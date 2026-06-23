ఆజన్మ బ్రహ్మచారి హనుమ ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాడు? సువర్చలా దేవి కల్యాణ రహస్యమిదే!
లోకకల్యాణం కోసం సువర్చలా దేవిని వివాహం- ఆజన్మ బ్రహ్మచారి అయినప్పటికీ, అసలు వివాహం ఎందుకు చేసుకున్నాడు? ఎప్పుడు జరిగిందో మీకోసం!
Published : June 23, 2026 at 2:52 AM IST
Hanuman Suvarchala Devi Marriage : శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆజన్మ బ్రహ్మచారి. యజ్ఞోపవీతం ధరించే పుట్టినవాడు. ఘోటక బ్రహ్మచారి అయినా సూర్యుని నుంచి విద్య అభ్యసించడం కోసం వివాహం చేసుకున్నాడు. వివాహం చేసుకున్నా కూడా బ్రహ్మచారిగానే మిగిలిపోయాడు. లోక కల్యాణం కోసం హనుమంతులవారు మొదట తన కల్యాణం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. పరాశర సంహితలో ఈ ఆసక్తికరమైన అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరణ ఉంది. ఈ కథనంలో ఆజన్మ బ్రహ్మచారి అయినా హనుమ అసలు వివాహం ఎందుకు చేసుకున్నాడు, ఈ వివాహం ఎప్పుడు జరిగింది అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
హనుమంతుని కల్యాణం ఎప్పుడు?
జేష్ఠ మాసం శుద్ధ దశమి నాడు శ్రీ ఆంజనేయస్వామి, సువర్చలా దేవిల వివాహం జరిగినట్లు పరాశర సంహితలో వివరించి ఉంది. జూన్ 24, బుధవారం జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమి కాబట్టి ఈ రోజునే హనుమాన్ ఆలయాల్లో ఆంజనేయునికి, సువర్చలకు కల్యాణోత్సవం ఘనంగా జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు హనుమ వివాహం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాం.
సూర్య తేజస్సు నుంచి ఉద్భవించిన కన్య
సూర్యదేవుడు , విశ్వకర్మ కూతురైన సంజ్ఞాదేవిని పెళ్లాడతాడు. అయితే, సంజ్ఞా దేవికి సూర్యుని తాపమును తట్టుకొను శక్తి లేదు. ఖిన్నురాలై, తన తల్లికి తన కష్టాన్ని చెప్పుకుంటుంది. కూతురి సమస్యను అర్ధం చేసుకున్న ఆమె తల్లి విశ్వకర్మకు సంగతి విశదీకరిస్తుంది. విశ్వకర్మ సూర్యుని ప్రకాశాన్ని కొంత తగ్గిస్తాడు. సూర్యుని నుంచి వెలువడిన ఆ తేజస్సు ఒక సుందరమైన కన్యగా మారుతుంది. ఆమెయే సువర్చల! ఆమె రూప లావణ్యములను చూసి దేవతలే సంభ్రమం చెందుతారు. అప్పుడు ఇంద్రుడు బ్రహ్మ దేవుని వద్దకు వెళ్లి 'ఆ కన్య ఎవరు?' అని అడుగుతాడు.
ఇంద్రుని ఉద్దేశ్యాన్ని పసిగట్టిన బ్రహ్మ
ఆ కన్యను వివాహం చేసుకోవాలన్న ఇంద్రుని ఉద్దేశ్యాన్ని కనిపెట్టిన బ్రహ్మ, 'ఆమెకు కాగల పతి శివాంశ సంభూతుడైన హనుమంతుడు తప్ప వేరొకరు కారు' అని చెబుతాడు. బాల హనుమంతుడు తల్లి అంజనా దేవి దగ్గర అల్లారు ముద్దుగా పెరిగి, ఆమె అనుజ్ఞ మేరకు సూర్యుని దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేస్తాడు.
గురు దక్షిణ ఇవ్వదలచిన హనుమ
సూర్యుని వద్ద శిక్షణ పూర్తికాగానే హనుమ తన గురువు వద్దకు వచ్చి వినయంతో 'గురుదేవా! నా విద్యాభ్యాసం పూర్తయిందని తెలిపారు కదా! ఇక నాకు అనుమతి ఇస్తే బయలుదేరుతాను. వెళ్లేముందు తమరికి గురుదక్షిణ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. మీకు గురు దక్షిణగా ఏమి ఇవ్వాలో చెప్పండి" అని వినయంగా అడుగుతాడు.
గురుదక్షిణ కోరిన సూర్యుడు
హనుమ వినయానికి సంతోషించిన సూర్యుడు హనుమతో "ఓ హనుమా! నీవు శివాంశతో పుట్టినవాడవు! వాయు దేవుని పుత్రుడవైన నీవు అగ్నికి పుత్ర సమానుడవు. మనం గురుశిష్యులమన్నది కేవలము ఔపచారికము మాత్రమే! కానీ అడిగావు కనుక చెబుతున్నాను విను! గతంలో బ్రహ్మ నాలోని తేజాన్ని కొంత వేరు చేసాడు. ఆ తేజస్సు ఇప్పుడు నా కూతురు సువర్చలా దేవి రూపంలో ఉంది. ఆమెను నీకిచ్చి వివాహం చేయాలన్నది నా కోరిక! నీవు నాకు ఇవ్వాల్సిన గురుదక్షిణ కూడా ఇదే!" అని పలికాడు సూర్యుడు.
సూర్యుని కోరిక తిరస్కరించిన హనుమ
సూర్యునికి మాటలకు హనుమంతుడు వినయంతో తలవంచి సూర్యునికి రెండు చేతులూ జోడించి నమస్కరించి 'ఓ దేవా! నేను బ్రహ్మచర్య దీక్షను పాటించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఇక నేను ఎలా వివాహం చేసుకుంటాను?' అని అడుగుతాడు. అప్పుడు సూర్యుడు 'హనుమా! సువర్చల దైవాంశ సంభూతురాలు. నేను నీకొక వరాన్ని ఇస్తాను. నువ్వు ఆమెను వివాహం చేసుకున్నప్పటికిని ప్రాజాపత్య బ్రహ్మచారిగానే మిగిలిపోతావు. నీవు చేసుకోబోయే ఈ వివాహం కేవలం జగత్ కల్యాణం కోసమే! ఈ వివాహం నీ బ్రహ్మచర్య దీక్షకు ఎలాంటి భంగం కలిగించదు. నువ్వు యజ్ఞోపవీతం ధరించియే పుట్టినవాడవు కాబట్టి, పుట్టిన క్షణం నుంచే నువ్వు బ్రహ్మచారివి. భవిష్యత్తులో , కలియుగానంతరము, ప్రళయానంతరం తరువాత తిరిగి జరగబోయే సృష్టికి నువ్వే బ్రహ్మవవుతావు. నువ్వు బ్రహ్మదేవుని పదవిని అలంకరించిన తరువాత, సువర్చలాదేవి వీణాపాణియైన ఆ వాణి స్థానంలో ఉంటుంది." అని హనుమకు వివరంగా చెప్పిన మీద హనుమ సందేహం నివృత్తి అవుతుంది. అపుడు హనుమంతుడు సూర్యుని ఆజ్ఞమేరకు సువర్చలా దేవిని వివాహం చేసుకుంటాడు.
పరాశర సంహితలోనే మరో కథనం
సూర్యుని నుంచి విద్య అభ్యసించే క్రమంలో ఏకసంథాగ్రాహిగా పేరొందిన హనుమ ఆకాశంలో తిరుగుతూ సూర్యుని నుంచి నవ వ్యాకరణాలలో భాగంగా ఎనిమిది వ్యాకరణాలు నేర్చుకున్నాడు. ఇక చివరిది తొమ్మిదో వ్యాకరణం నేర్చుకోవాలంటే వివాహితుడై ఉండాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. కానీ ఘోటక బ్రహ్మచారిగా ఉండాలని కోరుకునే హనుమ ఇందుకు అంగీకరించడు.
క్లిష్ట సమయంలో వివాహం
తొమ్మిదో వ్యాకరణం నేర్చుకోకపోతే ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న విద్య కూడా అసంపూర్ణం అవుతుంది. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో సూర్యుడు తన పవిత్ర తేజస్సు నుంచి ఉద్భవించిన సువర్చల అనే కన్యతో హనుమకు వివాహం జరిపించాలని అనుకుంటాడు. ఈ సువర్చలకు భౌతిక రూపం ఉండదు. ఆమె కేవలం తన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తుంది. భౌతిక రూపం లేని కన్యతో వివాహం కాబట్టి హనుమకు వివాహం జరిగినా ఆయన బ్రహ్మచారి నిష్ఠకు ఎలాంటి భంగం వాటిల్లదని సూర్యుడు చెప్పడంతో హనుమ అందుకు అంగీకరిస్తాడు. ఏది ఏమైనా హనుమ బ్రహ్మచర్య వ్రత దీక్ష కు ఎలాంటి భంగం కలగలేదు కాబట్టి ఈనాటికి హనుమ ఘోటక బ్రహ్మచారిగానే పూజలందుకుంటున్నాడు.
ఆలయాల్లో కల్యాణోత్సవాలు
హనుమంతుని కల్యాణం జరిగింది జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమి. అక్కడక్కడా అరుదుగా హనుమ సువర్చలా సమేతంగా దర్శనమిస్తాడు. ఆ ఆలయాల్లో జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమి రోజు సువర్చలా సమేత హనుమంతుని కల్యాణాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. సువర్చలా సమేత హనుమంతుని కల్యాణాన్ని వీక్షిస్తే అవివాహితులకు శీఘ్రంగా వివాహం జరుగుతుందని విశ్వాసం. అంతేకాదు ఈ హనుమంత సువర్చలా వివాహ గాథను చదివినా విన్నా సకల శుభాలు చేకూరుతాయని శాస్త్ర వచనం.
జూన్ 24 బుధవారం హనుమంతుని ఆలయాల్లో జరగనున్న ఈ కల్యాణాన్ని మనం కూడా వీక్షించి ధన్యులమవుదాం.
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ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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