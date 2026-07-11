వైష్ణవ ఆలయాల్లో "నవగ్రహాలు" ఎందుకుండవు? - అందుకు గల కారణమేంటో తెలుసా?
విష్ణుస్వరూప ఆలయాల్లో నవగ్రహాలు ఉండకపోవడానికి కారణమిదే! - ఆధ్యాత్మికవేత్త తాడేపల్లి పతంజలి వివరిస్తున్నారిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 1:39 PM IST
Why are No Navagrahas at Vishnu Temples : 'నవగ్రహాలు' చాలా శక్తిమంతమైనవి. ఇవి మనిషి జీవితంపైన చాలా ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆ కారణంతోనే మంచి-చెడు ఫలితాలు కలుగుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే, దేవాలయాలకు వెళ్లినప్పుడు నవగ్రహ ఆరాధన చేస్తుంటాం. అయితే, మనం శివాలయాలు, ఇతర టెంపుల్స్కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ నవగ్రహ మండపాలు దర్శనమిస్తుంటాయి. అదే, విష్ణుస్వరూప(వైష్ణవ) ఆలయాలకు వెళ్తే అక్కడ నవగ్రహాలు ఉండవు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందికి విష్ణు ఆలయాల్లో నవగ్రహాలు ఎందుకుండవు అనే సందేహం వస్తుంది. మరి, అందుకు గల కారణమేంటి? దీనిపై ఆధ్యాత్మికవేత్త, ప్రవచన కర్త తాడేపల్లి పతంజలి ఏం చెబుతున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
గ్రహం అంటే గ్రహించేది అని అర్థం. విష్ణు ఆలయాల్లో నవగ్రహాలు ఎందుకు ఉండవంటే, 'నేను గ్రహాలలో ఆధిత్యుడిని' అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు. ఆయనే గ్రహస్వరూపుడు. నవగ్రహ స్వరూపుడే విష్ణుమూర్తి. అందువల్ల, నవగ్రహ స్వరూపుడైనటువంటి విష్ణుమూర్తి కొలువైనటువంటి ఆలయాల్లో మళ్లీ ప్రత్యేకంగా నవగ్రహాల అవసరం లేదట. అందుకే, విష్ణుస్వరూప ఆలయాల్లో నవగ్రహాలు పెట్టరని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త తాడేపల్లి పతంజలి.
మిగతా ఆలయాల్లో మాత్రం నవగ్రహాలు పెడుతూ ఉంటారు. అయితే, ఇప్పుడు మన ఆలయ వ్యవస్థలో చాలా మార్పులొచ్చాయి. కానీ, ఇదివరకు ఇది విష్ణు ఆలయమంటే కేవలం విష్ణుమూర్తికి సంబంధించి ఒకటే ఆలయం ఉండేది. ఇక వేరే దేవత అక్కడ ఉండేది కాదు. శివాలయం అంటే శివుడొక్కడే అక్కడ పూజలు అందుకునేవాడు. కానీ, ప్రస్తుతం ప్రధాన ఆలయంలో ఇతర ఉప ఆలయాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అందువల్ల, ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల కూడా ఒకే ప్రాంతంలో అన్ని రకాల దేవదేవుళ్లు దర్శనమిస్తున్నారు.
పూర్వపు రోజుల్లో మాత్రం విష్ణు ఆలయాల్లో నవగ్రహాలు కనిపించేవి కావు. ఇది ఆచారం కింద ఉన్నది. శివాలయాలు, ఇతర ఆలయాల్లో నవగ్రహ మండపాలు ఉండేవి. అయితే, విగ్రహం ఎందుకు పెడతారంటే నిగ్రహం నేర్చుకోవడానికట. ఇక నవగ్రహాలు ఎందుకు పెడతారంటే, జీవితంలో మీకు సడలిపోతున్నప్పుడు లేదా జారిపోతున్నప్పుడు నువ్వు నిగ్రహం నేర్చుకోవడానికని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త. ముఖ్యంగా ఆధునిక సమాజంలో ఎవరైనా సరే నిగ్రహం కోసం నవగ్రహ ఆరాధన చేయాలంటున్నారు ప్రవచన కర్త తాడేపల్లి పతంజలి.
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నవగ్రహాల ప్రదక్షిణ తర్వాత కాళ్లు కడుక్కోవాలా?
కొంతమందిలో నవగ్రహ ప్రదక్షిణ అనంతరం కాళ్లు కడుక్కొని దేవాలయంలోనికి వెళ్లాలా? లేదంటే అలాగే వెళ్లొచ్చా? అనే సందేహం ఉంటుంది. అయితే, ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లో నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేసిన తర్వాత కచ్చితంగా కాళ్లు కడుక్కోవాలన్న నియమం ఏదీ లేదని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు. అయితే, శనికి సంబంధించి ప్రత్యేక పూజలు చేసినప్పుడు, తైలాభిషేకాలు చేసినప్పుడు మాత్రమే కాళ్లు కడుక్కోవడం మంచిదంటున్నారు.
అలాగే, అర్చకులు నవగ్రహలకు ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తే అటువంటి సందర్భాల్లోనూ కాళ్లు కడుక్కొనే ఆలయంలోని ప్రవేశించాలి. దీని వెనుక మరో అంతరార్థం కూడా ఉందంటున్నారు. అదేంటంటే, శనికి చేసే తైలాభిషేకంతో నవగ్రహ మండపమంతా నూనెతో జిడ్డుగా మారుతుంది. ప్రదక్షిణల తర్వాత కాళ్లు కడుక్కోకపోతే, ప్రధాన ఆలయానికి ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు కాళ్లు జారిపోయే ప్రమాదమూ ఉందంటున్నారు. అందుకే, నవగ్రహాలను దర్శించిన తర్వాత తప్పనిసరిగా కాళ్లు కడుక్కోవాలని వేద పండితులు చెబుతున్నారు.
Note : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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