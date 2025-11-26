ETV Bharat / spiritual

ఆలయాల్లో గడపకు ఎందుకు నమస్కరిస్తారో తెలుసా? - ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇలా చేయకండి!

ప్రదక్షిణ సమయంలో ఏం చేయాలి? - జ్యోతిష్య నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

temple_rules_and_regulations
temple_rules_and_regulations (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Temple Rules and Regulations : గుడి ఆవరణలోకి వెళ్తుంటే పరిశుభ్రత పాటించడం తప్పనిసరి. అందుకే గుడి బయట కాళ్లు, చేతులు శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాతే లోపలకు వెళ్తుంటాం. అయితే, గుడి లోపలికి వెళ్లే ముందు కొంత మంది గడపకు నమస్కరించడం చూస్తూనే ఉంటాం. కొంత మంది గడప తొక్కకుండా దాటుకుంటూ వెళ్తుంటే మరికొందరు మాత్రం తొక్కుకుంటూ వెళ్తుంటారు. అసలు గుడిలోకి వెళ్లే ముందు గడప తొక్కుకుంటూ వెళ్లాలా? లేక దాటకుని వెళ్లాలా? నమస్కరించుకోవాలా? అనే సందేహం చాలా మంది భక్తులకు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ సందేహాన్ని తీర్చే ప్రయత్నమే ఇది. భక్తులు గుడి లోపలికి వెళ్లే సమయంలో గడపకు నమస్కరించుకోవాలి ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణుడు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు. ఆయన తెలిపిన వివరాలివీ.

కుజదోషం, నాగదోషం ఉన్నవారు తప్పక చదవాల్సిందే- సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజు ఎలా పూజ చేయాలో తెలుసా?

ఆలయాల్లో ప్రధాన ద్వారం, గర్భగుడిలోకి వెళ్లే ముందు గడపలు ఉంటాయి. ఇళ్లు, ఇతర భవన నిర్మాణాల్లో గడపలు చెక్కతో తయారు చేసి ఏర్పాటు చేస్తారు. కానీ, ఆలయాల్లో చెక్క గడపలు కాకుండా రాయితో తయారు చేసిన గడపలు ఉంటాయి. ఆలయాలకు రాతితోనే గడపను తయారు చేయడం వెనుక ఎన్నో అంశాలున్నాయని మాచిరాజు వెల్లడించారు. భద్రుడు అనే ఋషి భద్రమనే పర్వతంగా, హిమవంతుడు అనే భక్తుడు హిమాలయంగా, నారాయణుడు అనే భక్తుడు నారాయణాద్రిగా అవతరించారని పురాణాలు వెల్లడిస్తున్నాయని వివరించారు. భక్తుల కోసం భగవంతుడు కూడా ఆ కొండలమీదే వెలిశాడు కాబట్టి, ఆ కొండ రాళ్ల నుంచి వచ్చిన రాయినే మలిచి గడపగా పెట్టారని శాస్త్రాలు చెపుతున్నాయని తెలిపారు.

నిత్యం దైవాన్ని దర్శిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గడప రాయి ఎంతో పుణ్యం చేసుకుందని, అందుకే ఆ గడప రాయికి నమస్కరించాలని పేర్కొన్నారు. కొండ రాయిగా మారిన భక్తుడిని దాటాల్సి వస్తున్నందుకు క్షమాపణలు కోరుతూ నమస్కరించుకోవాలని పురాణాలు చెప్తున్నాయని మాచిరాజు వెల్లడించారు. అందుకే ఆలయాల్లో గడప తొక్కకుండా నమస్కరిస్తూ దాటాలని ఆధ్యాత్మికవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

ప్రదక్షణ ఎలా చేయాలంటే!

కొంత మంది భక్తులు ఆలయంలో ప్రదక్షణలు చేసే సమయంలో చాలా వేగంగా నడుస్తుంటారు. తొందరగా పూర్తి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వారు అలా చేస్తుంటారు. ఈ విషయంలోనూ మాచిరాజు పలు సూచనలు చేశారు. దేవాలయంలో ప్రదక్షణల విషయంలోనూ భక్తులు అత్యంత శ్రద్ధ వహించాలని తెలిపారు. ప్రదక్షణ సమయంలో మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంచి, స్వామివారిని మనసులో ధ్యానిస్తూ ఏదైనా మంత్రం లేదా స్వామి వారి నామాలు జపించాలని తెలిపారు. తొందరపాటులో ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేసినా ఉపయోగం ఉండదని చెప్పారు.

ముఖ్య గమనిక : దేవాలయాల్లో గడపలు, పదక్షణలు తదితర ఆధ్యాత్మిక అంసాలపై ఇక్కడ ఇచ్చిన సమాచారం సంబంధిత రంగాలకు చెందిన నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించింది మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉండవనే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

పద్మావతి అమ్మవారి చక్రస్నానం- ఆ మహాయజ్ఞంలో పాల్గొంటే చాలు- పాపాలు తొలగి ముక్తి కలగడం ఖాయం!

'వివాహ పంచమి' పూజ ఇలా చేస్తే- పెళ్లి, దాంపత్య సౌఖ్యం తథ్యం!

TAGGED:

TEMPLE RULES
ALAYAMLO GADAPAKU NAMASKARAM
ఆలయంలో గడపకు ఎందుకు మొక్కుతారు
దేవాలయాల్లో ప్రదక్షిణలు ఎలా చేయాలి
TEMPLE RULES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఆ టెక్నిక్​ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్​లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్

పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.