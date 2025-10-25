ETV Bharat / spiritual

నాగుల చవితి నాడు శ్రీనివాసుడు ఆదిశేషునిపై ఎందుకు విహరిస్తాడు? అసలు విషయమిదే!

ఆదిశేషునిపై శ్రీవారి విహారం ఎందుకు చేస్తారంటే?

Tirupati Pedda Shesha Vahanam
Tirupati Pedda Shesha Vahanam (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 4:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tirupati Pedda Shesha Vahanam Signficance : కార్తిక మాసంలో ప్రతి రోజు పండుగే! ప్రతి తిథి విశిష్టమైనదే! సూర్యుడు తులా, వృశ్చిక రాశుల్లో సంచరించే కార్తిక మాసంలో పరమేశ్వరుడిని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. అంతేకాదు శివకేశవులను సమానంగా పూజించడం కార్తికం ప్రత్యేకత! హరి హరులకు ఇద్దరికీ శేషుడు అత్యంత ఆప్తుడు. నాగుల చవితి రోజు నాగదేవతను పూజించడం హిందూ సంప్రదాయం. ఇదే రోజు భూలోక వైకుంఠమైన తిరుమలలో శ్రీనివాసుడు తనకు ఎంతో ఆప్తుడైన శేషునిపై వివహరిస్తాడు. ఈ కథనంలో నాగుల చవితి సందర్భంగా తిరుమలలో జరుగనున్న పెద్ద శేష వాహన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

విశిష్టం - నాగుల చవితి శేష వాహనం

నాగుల చవితి పర్వదినాన, కలియుగ దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పెద్దశేష వాహనంపై ఊరేగి భక్తులకు దర్శనమివ్వడం ఒక విశిష్టమైన సంఘటన. ఈ కార్యక్రమం నాగుల చవితి యొక్క ప్రాముఖ్యతను, అలాగే శ్రీవారికి పెద్ద శేష వాహనం యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని సూచిస్తుంది.

తిరుమలలో నాగుల చవితి వేడుకలు ఎప్పుడు?

కార్తిక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు, ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. అయితే కార్తిక మాసం శుక్ల పక్ష శుద్ధ చవితి రోజును నాగుల చవితి పండగగా జరుపుకుంటారు. ఈ నెల 25వ తేదీ శనివారం రోజు నాగుల చవితి పర్వదినం సందర్భంగా, తిరుమలలో కూడా చవితి వేడుకను నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ మలయప్పస్వామివారు ఉభ‌య‌ దేవేరుల‌తో క‌లిసి పెద్దశేష వాహనంపై రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

పెద్ద శేష వాహన సేవ విశిష్టత

'సర్పరాజైన ఆదిశేషువు జగన్నాథునికి నివాస భూమిగా, తల్పంగా, సింహాసనంగా స్వామివారికి విశేష సేవలందించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సహస్రనామాలలో కూడా శేషసాయి, శేషస్తుత్యం, శేషాద్రి నిలయం అంటూ నిత్య పూజలలో స్తుతించడం తెలిసిందే!

వైకుంఠుని వెంటే శేషుడు

వైకుంఠనాధుడైన శ్రీ మహా విష్ణువును ఆదిశేషుడు ఎల్లప్పుడూ అంటి పెట్టుకునే ఉంటాడు. అటు రామావతారంలో లక్ష్మణుడిగా, ఇటు కృష్ణావతారంలో బలరామునిగా స్వామివారికి అత్యంత సన్నిహితునిగా వ్యవహరించే ఆదిశేషువు కలియుగంలో వేంకటేశ్వరస్వామి కొలువైన శేషాద్రి పర్వతంగా స్వామికి సేవలు అందిస్తున్నాడు. అందుకే శ్రీ వైకుంఠంలోని నిత్యసూరులలో శేషుడు 'ఆద్యుడు' అని చెబుతారు.

దాస్యానికి మారుపేరు

ఈ విధంగా స్వామివారు, దాసభక్తికి మారురూపంగా నిలిచే తన ప్రియ భక్తుడైన శ్రీ ఆదిశేషుడిపై ఉభయదేవేరులతో కూడి తిరు వీధులలో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయమివ్వడమే కాకుండా శరణాగతి ప్రపత్తిని కూడా సాక్షాత్కరింపచేస్తాడు. అందుకే బ్రహ్మోత్సవ వాహన సేవలలో కూడా తొలి ప్రాధాన్యత ఆదిశేషునికే ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాడని అంటారు. అందుకే శేషుని మీద అత్యంత ప్రీతితో నాగుల చవితి రోజు కూడా శ్రీనివాసుడు ఆదిశేషునిపై విహరిస్తాడు.

దాస్యభక్తికి నిదర్శనం

శ్రీవారికి జరిగే వాహన సేవల్లో ముఖ్యంగా శేషవాహనం దాస్యభక్తికి నిదర్శనం. ఆ భక్తితో పశుత్వం తొలగి మానవత్వం, దాని నుండి దైవత్వం, ఆపై పరమపదం సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. స్వామి సేవకు పరాకాష్ట అయిన శేషుడు శ్రీనివాసునికి అత్యంత ప్రియుడు. అందుకే శేషుడు వైకుంఠనాధునితో పాటు భూలోకానికి విచ్చేసాడని బ్రహ్మాండ పురాణంలో వివరించి ఉంది.

దర్శనఫలం

నాగుల చవితి సందర్భంగా స్వామి సేవకు అంకితమైన ఆదిశేషునిపై ఊరేగే శ్రీవారిని దర్శనం ఎంతో పుణ్యదాయకమని, సౌభాగ్య దాయకమని భక్తుల విశ్వాసం. పెద్ద శేష వాహనంపై విహరించే శ్రీనివాసుని దర్శించి పునీతులమవుదాం. శేషాద్రి నిలయా! గోవిందా! గోవిందా!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

Conclusion:

TAGGED:

TIRUPATI PEDDA SHESHA VAHANAM
PEDDA SHESHA VAHANAM SIGNFICANCE
PEDDA SHESHA VAHANAM NAGULA CHAVITI
TIRUPATI PEDDA SHESHA VAHANAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.