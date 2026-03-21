నవ నరసింహ క్షేత్రాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే నవగ్రహ దోషాలు పోవడం ఖాయం!
అహోబిల కొండల్లో తిరుగుతూ తొమ్మిది ప్రదేశాల్లో వివిధ రూపాల్లో వెలిసిన నరసింహ స్వామి - ఈ క్షేత్రాలను దర్శిస్తే నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయ్!
Published : March 21, 2026 at 4:01 AM IST
Nava Narasimha Kshetras Special : శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో ఒకటైన నారసింహుని స్వరూపం ఉగ్రస్వరూపం. హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించిన తరువాత నరసింహ స్వామి రౌద్ర స్వరూపంతో అహోబిల కొండల్లో తిరుగుతూ తొమ్మిది ప్రదేశాల్లో వివిధ రూపాల్లో వెలిశారని ప్రతీతి. అవే నవ నరసింహ క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ నవ నరసింహ క్షేత్రాలను దర్శిస్తే నవగ్రహ దోషాలు కూడా తొలగుతాయని విశ్వాసం. ఈ కథనంలో ఏ గ్రహ దోషానికి ఏ నారసింహ క్షేత్రాన్ని దర్శించాలో తెలుసుకుందాం.
నవ నారసింహ క్షేత్రాలు ఏవి?
జ్వాల నరసింహ స్వామి అహోబిల నరసింహ స్వామి మాలోల నరసింహ స్వామి వరాహ నరసింహస్వామి కారంజ నరసింహస్వామి భార్గవ నరసింహ స్వామి యోగానంద నరసింహ స్వామి చత్రవట నారసింహస్వామి పావన నరసింహ స్వామి జ్వాలా నరసింహ క్షేత్రం నవ నరసింహ క్షేత్రాల్లో ఒక్కటైనా యాదగిరి గుట్ట హైదరాబాద్ నుంచి 65 కి మీ దూరంలో ఉంది. ఇక్కడ కొండపైన వెలసిన నరసింహస్వామికి ఘనమైన చరిత్ర ఉంది.
పూర్వం యాదవ మహర్షి ఈ కొండ పైన తపస్సు చేసాడట. అప్పుడు మహావిష్ణువు ప్రత్యక్షమవగానే తనకు నరసింహమూర్తి మూడు అంశాలతో దర్శనం అనుగ్రహించమని కోరాడట అప్పుడు స్వామి గండభేరుండ నరసింహుడు, జ్వాల నరసింహుడు, యోగానంద నరసింహుడు అనే రూపాలలో కనిపించాడట. ఎప్పటికి స్వామి తన కళ్ళముందే ఉండవలసిందిగా యాదవ మహర్షి కోరటం వలన స్వామి అలాగే కొండపైన వెలసాడట. ఈ జ్వాలా నారసింహుని దర్శించుకుంటే కుజగ్రహ దోషాలు తొలుగుతాయని విశ్వాసం.
అహో బలం నుంచి వచ్చిన పేరు
అహోబిల నరసింహ స్వామి నారాయణుడు ఉగ్ర నరసింహ అవతారం దాల్చి హిరణ్యకశపుని చీల్చి చెండాడిన క్షేత్రమిదేనని స్థల పురాణం చెబుతుంది. హిరణ్యకశపుని చీల్చి చెండాడిన నరసింహ స్వామి ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి దేవతలు అహో బలం, అహో బలం అని ఆశ్చర్యంతో కొనియాడారంట! అందుకే ఈ క్షేత్రానికి అహోబిల నరసింహ స్వామి దేవాలయంగా పేరు వచ్చింది అని చెబుతారు. ఈ నరసింహా స్వామిని పూజించిన వారికి గురు గ్రహ దోషాలు నివారణ అవుతాయి.
మాలోల నరసింహ స్వామి
వేదాద్రి పర్వతం మీద మాలోల నరసింహ స్వామి వెలసి ఉన్నాడు. "మా" అంటే లక్ష్మి 'లోల' అంటే "ప్రియుడు" అని అర్థం. అందుకే ఇక్కడ నారసింహ స్వామి లక్ష్మి నరసింహ స్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఎగువ అహోబిలానికి 1 కి.మీ దూరంలో ఈ ఆలయం కలదు. గర్భాలయంలో స్వామి వారు ప్రసన్నాకృతిలో దర్శనమిస్తారు. వేదాద్రి శిఖరాన చదునైన ప్రదేశంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలోని గర్భాలయంలో స్వామి వారి ఎడమ తొడపై లక్ష్మీదేవి కూర్చున్న భంగిమలో ఉంటే, స్వామివారు తన వామ హస్తముతో లక్ష్మీదేవిని ఆలింగనము చేసుకొన్నట్లుగా దర్శనమిస్తారు. ఈ నరసింహ స్వామిని పూజించిన వారికి శుక్రగ్రహ దోషాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది.
వరాహ నరసింహస్వామి
పూర్వం వేదాలను, భూదేవిని సోమకాసురుడనే రాక్షసుడు అపహరించగా శ్రీమన్నారాయణుడు వరాహ నరసింహుడుగా అవతరించి సోమకుని సంహరించి వేదాలను, భూదేవిని రక్షించి అనంతరం ఈ వేదాద్రిపైనే వరాహ నరసింహ స్వామిగా వెలిసినట్లుగా స్థలపురాణం చెబుతోంది. అందుకే ఈ క్షేత్రానికి వరాహ నరసింహ క్షేత్రమని పేరు వచ్చింది. ఈ నరసింహ మూర్తిని దర్శించిన రాహు గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి.
కారంజ నరసింహ స్వామి
కరంజ వృక్షం క్రింద పద్మాసనంలో వేంచేసియున్న స్వామికి కారంజ నరసింహ స్వామి అని పేరు. పడగలు విప్పి నిలిచిన ఆదిశేషుని క్రింద ధ్యానమగ్నుడైన మూర్తిగా ఇక్కడ నరసింహ స్వామి దర్శనమిస్తారు. ఈ నరసింహా మూర్తిని పూజించిన వారికి చంద్ర గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి.
భార్గవ నరసింహ స్వామి
పరశురాముడు ఈ అక్షయ తీర్ధ తీరమందు తపస్సు చేయగా శ్రీ నరసింహ స్వామి హిరణ్యకశిపుని సంహారం చేసిన స్వరూపంతో దర్శనమిచ్చాడు. కావున ఈ క్షేత్రానికి భార్గవ నరసింహ క్షేత్రమని పేరు. ఈ ఆలయం దిగువ అహోబిలానికి 2 కి.మీ. దూరంలో ఉత్తర దిశలో వెలసి ఉంది. ఈ నరసింహ స్వామిని పూజించిన వారికి సూర్యగ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి.
యోగానంద నరసింహ స్వామి
యోగమునందు ఆనందమును ప్రసాదించే స్వామి కాబట్టి ఈ నరసింహా స్వామివారికి యోగానంద నరసింహ స్వామి అని పేరు. ఈ ప్రదేశం యోగులకు, దేవతలకు నిలయం. ఈ నరసింహ స్వామిని పూజించిన వారికి శనిగ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి.
చత్రవట నారసింహస్వామి
పద్మాసనంతో అభయహస్తాలతో నల్లగా నిగనిగలాడుతున్న ఈ నరసింహుని స్వరూపం చాలా మనోహరమైన స్వరూపం. "హా హా" "హుహ్వా" అను ఇద్దరు గంధర్వులు అతి వేగంగా గానం చేసి నృత్యం చేయగా నృసింహస్వామి సంతోషించి వారికి శాపవిమోచనం కలిగించినట్లుగా స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. కిన్నెర, కింపురుష, నారదులు ఈ క్షేత్రం నందు గానం చేసారంట! వారి గాన మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నట్లుగా ఉండే ఈ స్వామిని చత్రవట స్వామి అని పిలుస్తారు. ఈ నరసింహ స్వామిని పూజించిన వారికి కేతు గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి.
పావన నరసింహ స్వామి
పరమపావన ప్రదేశంలో ఏడు పడగల ఆదిశేషుని క్రింద వెలసిన ఈ నరసింహా స్వామి వారి పేరులోనే సమస్త పాపములు, సంసార సుఖ:దుఃఖాలను తొలగించగలిగే శక్తి కలవాడని అర్ధమవుతోంది. పూర్వం భరద్వాజ మహర్షి ఇక్కడ తపస్సు చేయగా స్వామి వారు మహాలక్ష్మీ సహితంగా దర్శనమిచ్చారు కాబట్టి ఈ స్వామికి పావన నరసింహ స్వామి అని పేరు. ఈ క్షేత్రం ఎగువ అహోబిలానికి 6 కి.మీ. దూరములో దక్షిణ దిశలో యున్నది. ఈ నరసింహ స్వామిని దర్శించిన పూజించిన వారికి బుధగ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ నవ నరసింహా క్షేత్రాలు దర్శించి నవగ్రహ దోషాలు పోగొట్టుకుందాం.
ఓం నమో నారసింహాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం నవగ్రహ దోషాలు పోగొట్టే నరసింహ క్షేత్రాలు.