"ఆషాఢ మాసం " వచ్చేసింది - ఈ సమయంలో కొత్త జంటలు దూరంగా ఉండాలా?
ఆషాఢంలో శుభకార్యాలు - ప్రముఖ పండితులు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 5:03 PM IST
Ashadam Starting Ending Date 2026 : పౌర్ణమి రోజున చంద్రుడు ఏ నక్షత్రానికి సమీపంలో ఉంటాడో దాని పేరునే చాంద్రమాసాల పేర్లు ఏర్పడతాయి. ఆషాఢ నక్షత్రంతో పౌర్ణమి వచ్చే మాసమే ఆషాఢం. సంస్కృతంలో "ఆషాఢ" అనే పదానికి 'అజేయమైనది', 'అపరాజితమైనది' అని అర్థాలున్నాయి గనుకే విజయానికి, దృఢత్వానికి, ఆధ్యాత్మిక స్థైర్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. కానీ, చాలా మందిలో ఆషాఢం అంటే మంచిది కాదన్న నమ్మకం, అభిప్రాయం ఉంది.
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్ఠం తర్వాత వచ్చే నాలుగో మాసం ఆషాఢం. జులై 15న ప్రారంభమై ఆగస్టు 12న చుక్కల అమావాస్యతో ముగిసే ఈ మాసంలో పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర, తొలి ఏకాదశి, చాతుర్మాస్య వ్రతారంభం, గురుపౌర్ణిమ, తెలంగాణలో మహంకాళి జాతర వంటి ఎన్నో పుణ్యకార్యాలు, పర్వాలు ఉన్నాయి. అందుకే ఆషాఢం ఏ మాత్రం అశుభం కాదని పండితులు చెప్తున్నారు.
తొలి ఏకాదశి నుంచి గురుపౌర్ణమి వరకు- ఆషాఢ మాసంలో ముఖ్య పుణ్యతిథులు, పర్వదినాలు ఇవే!
మీనచైత్రో ధనుః పుష్యో మిధునాషాఢకోపిచ ।
కన్యాభాద్రపదో మాసాః శూన్యమాసాః ప్రకీర్తితాః ॥
సూర్యుడు మిథునరాశిలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఆషాఢ మాసాన్ని శూన్యమాసంగా పేర్కొన్నా శూన్యం అంటే అశుభం అని కాదని వెల్లడిస్తున్నారు. వివాహం, గృహప్రవేశం, ఉపనయనం వంటి శుభకార్యాలు ఈ కాలంలో చేయరాదు తప్ప, దైవారాధన, జపం, తపస్సు, వ్రతాలు, గురుపూజలకు మాత్రం ఈ మాసం అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది. పూర్వం ఇదే వర్షాకాల ప్రారంభం కావడంతో రైతులందరూ వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉండేవారు. వర్షాల కారణంగా ప్రయాణాలు, పెద్ద ఏర్పాట్లు కష్టంగా ఉండడంతో శుభ కార్యాలకు విరామం ఇచ్చారు తప్ప ఆషాఢం చెడ్డ మాసం అని కాదు.
నూతన జంటలు దూరంగా ఉండాలా?
కొత్తగా పెళ్లైన జంటలు ఆషాఢ మాసంలో దూరంగా ఉండాలన్న నిబంధన వెనుక శాస్త్రీయ కారణాల్లేకపోలేదు. పూర్వం ఆషాఢం, శ్రావణం వ్యవసాయానికి అత్యంత కీలకమైన నెలలు కావడంతో కుటుంబ సభ్యులంతా పనులకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఆ సమయంలో కొత్తగా పెళ్లైన వారు సైతం పనుల్లో కలిసి వచ్చేలా ఈ నిబంధన పెట్టారు. నూతన దంపతుల మధ్య ఏవైనా మనస్ఫర్థలు వచ్చినా అందుబాటులో ఎవరూ ఉండరనే ఉద్దేశం కూడా కారణమే.
ఇక ఈ సమయంలో గర్భం దాల్చితే 8,9వ నెలలో వేసవి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎండలు మండే మార్చి, ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ప్రసవం కారణంగా తల్లీబిడ్డలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందన్నదే అసలు కారణం. అప్పట్లో వైద్య సౌకర్యాలు తక్కువగా ఉండటంతో తల్లీబిడ్డల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కూడా ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటించారు తప్ప ఈ ఆచారం మూఢనమ్మకం కాదని ప్రముఖ జ్యోతిష పండితులు, పంచాంగకర్త డా.శంకరమంచి సిద్ధాంతి తెలిపారు. వ్యవసాయం, కుటుంబ సామరస్యం, తల్లీబిడ్డల ఆరోగ్యం దృష్టిలో ఉంచుకొని పూర్వీకులు ఏర్పాటు చేసిన ఒక సామాజిక సంప్రదాయం అని స్పష్టం చేశారు.
గోరింటాకు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు?
ఆషాఢంలో గోరింటాకు అలంకరించుకోవడం ఆచారం మాత్రమే కాదు, అదొక ఆరోగ్య నియమం కూడా. ఆయుర్వేదంలో 'గోరింట'కు మదయంతిక అని పేరు. శరీరంలోని అధిక ఉష్ణాన్ని తగ్గించి చల్లదనాన్నిచ్చే, పిత్తదోషాన్ని శాంతింపజేసే గుణాలకు తోడు గాయాలు, పుండ్లు త్వరగా మానడానికి తోడ్పడుతుందని ఆయుర్వేదం చెప్తోంది.
మాంసాహారం తినకూడదా!
ఈ మాసంలో వర్షాలు అధికంగా కురుస్తాయి. ఫలితంగా దోమలు, విష జ్వరాలు విజృంభిస్తాయి. మరోవైపు జీర్ణశక్తి తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మాంసాహారం తింటే త్వరగా జీర్ణం కాదన్నదే రహస్యం. అందుకే ఆషాఢంలో చాతుర్మాస్య వ్రతం స్వీకరించి ఉపవాసం, సాత్వికాహారం తీసుకుంటారు.
భారీ పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చా?
ఆషాఢంలో కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించకూడదనే విషయం ఎక్కడా లేదని శంకరమంచి సిద్ధాంతి వెల్లడించారు. కొనుగోళ్లు, సాధారణ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని, జులై 15 నుంచి ఆగస్టు 14 వరకు గురు మౌఢ్యమి ఉన్నందున శుభకార్యాలు జరిపించరాదని పేర్కొన్నారు.
ముఖ్య గమనిక : ఆషాఢ మాసానికి సంబంధించి పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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