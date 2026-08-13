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నోములు, వ్రతాలు ఎందుకు ఆచరించాలి? మహిళలే ఎక్కువగా చేయడానికి కారణమేంటి?

హిందూ సంప్రదాయంలో నోములు, వ్రతాలకు ప్రత్యేక స్థానం- ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసంలో మహిళల సౌభాగ్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సు, సంతానం, భర్త క్షేమం వంటి అనేక కారణాలతో వివిధ నోములు- వీటి వెనుక ఉద్దేశం ఏంటి?

Nomulu And Vratas Importance
నోములు, వ్రతాలు ఎందుకు ఆచరించాలి? (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 1:34 AM IST

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Nomulu And Vratas Importance : హిందూ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి సౌభాగ్యం, దీర్ఘ సుమంగళీ తనం కోసం, కోరిన కోరికలు నెరవేరడానికి, కుటుంబ సౌభాగ్యం కోసం, మానసిక ప్రశాంతత పొందడానికి, పాపాలు తొలగి దైవానుగ్రహం కలగడానికి నోములు, వ్రతాలు ఆచరిస్తారు. గ్రహ దోషాలు తొలగిపోవడానికి, జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు, అనారోగ్యాలు పోగొట్టుకోవడానికి నోములు, వ్రతాలు సహాయపడతాయి. ఒక ఏడాదిలో వచ్చే అన్ని మాసాల్లో శ్రావణ మాసంలోనే అధికంగా నోములు, వ్రతాలు ఆచరిస్తుంటారు. అయితే సాధారణంగా ఈ నోములలో ఎక్కువ భాగం స్త్రీలు ఆచరించేవే ఉంటాయి. శ్రావణ మాసంలో అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా అసలు నోములు వ్రతాలు స్త్రీలు మాత్రమే ఎందుకు ఆచరించాలి? వీటి వెనుక ఉన్న పరమార్ధం ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కుటుంబ శ్రేయస్సే ముఖ్యం!
నోములు వ్రతాలు ఎక్కువగా స్త్రీలు మాత్రమే ఆచరిస్తుంటారు. అయితే ఎక్కువగా వ్రతాలు చేసేది మహిళలే అయినా ఇందులో వారి స్వార్థం ఏమాత్రం ఉండదు. మహిళలకు జీవితంలో వచ్చే ప్రతి సందర్భానికి ఒక వ్రతమో, నోమో సిద్ధంగా ఉంటుంది. మహిళలు చేసే వ్రతాల్లో ఏ ఒక్కటీ తమ కోసం తాము చేసుకొనేది లేదు. భర్తల క్షేమం కోసం, ఆరోగ్యం కోసం, పదోన్నతి కోసం, సంతానం యోగక్షేమాల కోసమే అన్ని వ్రతాలు ఉంటాయి. ఇలా మహిళలు తమ కోసం కాకుండా కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసమే ఈ నోములు, వ్రతాలు ఆచరిస్తుంటారు.

ఒక్కో సందర్భానికి ఒక్కో నోము!
మహిళలకు జీవితంలో ముఖ్యమైన సందర్భాలకు సంబంధించిన నోములు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒక్కో సందర్భానికి ఒక్కో విధమైన నోము ఉండడం విశేషం. ఉదాహరణకు వివాహం కావడానికి అట్లతద్దె నోము, సౌభాగ్యం కోసం మంగళగౌరి వ్రతం, సంతానం కోసం పొలాల అమావాస్య, 16 ఫలాల నోము ఇలాంటివి మన సంప్రదాయంలో ఎన్నో ఉన్నాయి.

సత్ప్రవర్తనే నోముల ఉద్దేశం!
పూర్వకాలంలో స్త్రీవిద్య నిషేధంగా ఉండేది. బాలికలు ఎక్కువగా ఇంటిపట్టునే ఉండేవారు. విశేషించి ఆ రోజుల్లో బాల్య వివాహాలు కూడా అధికంగానే జరుగుతుండేవి. అలా ఆడపిల్లకు ఎనిమిదేళ్ల వయసు రాగానే వివాహం చేసేవారు. అంత చిన్న పిల్లలకు పెద్దలతో ఎలా నడుచుకోవాలి, అత్తారింట్లో ఎలా మెలగాలో నేర్పించడం కోసమే ఈ నోములు, వ్రతాలు వచ్చాయి.

నోముల పేరిట శిక్షణ
అమ్మాయిలకు చిన్నతనంలో తిలక ధారణం ప్రాశస్త్యాన్నితెలుపుతూ, బొట్టు పెట్టుకోవడం నేర్పడానికి చిట్టిబొట్టు నోము నోయించేవారు. కొంచెం వయసు వచ్చాక పువ్వు తాంబూలం, పండు తాంబూలం అనే నోముతో ముత్తైదువులకు భక్తి భావంతో పువ్వు, పండు ఇవ్వటం అనేది అలవాటు చేయటం జరిగేది. చిన్న వయసులో పిల్లలచే నోయించే ఎక్కువ వ్రతాల ప్రయోజనం ఇదే! అసలు ఈ నోములు వ్రతాలు ఎలా వచ్చాయో చూద్దాం.

స్కంద పురాణం చెప్పిన నోములు
సాధారణంగా మహిళలు ఆచరించే అన్ని రకాల వ్రతాలు స్కాంద పురాణంలో వివరించి ఉంటాయి. స్కందుడంటే కుమార స్వామి! ఆయనకు సంబంధించినదే స్కాంద పురాణం. సాధారణంగా స్కాంద పురాణంలో కుమారస్వామి సకల మానవాళికి తరఫున ఆదిదంపతులైన పార్వతి పరమేశ్వరుల వద్దకు వెళ్లి, ఈతి బాధలతో సతమతమౌతున్న మానవులకు సంసార దుఃఖాన్ని పోగొట్ట గలిగిన ఉపాయం తెలియ చేయవలసిందని పార్వతీ దేవిని ప్రార్ధించినట్లుగా పురాణంలో వివరించి ఉంది.

పార్వతీ పరమేశ్వరుల సంవాదం
అప్పుడు కుమారస్వామి అడిగిన విషయాన్ని పార్వతి శివునికి నివేదిస్తుంది. కొన్ని వ్రతాలలో అయితే కుమారస్వామి అడగబోయే విషయాన్ని పార్వతీ దేవి అప్పటికే పరమేశ్వరునికి నివేదించి ఉంటుంది.

శివుడు పార్వతికి ఉపదేశించిన వ్రతవిధానం
భూలోక వాసులు పడుతున్న బాధలను పోగొట్టే వ్రతాన్ని శివుడు పార్వతీదేవి సమక్షంలో కుమారస్వామికి ఉపదేశం చేస్తాడు. కుమారస్వామి అంటే జీవులందరి ప్రతినిధి. ఆయనకు ఉపదేశిస్తే భూలోకంలోని జనులందరికి ఉపదేశించినట్టే కదా! అందుకే వ్రతాలని తిరిగి జనులకు ఉపదేశం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే పరమేశ్వరుడు పార్వతికి అన్ని నోముల గురించి వివరిస్తాడు. అవి ఎలా ఆచరించాలో వివరిస్తాడు. అందుకే శివుడు చెప్పినట్లుగా ఆచరించడమే!

వ్రతాలు, నోములులతో గ్రహదోషాలు పరిహారం!
సాధారణంగా వ్రతాలు, నోములు ఆచరించడం వెనుక ఒక ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం స్త్రీల సౌభాగ్యానికి, వివాహం జరగడానికి, సంతానం కలగడానికి ప్రధాన గ్రహాల అనుకూలత ఉండాలి. వ్రతాలు నోములు చేసుకున్నప్పుడు ముత్తైదువులకు తాంబూలాలు ఇవ్వడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. తాంబూల దానంలో భాగంగా ఆకు, వక్క, సున్నం దానం చెయ్యటం వల్ల సూర్య, కుజ, చంద్ర దోషాలు పరిహారం అవుతాయి. నాన బెట్టిన పెసలు, శనగలు వాయనంలో ఇవ్వటం వల్ల బుధగ్రహ, గురు గ్రహ దోషాలు పరి హరింపబడుతాయి. అందుకే నోములు, వ్రతాలలో తాంబూల దానానికి అంతటి ప్రాధాన్యం ఉంది.

మహిళలే ఎందుకు?
నోములు వ్రతాలు అన్ని మహిళల కోసమే నిర్దేశించడంలో ఉన్న అంతరార్ధం ఏమిటో చూద్దాం. ఆడపిల్లకు పుట్టుకతోనే సహనం, ఓర్పు, నేర్పు అనే గుణాలు అలవడతాయి. భూభారాన్ని మోసే భూదేవి కూడా ఒక మహిళనే కదా! ఇంటికి దిద్దుకునే నేర్పు, ఓర్పు మహిళలకే ఉంటాయి. నోములు వ్రతాలు చేసే సందర్భాలలో ఉపవాసాలు ఎక్కువగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవైపు ఇంటిని చక్కదిద్దుకుంటూ, కఠినమైన నియమాలు పాటిస్తూ నోములు చేయగల సహనం మహిళలకు మాత్రమే సొంతం. అందుకే హిందూ ధర్మశాస్త్రం నోములు చేసే బృహత్తర కార్యాన్ని మహిళలకే అప్పగించింది.

నోములు వ్రతాల వెనుక ప్రధానోద్దేశం ఇదే!
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రతి నోము, ప్రతి వ్రతం ఆచరించడం వెనుక ఓ ప్రధానమైన ఉద్దేశ్యం ఉంటుంది. నోములు, వ్రతాలు చేయడంలో భాగంగా మనకు కలిగిన సంపదను, ధనధాన్యాలు ఇతరులతో పంచుకోవడం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. అంతేకాదు సాటి మనిషిలో దైవత్వాన్ని చూడటం, వారిని అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి తాంబూల దానం చేసి నమస్కరించడం ఇవ్వన్నీ సామాజిక సంబంధాలను దృఢ పరచడానికే!

వ్రతకథల అంతరార్ధం
వ్రతకథలలో నోములు ఆచరించే వారు దైవానుగ్రహం పొందడానికి వారి సత్ప్రవర్తనయే కారణమని చెబుతూ అందరూ మంచి నడవడికతో సన్మార్గంలో నడవాలని సూచించే మార్గదర్శకాలే ఈ వ్రతాలు, నోములు. ఇది అర్ధం చేసుకుని ఆచరించడంలోనే సంప్రదాయాలను గౌరవించే సుగుణం అలవడుతుంది. ఈ శ్రావణ మాసంలో మనం కూడా పురాణాలు, సూచించిన నోములు శాస్త్రోక్తంగా ఆచరిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం


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