ETV Bharat / spiritual

హనుమంతుడి పూజ చేస్తే శని బాధలు మటుమాయం- ఎలాగో తెలుసా?

క్లిష్ట సమయాల్లో అసాధ్యం అనుకున్న కార్యం సాధ్యం చేసుకోవాలంటే- ఈ శ్లోకాన్ని ప్రతి శనివారం చదువుకోవాల్సిందే!

HANUMA, SHANI DEVA
HANUMA, SHANI DEVA (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 4:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Anjaneya Puja Relieve Of Shani: శనివారం ఆంజనేయుని ఆరాధిస్తే సకల శనిదోషాలు దూరమవుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. సాక్షాత్తు శనిదేవుడే ఆంజనేయునికి ఈ వరం ఇచ్చాడంట! ముఖ్యంగా జాతకం ప్రకారం ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని దశలు జరుగుతున్న వారు, శనివారం ఆంజనేయుని ఇష్టమైన వాటితో పూజిస్తే సకల దోషాలు తొలగిపోతాయి. మరి ఆంజనేయునికి ప్రీతికరమైనవి ఏవి? వేటితో పూజిస్తే హనుమ అనుగ్రహం సులభంగా లభిస్తుంది? ఈ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆంజనేయునికి ప్రీతికరమైనవి ఇవే!
ఆంజనేయునికి తమలపాకులు, సింధూరం, అరటిపండ్లు, వడమాల అంటే చాలా ప్రీతికరం. ఎందుకు హనుమకు ఇవంటే ఇష్టం? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆంజనేయునికి ఆకు పూజ అంటే ఎందుకు ఇష్టం?
సీతమ్మ వారిని అన్వేషించడానికి లంకకు వెళ్లిన హనుమంతుడు సీతమ్మ జాడ తెలుసుకొని తిరిగి శ్రీరాములవారి దగ్గరకు బయలుదేరాడు. ఇటు సముద్ర తీరంలో హనుమంతుని రాక కోసం వానరులు ఎదురు చూస్తున్నారు.

నాగవల్లి ఆకుల దండతో హనుమకు స్వాగతం!
సీతమ్మ జాడ తెలుసుకుని హనుమంతుడు తిరిగి వచ్చిన శుభ సందర్భంలో వానరులు ఆనందంతో సమీపంలో ఉన్న వనంలోని ఆకులు, పూలు ముఖ్యంగా నాగవల్లి ఆకులు అనగా తమలపాకులు ఆంజనేయుని మెడలో వేశారంట. అందుకే ఆనాటి నుంచి హనుమంతునికి తమలపాకులంటే ఎంతో ప్రీతి. హనుమంతుని మెడలో తమలపాకుల దండను వేయడం వల్ల స్వామి ఎంతో ప్రీతి చెందాడు. మరొక ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే ఆంజనేయస్వామి సహజంగా ఉగ్రస్వరూపుడు. తమలపాకుల దండ స్వామికి అలంకరించడం వల్ల స్వామి ఉగ్రస్వరూపం వీడి శాంత స్వరూపంతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తారని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే హనుమను తమలపాకులతో పూజించడం వల్ల సకల అభీష్ఠాలు సిద్ధిస్తాయని, గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

సింధూర పూజతో చేస్తే విశేష ఫలితం!
హనుమ లంకలో సీతమ్మ వారిని దర్శించినప్పుడు ఆమె పాపిట సింధూరం ధరిస్తుంటే, ఎందుకు అలా చేస్తోందని అడిగాడట! అప్పుడు సీతమ్మ వారు శ్రీరాముని క్షేమం కోసం, శ్రీరామునికి సకల ఐశ్వర్యాలు కలగడం కోసం తాను పాపిట సింధూరం ధరిస్తాను అని తెలిపిందట. అది విన్న హనుమ సీతమ్మ ఒక్క పాపిట సింధూరం ధరిస్తేనే శ్రీరామునికి అంత శుభమైతే తాను ఒళ్ళంతా సింధూరం పూసుకుంటానని ఒళ్ళంతా సింధూరం అలంకరించుకున్నాడంట! అయితే శరీరానికి పూసుకున్న ఆ సింధూరం రాలిపోతుంటే అది ఊడిపోకుండా నువ్వుల నూనెలో కలిపి రాసుకున్నాడంట. అందుకే ఆంజనేయుని పూజలో సింధూర పూజ ప్రధానమైనది. స్వచ్ఛమైన సింధూరంలో కొంచెం నువ్వుల నూనె కలిపి ఆంజనేయుని విగ్రహానికి గాని, చిత్రపటానికి అలంకరించినట్లైతే హనుమంతుని పరిపూర్ణ అనుగ్రహంతో దుష్ట గ్రహ పీడలు, శత్రు బాధలు దూరమవుతాయని శాస్త్రవచనం.

హనుమకు అరటి పండ్లు ఎందుకు సమర్పించాలి?
శ్రీరాముని అవతార పరిసమాప్తి సమయంలో గంధమాదన పర్వతంలోని అరటి తోటల్లో తపస్సు చేసుకుంటున్న హనుమంతుని వద్దకు శ్రీరాముడు వెళ్లి ఇలా అన్నాడంట! నీకు ఎంతో ఇష్టమైన అరటి తోటలో ఉండి ఒక్క అరటి పండును కూడా తినకుండా నిగ్రహంతో తపస్సు చేస్తున్నావు కాబట్టి ఎవరైతే నీకు అరటి పండ్లను సమర్పిస్తారో వారికి నీ అనుగ్రహంతో పాటు నా పరిపూర్ణ అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుందని వరం ఇచ్చాడంట. అందుకే ఆంజనేయునికి అరటిపండ్లు సమర్పిస్తే హనుమ అనుగ్రహంతో పాటు ఆ శ్రీరామచంద్రుని అనుగ్రహం కూడా పరిపూర్ణంగా పొందవచ్చునని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

ఆంజనేయునికి వడ మాల సమర్పించడం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటి?
ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామి వారికి భక్తులు విశేషంగా వడ మాలలు సమర్పిస్తూ ఉంటారు. హనుమకు వడమాల సమర్పించడానికి శనివారం ఎంతో శ్రేష్ఠం! ఇలా చేయడం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటంటే!

హనుమకు శనిదేవుని వరం
ఒకసారి రాక్షసుల బారి నుంచి శనిదేవుని హనుమ రక్షిస్తాడు. అప్పుడు శని దేవుడు హనుమంతుడిని ఆశీర్వదించి, హనుమను కొలిచిన వారికి శని బాధలు ఉండవని వరం ఇస్తాడు. శనిదేవునికి మినుములు ఎంతో ప్రీతి! అందుకే శనిదేవునికి ప్రీతిపాత్రమైన మినుములతో తయారు చేసిన వడలను మాలగా చేసి హనుమకు సమర్పించినట్లైతే శని భగవానుని అనుగ్రహంతో శని బాధల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. చివరగా క్లిష్ట సమయాల్లో అసాధ్యం అనుకున్న కార్యం సాధ్యం చేసుకోవాలంటే 'అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిం వధ రామదూతం కృపాసింధుమ్ మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!' అనే శ్లోకాన్ని ప్రతి శనివారం చదువుకుంటే ఎంతటి క్లిష్ట కార్యమైనా హనుమ అనుగ్రహంతో సులభంగా పూర్తి అవుతుందని శాస్త్రవచనం.
జై శ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

ANJANEYA PUJA IN TELUGU
ANJANEYA POOJA MANTRA
ANJANEYA POOJA USES IN TELUGU
IMPORTANCE OF ANJANEYA POOJA
ANJANEYA PUJA RELIEVE OF SHANI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.