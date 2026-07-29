ETV Bharat / spiritual

గురుపూర్ణిమ రోజు వ్యాస మహర్షిని ఎందుకు పూజిస్తారు? దీని వెనుకున్న విశిష్టత ఏమిటో మీకు తెలుసా?

అష్టాదశ పురాణాలను రచించి, వేదాలను నాలుగు భాగాలుగా విభజించిన వ్యాస మహర్షి- మహాభారత రచయితగా, కౌరవ పాండవుల వంశకర్తగా, పాండవులకు మార్గదర్శిగా వ్యాస మహర్షి పోషించిన పాత్ర విశిష్టత- మీ కోసం!

Vyasa Maharshi
Vyasa Maharshi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 3:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vyasa Maharshi Stroy : సనాతన హిందూ సంప్రదాయం గురువుకు దైవంతో సమానమైన స్థానాన్ని కల్పించి గౌరవించింది. మనం స్వతహాగా ఎంత జ్ఞాన సంపన్నులమైనా గురువు మార్గ దర్శకత్వం లేనిదే విద్య సంపూర్ణం కాదని ముండకోపనిషత్తు చెబుతోంది. ఆత్మ శోధనకు, సత్యాన్వేషణకు మార్గం తెలుసుకునేందుకు వేదవేదాంగాలు అభ్యసించిన గురువును ఆశ్రయించాలని వైదిక వాఙ్మయం చెబుతోంది. వేదవ్యాసుని జన్మదినమైన గురుపూర్ణిమ సందర్భంగా ఈ కథనంలో వ్యాస మహర్షిని స్మరించుకుందాం.

గురు పూర్ణిమగా వ్యాస జయంతి
అష్టాదశ పురాణాలు రచించి మానవాళికి అందించిన వ్యాస మహర్షి వేదాలను నాలుగు భాగాలుగా విభజించి వేదవ్యాసుడిగా కీర్తి గడించాడు. ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమిని "గురు పూర్ణిమ" లేదా "వ్యాస పూర్ణిమ" అని వ్యాస మహర్షి జయంతిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయం. జులై 29, బుధవారం వ్యాస పూర్ణిమ సందర్భంగా వ్యాస మహర్షి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపం
"వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ, వ్యాస రూపాయ విష్ణవే"! అని విష్ణు సహస్రనామంలో వివరించి ఉంది. వ్యాస మహర్షి సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు స్వరూపమే అని ఈ వాక్యానికి అర్ధం. సప్తచిరంజీవుల్లో ఒకరైన వ్యాస మహర్షి జననం వెనుక ఆశ్చర్యకరమైన గాథ ఉంది. అదేంటో చూద్దాం.

జననం
వ్యాస మహర్షి పరాశర మహర్షి, మత్స్యగంధిగా ప్రసిద్ధి చెందిన సత్యవతి దంపతులకు యమునా నదిలోని ఒక ద్వీపంలో, పడవలో జన్మించారు. ఆయన నల్లని రంగులో ఉండడం వల్ల కృష్ణుడిని, ద్వీపంలో జన్మించడం వల్ల ద్వైపాయనుడని, రెండూ కలిపి కృష్ణ ద్వైపాయనుడని పిలిచేవారు. వ్యాస మహర్షి ఒక యుగానికి పరిమితమైన వాడు కాదు. ఆయన అన్ని యుగాల్లోను ఉంటాడు. ఈ కలియుగంలో కూడా వ్యాసుడు హిమాలయాల్లో తపస్సు ఆచరిస్తూ ఉన్నాడని అంటారు. అందుకే వ్యాసుడు సప్త చిరంజీవుల్లో ఒకరుగా ఖ్యాతి చెందాడు.

పుట్టగానే పరిమళించిన జ్ఞానం
వ్యాసుడు పుట్టగానే సద్యోయౌవనుడైనాడు. సమస్త జ్ఞానం ఆయనకు స్వాధీనమైనది. కృష్ణాజినం, కాషాయాలు, కపిల జడలు, దండ కమండలాలు సహజంగానే ధరించి తపోవనానికి వెళ్లాడు. ఘోర తపస్సు చేసి, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొంది, చిక్కుపడి ఉన్న వేదాలను విడదీసి వేదవ్యాసుడైనాడు. మహాభారతంలో తానూ ఒక పాత్రగా జీవించి చివరకు ఆ కావ్యాన్ని తానే రచించాడు. అష్టాదశ పురాణాలు రచించి మానవాళికి మార్గదర్శకుడయ్యాడు.

మహా భారతంలో వ్యాసుని పాత్ర
మహాభారతాన్ని రచించిన వ్యాసుడు భారత కథలో ఒక భాగమై ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ వ్యాసుడు క్లిష్ట సమయాల్లో తన కర్తవ్య నిర్వహణ మాత్రమే చేస్తూ మిగిలిన వారికి కర్తవ్యబోధ చేస్తూ తిరిగి తనదారిన తాను తపస్సుకు వెళ్లిపోయేవాడు.

భరత వంశకర్త
భరతవంశం వారసులను కోల్పోయిన తరుణంలో సత్యవతి భరత వంశాభివృద్ధి కోసం తన పుత్రుడైన వ్యాసుని స్మరించి తన వద్దకు రప్పించింది. భరత వంశాన్ని నిలపమని వ్యాసునికి ఆదేశించింది. తల్లి ఆదేశాన్ని అనుసరించి వ్యాసుడు అంబికకు దృతరాష్ట్రుని, అంబాలికకు పాండురాజుని, దాసికు విదురుని ప్రసాదించి తిరిగి తపోవనానికి వెళతాడు.

ద్రౌపది వివాహం
ద్రౌపది స్వయంవరానికి ప్రకటించినప్పుడు, వ్యాసుడు పాండవులకు దర్శనమిచ్చాడు. ద్రౌపది స్వయం వరానికి వెళితే అంతా శుభమే కలుగుతుందని చెప్పాడు.

పాండవుల శ్రేయోభిలాషి
పాండవులు అరణ్యవాసం చేస్తున్న సమయంలో ఎన్నో సార్లు క్లిష్ట సమయంలో వారికి దర్శనమిచ్చి సరైన మార్గదర్శకత్వం చేసి ముందుకు నడిపించిన మహానుభావుడు.

కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో
కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో ఎంతోమంది మరణించారు. ఆ సమయంలో నిర్వేదంతో ఉన్న ధర్మరాజుకు ఊరటనిచ్చే విధంగా శాంతవచనాలతో ధైర్యం చెప్పిన ఘనుడు. పాండవుల స్వర్గారోహణ తర్వాత శ్రీకృష్ణుని ఆదేశం మేరకు తన తపస్సును కొనసాగించడానికి హిమాలయాలకు వెళ్లాడు. ఈనాటికి అక్కడే తపస్సు కొనసాగిస్తున్న చిరంజీవి వ్యాస మహర్షి.

వ్యాస మహర్షి వేదాలను నాలుగు భాగాలుగా విభజించడమే కాకుండా, అష్టాదశ పురాణాలు రచించి మానవాళికి అందించి చిరస్మరణీయుడయ్యాడు. సాక్షాత్తూ శ్రీ మహావిష్ణువు స్వరూపమైన వ్యాస మహర్షిని గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా స్మరించి నమస్కరించుకుంటే జ్ఞానం, మోక్షం కలుగుతాయని విశ్వాసం.
ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

గురువుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపే పర్వదినం- గురుపూర్ణిమ రోజున వ్యాస మహర్షిని ఎందుకు పూజిస్తారు?

గంగాజలంతో శివయ్యకు అభిషేకం- వందల కిలోమీటర్లు సాగే పవిత్ర కన్వర్ యాత్ర విశిష్టత తెలుసా?

TAGGED:

VYASA MAHARSHI BIRTH STORY
GURU PURNIMA SIGNIFICANCE
VYASA PURNIMA
VYASA MAHARSHI SIGNIFICANCE
VYASA MAHARSHI STROY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.