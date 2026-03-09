ETV Bharat / spiritual

కాశీ నగరంలో మరణిస్తే మోక్షం లభిస్తుందా? పురాణాలు ఏం చెబుతున్నాయి?

మోక్షం కోసం కాశీకి వెళ్లాల్సిందేనా? కాశీకి ఎందుకంత గొప్పతనం? ఏమిటి ఆ విశిష్టత?

Significances Of Death In Kashi
Significances Of Death In Kashi (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 3:54 AM IST

Significances Of Death In Kashi : 'కాశీ' ఇది ఒక పుణ్యక్షేత్రం మాత్రమే కాదు! హిందువుల భావోద్వేగం. సాధారణంగా ఎవరైనా బతకడం కోసం సొంతూరు నుంచి వలస వెళ్తుంటారు. కానీ కాశీకి మాత్రం మరణించడానికి వెళ్తుంటారు. ఇలా మన దేశం నుంచే కాదు విదేశాల నుంచి సైతం ఎందరో కాశీ పట్టణానికి వలస వెళ్లి అక్కడే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని భోళాశంకరుని సన్నిధిలో ముక్తి పొందడానికి ఎదురు చూస్తూ జీవిస్తున్నారు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం మరణించే సమయంలో పుత్రుల సంరక్షణలో అయినా ఉండాలి లేదంటే కాశీలో ఉండాలి అని అంటారు. కాశీకి ఎందుకంత గొప్పతనం? ఏమిటి ఆ విశిష్టత? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

యుగయుగాలుగా
కాశీ పట్టణం అతి పురాతనమైనది. ఆ గాలి, ఆ మట్టి, విశ్వనాధుని లింగం, గంగానది ఎప్పటివో శాస్త్రవేత్తలకు కూడా అంతుచిక్కని రహస్యం. అందుకే కాశీ పట్టణం శివునికి ప్రీతిపాత్రమైనది. ఈ భూమిపై శివుడు కాలుమోపిన తొలి ప్రదేశం కాశీ.

కాశీ దేవికి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన శివుడు
కాశీఖండం, భీమఖండం వంటి పురాణాల ప్రకారం కాశీ దేవిగా విరాజిల్లుతున్న ఈ నగరానికి శివుడు స్వతంత్ర బుద్ధిని ప్రసాదించాడంట! ఆ విధంగా బుద్ధి చైతన్యం పొందిన కాశీ దేవి పరమేశ్వరునికి మూడు వరాలు కోరిందంట!

కాశీ దేవి కోరిన మూడు వరాలు - మోక్ష ప్రదేశాలు
కాశీ దేవి శివునితో 'ఎవరైతే పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో కాశీ నగరంలో అడుగుపెట్టి గంగానదిలో స్నానం చేస్తారో వారి పాపాలన్నీ నశించాలనేది మొదటి వరం. కాశీలో ఎవరు ఎలా మరణించినా సరే మోక్షాన్ని ప్రసాదించాలనేది రెండవ వరం. కాశీలో మణికర్ణికా ఘాట్, హరిశ్చంద్ర ఘాట్​లో దహన సంస్కారాలు జరిగిన దేహాలకు ముక్తి లభించాలనేది మూడవ వరం. కాశీదేవి కోరిన ఈ మూడు వరాలు పరమేశ్వరుడు ప్రసాదించాడు. కానీ ఇది పార్వతికి నచ్చలేదు.

శివుని ప్రశ్నించిన పార్వతి
పరమేశ్వరునితో పార్వతి "మహాదేవ! కాశీదేవికి ఈ మూడు వరాలు ఇచ్చి ముక్తిని చులకన చేసారు కదా!" అని ప్రశ్నించగా అప్పుడు శివుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ 'దేవి! నీకు వాస్తవం ఏమిటో చూపిస్తాను!' అని చెప్పి కాశీ పట్టణానికి తీసుకెళ్లాడు.

భక్తులతో కిటకిటలాడిన కాశీ
కాశీదేవికి పరమేశ్వరుడు వరాలిచాడన్న సంగతి బహుళ ప్రాచుర్యం పొంది కాశీకి భక్తులు విపరీతంగా తరలి రావడం మొదలు పెట్టారు. ఓ వైపు గంగానదిలో భక్తులు స్నానం చేస్తున్నారు. మరోవైపు విశ్శ్వనాథుని దర్శనానికి పోటీ పడుతున్నారు. ఆ సమయంలో శివుడు పార్వతితో 'ఇప్పుడు నేను మరణించిన వానిలా ఇక్కడ పడి ఉంటాను. నువ్వు నేను చెప్పినట్లుగా చెయ్యి' అని ఒక ఉపాయాన్ని ఉమాదేవికి చెప్పాడు.

పార్వతి ప్రదర్శించిన శివలీల
ముల్లోకాలను తనలో లయం చేసుకునే పరమేశ్వరుడు మరణించిన వానిలా గంగాతీరంలో తన లీలను ప్రదర్శించసాగాడు. శివుడు చెప్పినట్లుగా పార్వతి అక్కడ గుమిగూడిన భక్తులతో "అయ్యా! మీలో పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పాపం చేయని వారు నా భర్తను స్పృశిస్తే ఆయన తిరిగి జీవిస్తారు. ఒకవేళ పాపాత్ములు ముట్టుకుంటే వారి తల వెయ్యి ముక్కలవుతుంది" అని దుఃఖాన్ని నటిస్తూ వచ్చే పోయే వారిని అడగసాగింది.

వేశ్య భక్తి విశ్వాసం
విచిత్రం! అందరూ అది చూస్తూ వెళ్లిపోతున్నారు కానీ ఎవరూ ఆ శరీరాన్ని తాకడానికి ధైర్యం చేయడం లేదు. ఇంతలో పరమేశ్వరుని విశ్వసించే ఒక వేశ్య పవిత్రమైన గంగానదిలో స్నానం చేసి ఆ శరీరాన్ని తాకింది. వెంటనే శివుడు లేచి కూర్చున్నాడు.

పార్వతికి శివుని జ్ఞానబోధ
అప్పుడు శివుడు పార్వతితో "చూసావా! పార్వతి గంగానది స్నానంతో పునీతులవుతారు అనే నా మాట మీద విశ్వాసం లేకపోవడంతో ఎందరో నన్ను స్పృశించకుండా వెళ్లిపోయారు. నన్ను నమ్మి కొలిచిన ఈ వేశ్య మాత్రం నా వరం మీద విశ్వాసంతో గంగా స్నానం చేసి నన్ను స్పృశించింది. ఇదీ భక్తికి, నమ్మకానికి ఉన్న వ్యత్యాసం. భక్తి అందరికీ ఉంటుంది. కానీ నమ్మకం కొద్దిమందికి మాత్రమే ఉంటుంది. కలియుగంలో ఇది చేస్తే మోక్షం వస్తుంది అని చెపితే చేస్తారు కానీ నమ్మకం మాత్రం ఉండదు. సులభమైన మోక్షమార్గాన్ని ప్రసాదించినప్పటికీ ప్రజలు అవిశ్వాసంలో, అజ్ఞానంతో ముక్తికి దూరమవుతున్నారు. కాబట్టి ముక్తి ఎన్నటికీ శ్రేష్టమైనది! దానిని సాధించడానికి కావాల్సింది భగవంతునిపై పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం. నా వాక్కు మీద విశ్వాసంతో కాశీనగరంలో గంగా స్నానం చేసిన వారికి, మరణించిన వారికి ముక్తి లభిస్తుంది." అని శివుడు పార్వతికి ముక్తి మార్గాన్ని బోధించాడు.

కాబట్టి కాశీలో గంగా స్నానం పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో చేస్తే మోక్షం తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఇది శివ వాక్కు!

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

