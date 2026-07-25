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బద్రీనాథ్‌లో నారాయణుడిని లక్ష్మీదేవి ఎలా రక్షించింది? ఆరు నెలల పాటు వెలిగే అఖండ దీప రహస్యమిదే!

హిమాలయ పర్వత సానువుల్లో అలకనంద నది తీరాన వెలసిన బద్రీనాథ్ ధామం- హిందువుల పవిత్ర చార్ ధామ్ యాత్రలో ఒకటి- నరనారాయణుల తపోభూమిగా, బదరీ విశాల్ నివాసంగా ప్రసిద్ధి

Badrinath Dham Temple
Badrinath Dham Temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 3:27 AM IST

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Badrinath Dham Temple Significance: బద్రీనాథ్ ధామం భారత్​లోని ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో అలకనంద నది ఒడ్డున గల అత్యంత ప్రసిద్ధ వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రం. ఇది హిందువుల పవిత్రమైన చార్ ధామ్ యాత్రలో ఒకటిగాను, 108 శ్రీ వైష్ణవ దివ్య దేశాలలో ఒకటిగాను ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు బద్రీనాథుడుగా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఈ పవిత్ర క్షేత్రంలో శ్రీ మహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్లే తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని ఘనంగా జరుపుతారు. ఈ సందర్భంగా బద్రీనాథ్ క్షేత్ర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

బదరి వృక్షంగా నారాయణుని రక్షించిన లక్ష్మీదేవి
పవిత్ర హిమాలయ పర్వత సానువుల్లో కొలువై ఉన్న శ్రీ బద్రీనాథ్ ధామం సనాతన ధర్మంలోని అత్యంత పవిత్రమైన తీర్థ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. నరనారాయణులు తపస్సు చేసిన ఈ పవిత్ర క్షేత్రంలో నారాయణుడు ఇక్కడ అధిష్టాన దైవంగా భగవాన్ బద్రీ విశాల్‌ గా వెలసి ఉన్నాడు. బద్రీనాథ్​లో అతి శీతల వాతావరణంలో నారాయణుడు కఠోర తపస్సులో లీనమై ఉన్నప్పుడు, లక్ష్మీదేవి మంచు నుంచి రక్షించడానికి బదరి అంటే రేగు వృక్ష రూపాన్ని ధరించిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కారణంగానే ఈ ప్రదేశానికి బదరీనాథ్ అనే పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ వెలసిన నారాయణుడు బద్రీ విశాల్ గా ప్రసిద్ధి చెందాడు.

ఆలయ విశేషాలు
బద్రీనాథ్ క్షేత్రంలో 8వ శతాబ్దంలో ఆది శంకరాచార్యులు ప్రతిష్టించారు. ఇక్కడ కొలువై ఉన్న విగ్రహం సాలగ్రామంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. ఈ నారాయణుని విగ్రహం పద్మాసన భంగిమలో, ధ్యాన ముద్రలో ఉంటుంది. ఈ నారాయణుడు పరమ శాంతికి, మోక్షమార్గాన్ని చూపిస్తాడని నమ్మకం.

మూడు తాళాలతో తెరచుకుని తలుపులు
సాధారణంగా ఏ గుడి తలుపులైనా ఒక తాళపు చెవితో తెరుస్తారు. కానీ బద్రినాథ్ ఆలయ తలుపులు మాత్రం మూడు తాళాలు ఉంటేనే తెరుచుకుంటాయి. ఈ మూడు తాళాలు ముగ్గురు వేర్వేరు వ్యక్తుల దగ్గర ఉండడం విశేషం. వీటిలో ఒక తాళపు చెవి తెహ్రీ రాజ్ కుటుంబ పూజారి దగ్గర ఉంటుంది. మరో కీ బద్రినాథ్ ధామ్ మెహతార్ వద్ద ఉంటుంది. ఇంకో తాళపు చెవి హక్ భండారీ ప్రజల దగ్గర ఉంటుంది.

బద్రీనాథ్ మహత్యం ఇదే!
ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా బద్రీనాథ్ ఆలయం ఏడాదిలో ఆరు నెలలు అక్షయ తృతీయ నుంచి దీపావళి వరకు మాత్రమే తెరచి ఉంటుంది. దీపావళి రోజు ఆలయాన్ని మూసే ముందు శ్రీ మహా విష్ణువు విగ్రహానికి నెయ్యి పూస్తారు. అలాగే అఖండ దీపాన్ని నెయ్యితో వెలిగిస్తారు. ఆరు నెలల తర్వాత అక్షయ తృతీయ రోజు తలుపులు తెరచి చూస్తే స్వామికి అలంకరించిన నెయ్యి చెక్కు చెదరకుండా అలాగే ఉంటుంది. అదేవిధంగా అఖండ దీపం కూడా దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది బదరి నారాయణుని మహిమకు నిదర్శనం.

దేవతలచే పూజలు
బదరీనాథ్ ఆలయం మూసి ఉన్న ఆరు నెలల కాలం దేవతలు, సప్తర్షులు నారాయణుని పూజిస్తారంట! అందుకే ఆరు నెలల తర్వాత చూసినా నారాయణునికి అలంకరించిన పువ్వులు వాడిపోకుండా తాజాగా ఉండడం విశేషం. ఆలయ తలుపులు తెరచిన రోజును జ్యోతిదర్శనమని పిలుస్తారు. ఈ దర్శనం కోసం దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తారు. అంతేకాదు స్వామివారి విగ్రహానికి పూసిన నెయ్యి చెక్కు చెదరకుండా ఉండిపోతే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు.

తప్త కుండ్
ఆలయానికి సమీపంలోనే వేడి నీటి బుగ్గ ఉంది. భక్తులు ఇందులో స్నానం చేసిన తర్వాతే ఆలయ దర్శనానికి వెళ్తారు. ఈ నీటిలో స్నానం చేయడం వల్ల చర్మ వ్యాధులు, ఇతర రుగ్మతలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.

బ్రహ్మ కపాలం
బదరీనాథ్ ఆలయం సమీపంలో వెలసిన బ్రహ్మ కపాలం సాక్షాత్తు శివుని చేతి నుంచి ఊడి పడిన బ్రహ్మ కపాలమని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. బద్రీనాథ్ వచ్చే భక్తులు ఇక్కడ తమ పూర్వీకుల ఆత్మలకు శాంతి కలగాలని ప్రత్యేక పూజలు, శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహిస్తారు. సాధారణంగా ఇళ్లల్లో చేసే శ్రాద్ధ కర్మల కంటే, ఈ పవిత్రమైన ప్రదేశంలో పితృదేవతలకు తిల తర్పణం, పిండప్రదానాలు సమర్పించడం వల్ల పితృదేవతలకు ముక్తి లభిస్తుందని విశ్వాసం.

యాత్రాఫలం
ఛార్‌థామ్ యాత్రలో బద్రినాథ్ థామ్ యాత్ర కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది విష్ణు నివాసమే కాదు.. ఇక్కడ విష్ణువుతో పాటు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందొచ్చు. గర్భాలయంలో పద్మాసనంలో ధ్యాన ముద్రలో వెలసి ఉన్న శ్రీహరిని దర్శిస్తే మనసులో ఏది కోరుకున్నా కచ్చితంగా నెరవేరుతుందని నమ్ముతారు. బద్రినాథ్ ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులపై విష్ణువు, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని నమ్ముతారు. అంతేకాదు గర్భాలయంలో బదరీ నారాయణుని చెంతన కుబేరుడు కొలువై ఉంటాడు. ఇక్కడ ఎర్రటి పట్టు వస్త్రంలో రూపాయి నాణేలు ఉంచి కుబేరుని చెంత ఉంచి పూజించి ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు. ఇలా చేయడం వలన జన్మజన్మల దారిద్య్రం తొలగి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని సాక్షాత్తు నారాయణుడే వరమిచ్చాడు.

పూజోత్సవాలు
బద్రీనాథ్ ఆలయంలో రోజూ నాలుగు కాలాల్లో అర్చనలు, హారతులు జరుగుతాయి. తొలి ఏకాదశి, కృష్ణాష్టమి వంటి పర్వదినాలు ఇక్కడ ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.

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ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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