, 2026 at 2:00 AM IST
Kanchipuram Garuda Seva 2026 : కాంచీపురంలో శ్రీ వరదరాజ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో విశిష్టమైన గరుడ సేవ! గరుడ సేవ దర్శనం కోసం తపించే భక్తులు! ప్రతిఫలం ఆశించకుండా చేసే గొప్ప సేవ! జాతీయంగా మారిన పదబంధం!
కంచి గరుడ సేవ
సాధారణంగా కొందరు 'కంచి గరుడ సేవలా అయిపోయింది మా పని' అని అంటుంటారు. ఇలా అనడం వెనుక నిగూఢమైన అర్ధం ఉంది. తలపెట్టిన పని ఎంత శ్రమించినా ఒక కొలిక్కి రాని సందర్భాలలో ఈ మాటను వాడుతుంటారు. అంటే అంతులేని ఆలస్యం, ప్రతిఫలం లేని ఎదురు చూపులు, విపరీతమైన శ్రమ ఉండే సందర్భాలలో నిరాశతో 'కంచి గరుడ సేవ' అనే మాటను వాడుతుంటారు. అసలు కంచిలో గరుడ సేవకు ఈ మాటకు సంబంధం ఏమిటి? ఇలా ఎందుకు అంటారు? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భక్తికి, దాస్యానికి నిదర్శనం
గరుత్మంతుడు అచంచలమైన భక్తికి, దాస్యానికి నిదర్శనం. శ్రీ మహావిష్ణువు వివిధ రూపాల్లో వెలసిన ఆలయాల్లో బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా చేసే వాహన సేవల్లో గరుడ వాహన సేవ విశిష్టమైనది. ముఖ్యంగా కంచిలో శ్రీ వరదరాజ పెరుమాళ్ బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడ సేవకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. వైశాఖ మాసంలో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలలో ఈ గరుడ సేవ నిర్వహిస్తారు. గజేంద్రుడిని రక్షించడానికి విష్ణువు గరుడునిపై ఎంత వేగంగా వెళ్లాడో గుర్తుచేసేలా ఈ సేవను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సేవను దర్శించుకుంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ గరుడ సేవ గురించిన మరిన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అపురూపం కంచి గరుడ సేవ!
కాంచీపురం శ్రీ వరదరాజ స్వామి పెరుమాళ్ బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడ సేవ విశిష్టమైనది. ఈ సేవలో ఉపయోగించే ఇత్తడి గరుడ వాహనం చాలా పెద్దదిగా, బరువుగా ఉంటుంది. ఉత్సవానికి కొన్ని రోజుల ముందే ఆలయ అర్చకులు, దేవస్థానం సిబ్బంది ఈ గరుడ వాహనాన్ని ఎంతో శ్రమించి శుభ్రపరచి, మెరిసేలా చేస్తారు. అయితే ఇక్కడితో పని పూర్తికాదు.
అంతులేని నిరీక్షణ
గరుడ వాహనాన్ని శుభ్రపరిచి తర్వాత స్వామి వారి సేవ కోసం ఆలయం వెలుపలకు తీసుకు వచ్చి సిద్ధంగా ఉంచుతారు. ఇక మొదలవుతుంది అసలైన కంచి గరుడ సేవ! స్వామివారి అలంకరణ పూర్తయ్యే వరకు భక్తులు నిరీక్షించాల్సి వస్తుంది. భారీ వాహనాన్ని సిద్ధం చేసిన వారికి, ఈ వాహనాన్ని మోసే వారికి, దర్శనం కోసం ఎదురు చూసే భక్తులకు ఈ నిరీక్షణ సమయం చాలా సుదీర్ఘమైనదిగా అనిపిస్తుంది. ప్రధానమైన స్వామివారి అలంకరణ పూర్తయ్యేలోగా, గరుడ వాహనాన్ని సిద్ధం చేయడానికి ఇంత శ్రమ, ఇంత సమయం, ఇంత నిరీక్షణ ఎందుకనే భావం నుంచి పుట్టిన నానుడినే 'కంచి గరుడ సేవ'!
జన బాహుళ్యంలోకి ప్రసిద్ధి చెందిన కంచి గరుడ సేవ
అందుకే ఏ పని చేయడానికైనా ఎక్కువ సమయం పట్టినా, శ్రమకు తగిన ఫలితం కనిపించక పోయినా, 'కంచి గరుడ సేవలా ఉంది' అని అనడం ఆనవాయితీగా మారిపోయింది.
ఫలించిన నిరీక్షణ
అయితే గరుడునిపై వరదరాజ స్వామి దర్శనం కోసం కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూసిన భక్తులు ఒక్కసారి గరుడునిపై విహరించే వరదరాజ స్వామిని దర్శించుకోగానే తమ నిరీక్షణ ఫలించినట్లుగా భావిస్తారు. స్వామి దర్శనంతో ఆనంద పరవశులవుతారు. కాంచీపురంలో వరదరాజ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఈ గరుడ సేవను వీక్షించిన వారికి సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. అలాగే మనం మనసా వాచా కర్మణా కృషి చేస్తే శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం తప్పకుండా లభిస్తుంది.
మనం కూడా వీలున్నప్పుడు కంచి వరదరాజ స్వామి గరుడ సేవను వీక్షించి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ వరదరాజ స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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