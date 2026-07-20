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చార్​ధామ్ యాత్రలో మరపురాని పుణ్యక్షేత్రం గుప్తకాశీ- శివుడు పాండవులకు దాగిన దివ్య క్షేత్రం విశిష్టత ఇదే!

చార్​ధామ్ యాత్రలో కేదార్‌నాథ్ మార్గంలో వెలసిన అత్యంత పవిత్రమైన క్షేత్రం గుప్తకాశీ- మహాభారతం అనంతరం పాండవులకు పరమశివుడు గుప్తంగా దాగి ఉన్న ప్రదేశంగా ప్రసిద్ధి

Uttarakhand Guptkashi Temple
Uttarakhand Guptkashi Temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 3:03 AM IST

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Uttarakhand Guptkashi Temple : హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే యాత్ర చార్​ధామ్ యాత్ర! హిమాలయ సానువుల్లో ఆరునెలలు మాత్రమే తెరచి ఉంచే కేదార్‌నాథ్, బద్రీనాథ్, గంగోత్రి, యమునోత్రి అనే నాలుగు దివ్యక్షేత్రాలను దర్శించడానికి చేసే యాత్రనే చార్​ధామ్ యాత్ర అంటారు. కఠినమైన ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల మధ్య, క్లిష్టమైన ఈ యాత్రలో మార్గమధ్యంలో ఎన్నో పుణ్య క్షేత్రాలు దర్శనమిస్తాయి. అలాంటి ఒక గొప్ప పుణ్యక్షేత్రమే గుప్త కాశీ! సాక్షాత్తు పరమ శివువు కొలువైన వారణాశి నగరం తర్వాత అంతటి ప్రశస్తి చెందిన గుప్త కాశీ క్షేత్ర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గుప్త కాశీ ఎక్కడుంది?
ఉత్తరాఖండ్‌లోని రుద్రప్రయాగ్ జిల్లాలో సముద్ర మట్టానికి 1,319 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం గుప్తకాశీ. చార్ ధామ్ యాత్రలో వెలసి ఉన్న ఈ పవిత్ర క్షేత్రం కేదార్‌నాథ్ మార్గంలో కీలకమైన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా విరాజిల్లుతోంది. పరమేశ్వరుడు ఇక్కడ గుప్తంగా అంటే రహస్యంగా కొలువై ఉండిపోయాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

స్థల పురాణం
మహాభారత యుద్ధం తర్వాత తమకు అంటిన బ్రహ్మహత్యాపాతం, గోత్ర హత్యా పాతకాన్ని నివారించడం కోసం శివుడిని సేవించడం తప్ప మరో మార్గం లేదని పాండవులు శ్రీకృష్ణుని ద్వారా తెలుసుకొంటారు. దీంతో వారు కాశీలో కొలువై ఉన్న పరమేశ్వరుడిని సందర్శించి పూజించడానికి వారణాశికి బయలు దేరుతారు.

పాండవులకు దర్శనమివ్వని శివుడు
మహాభారత యుద్ధంలో ఎందరో యోధులు, వీరులతో పాటు భీష్మ పితామహుడు, ద్రోణుడు వంటి పెద్దలు కూడా మరణించడం పరమేశ్వరునికి కొంత వ్యగ్రత కలిగించింది. దీంతో పరమ శివుడు పాండవులను కొంత పరీక్షించదలచి కాశీలో ఉంటే వారికి దర్శనం ఇవ్వాల్సి వస్తుందని అక్కడ నుంచి బయల్దేరి హిమాలయాలకు చేరుకుంటాడు.

గుప్తంగా దాగిన శివుడు
వారణాశి చేరుకున్న పాండవులు శివుడు హిమాలయాలకు వెళ్లాడన్న సంగతి తెలుసుకుని వారు కూడా హిమాలయాలకు బయల్దేరుతారు. అప్పటికే శివుడు అక్కడ పాండవులకు కనిపించకుండా రహస్యంగా దాగి ఉంటాడు. శివుని వెతుకుతూ పాండవులు కూడా ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుంటారు. ఆ ప్రదేశమే గుప్త కాశీ. శివుడు పాండవులకు దర్శనం ఇవ్వకుండా గుప్తంగా దాక్కున్నాడు కాబట్టి ఈ ప్రదేశానికి గుప్త కాశీ అనే పేరు వచ్చిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

పంచ కేదారాలు ఇవే!
అయితే గుప్త కాశీలో కూడా పాండవులకు దర్శనమివ్వడానికి ఇష్టపడని పరమేశ్వరుడు వృషభం రూపంలో పాతాళంలోకి వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతాడు. అప్పుడు భీముడు ఆ నంది కాళ్లను గట్టిగా పట్టుకొని పైకి లాగుతాడు. దీంతో ఆ నంది ఐదు ఖండాలుగా ఖండించబడి గుప్త కాశీ చుట్టు పక్కల ఐదు భాగాల్లో పడిందని చెబుతారు. ఆ ఐదు ప్రాంతాలే పంచ కేదారాలుగా మారాయని కథనం. కేదార్‌నాథ్‌, రుద్రనాథ్, కల్పేశ్వర్, మధ్యమహేశ్వర్, తుంగనాథ్ ఈ ఐదింటిని పంచ కేదారాలని అంటారు. గుప్త కాశీ పంచ కేదారాల్లో ఒకటి కాదు. కానీ శివుడు తొలిసారిగా పాండవులకు వృషభ రూపంలో దర్శనమిచ్చిన ప్రదేశం ఇదే అని స్థల పురాణం.

గుప్త కాశీ ఆలయ విశేషాలు
తరువాతి కాలంలో పాండవులు పార్వతి దేవి అనుగ్రహం కోసం తపస్సు ఆచరించి ఆ జగన్మాత ద్వారా పరమేశ్వరుని ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. చివరికి వారికి పరమేశ్వరుడు అర్థనారీశ్వరుడి రూపంలో గుప్త కాశీలో దర్శనమిస్తాడు. అందువల్లే గుప్తకాశీలో మనకు ప్రధాన కాశీ విశ్వేశ్వరుడి దేవాలయం పక్కనే అర్థనారీశ్వరుడి దేవాలయం కూడా కనిపిస్తుంది.

నందుల నోటి నుంచి గంగా యమునలు
గుప్త కాశీ ప్రధాన ఈ దేవాలయం ముందు ఉన్న రెండు నందుల నోటి నుంచి నిత్యం నీటి ధార వస్తూ ఉంటుంది. అందులో ఒకటి గంగా నది కాగా, మరొకటి యమునా నది. ఈ జలధారల నుంచి నీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తూ మణికర్ణిక కుండలోకి చేరుతాయి.ఈ నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందన్న విషయంపై శాస్త్రజ్ఞులు ఎన్ని పరిశోధనలు జరిపినా ఈ రహస్యాన్ని చేధించలేకపోయారు.

ఆనందానుభూతి కలిగించే ప్రకృతి సౌందర్యం
ఓ వైపు ఎత్తైన హిమగిరి సొగసులు, మరోవైపు మెలికలు తిరుగుతూ ప్రవహించే మందాకినీ నది సోయగాల నడుమ వెలసిన గుప్త కాశీ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతితో పాటు, మధురమైన జ్ఞాపకాలను కూడా అందిస్తుంది. గుప్త కాశీలో పరమేశ్వరుని దర్శిస్తే సకల పాపాల నుంచి విముక్తి లభించి పునర్జన్మ రాహిత్య శాశ్వత శివసాయుజ్యం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

ఎలా చేరుకోవాలి?
ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర రాజధాని దేహ్రాదూన్‌ విమాశ్రయం నుంచి సుమారు 195 కి.మీ దూరంలోను, రిషికేశ్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సుమారు 170 కి.మీ దూరంలు ఉన్న గుప్తకాశీకి చేరుకోవడానికి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర రవాణా సంస్థ బస్సులు నిరంతరం నడుస్తుంటాయి. ఈ మార్గంలో ప్రైవేటు వాహనాలు కూడా విరివిగా లభ్యమవుతాయి.

ప్రస్తుతం ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో చార్​ధామ్ యాత్ర జరుగుతోంది. ఏప్రిల్ నుంచి నవంబర్ వరకు జరిగే ఈ చార్ ధామ్ యాత్రలో భాగంగా గుప్తకాశీని సందర్శించడం చార్​ధామ్ యాత్రికులకు మరపురాని మధురానుభూతిని అందిస్తుంది.
ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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