మూడేళ్లకొకసారి వచ్చే 'అధిక మాసం'- ఈసారి జ్యేష్ఠంలో- మరి శుభకార్యాలు చేసుకోవచ్చా?
అధిక మాసం అంటే ఏమిటి?- ఎందుకు వస్తుంది? అది ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఈ పవిత్ర మాసం విశిష్టత ఏమిటి?
Published : May 15, 2026 at 2:37 AM IST
Adhika Masam 2026 : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అధిక మాసం వస్తుంది. 2023 వ సంవత్సరంలో శ్రావణ మాసం అధిక మాసంగా వచ్చింది. తిరిగి 2026 లో జ్యేష్ఠ మాసం అధిక మాసంగా రానుంది.
అధిక మాసం అంటే?
ఒకే సంవత్సరంలో ఒకే పేరున్న మాసం రెండు సార్లు వస్తే మొదటిదాన్ని అధికం అని, రెండవదాన్ని నిజమాసమని, శుద్ధం అని అంటారు. శుభకార్యాలు నిషిద్ధమైన ఈ అధిక మాసంలో ఏమేమి చేయవచ్చు? ఏవి చేయకూడదు అనే అంశాలు ఋషులు చక్కగా వివరించి ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా అసలు అధిక మాసం ఎలా ఏర్పడుతుందో చూద్దాం.
అధిక మాసం ఎలా ఏర్పడుతుంది?
ఈ ఏడాది మే 17, ఆదివారం నుంచి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం కానుంది. "అసంక్రాంతి మాసో అధికమాసః" అని సనాతన ధర్మశాస్త్రంలో వివరించి ఉంది. అంటే సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశిలోకి ప్రయాణించడాన్ని సంక్రమణం లేదా సంక్రాతి అంటారు. ఏ మాసంలో అయితే సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశిలోకి ప్రవేశించడో ఆ మాసాన్ని అధిక మాసమని అంటారు.
శాస్త్రీయ కోణం
శాస్త్రీయ కోణం నుంచి చూస్తే చాంద్రమానం ప్రకారం చూస్తే ఒక సంవత్సరానికి 354 రోజులు మాత్రమే ఉంటాయి. అదే సౌరమానం ప్రకారం 365 రోజులు ఉంటాయి. ఈ రెండింటి మధ్య వచ్చే 11 రోజుల తేడాను సరిచేయడానికి ప్రతి 33 నెలలకు ఒకసారి అధిక మాసం వస్తుంది. అంటే ఏడాదికి 11 రోజుల చొప్పున మూడు సంవత్సరాలకు సుమారుగా 30 రోజుల పైనే అవుతుంది. ఈ కాలాన్ని అధిక మాసంగా పరిగణించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.
ఏ నెల అధిక మాసం అవుతుంది?
ఏ నెలలో సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశించడో అంటే సూర్య సంక్రమణం జరగదో, ఆ నెల 'అధిక మాసం' అవుతుంది.
పురుషోత్తమ మాసం
అధిక మాసాన్ని పురుషోత్తమ మాసమని కూడా అంటారు. ఈ మాసానికి అధిపతి శ్రీమహావిష్ణువు.
అధిక మాసం ఎప్పుడు వస్తుంది?
సాధారణంగా చైత్రమాసం నుంచి ఆశ్వయుజ మాసం మధ్యలో అధిక మాసం వస్తుంది
2026లో అధిక మాసం ఎప్పుడు?
2026 సంవత్సరంలో, మే 17, ఆదివారం నుంచి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఏడాది జ్యేష్ఠ మాసం రెండు సార్లు వస్తుంది. జూన్ 16 నుంచి నిజ జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సందర్భంగా అధిక మాసంలో ఎలాంటి పుణ్యకార్యాలు చేయవచ్చు? ఎలాంటి కార్యాలు నిషిద్ధం? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఋగ్వేద వాక్కు
శ్రౌత స్మార్తాది కర్మలన్నీ నిజమాసం అంటే శుద్ధ మాసంలోనే ఆచరించాలని ఋగ్వేదంలో వివరించి ఉంది. ఈ కర్మలు అధిక మాసంలో ఆచరిస్తే నిష్ఫలం అవుతాయని ఋషి వాక్కు. దేవకార్యాలు నిజమాసంలో, పితృ కార్యాలు అధిక నిజ రెండు మాసాల్లో ఆచరించవచ్చు.
అధిక మాసంలో శుభకార్యాలు చేసుకోవచ్చా?
అధిక మాసంలో శుభకార్యాలు నిషిద్ధమైనప్పటికీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు, నవగ్రహ హోమాలు, శాంతి పూజలు నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చు.
అధికస్య అధికం ఫలం
అధిక మాసంలో లౌకికమైన శుభకార్యాలు నిషిద్ధమైనప్పటికీ జపతపాలకు, అనుష్టానానికి ఇంతకు మించిన శుభ సమయం మరొకటి ఉండదు. ఈ మాసంలో చేసే జపతపాలకు, అనుష్టానానికి వెయ్యిరెట్లు అధిక ఫలం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే అధికస్య అధికం ఫలం అంటారు. అధిక మాసంలో ఎంత ఎక్కువగా జపతపాలు, అనుష్ఠానాలు చేస్తే అంత ఎక్కువ ఫలితం లభిస్తుందని అర్ధం. ఈ మాసంలో చేసే ఏ పుణ్యకార్యమైన విశేషమైన ఫలాన్ని ఇస్తుంది.
శ్రాద్ధకర్మలు నిర్వహించవచ్చా?
జ్యేష్ఠ మాసంలో గతించిన పెద్దలకు శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించే విషయంలో శాస్త్రం కొన్ని నియమాలు సూచించింది. అధిక మాసంలో పిండ రహితంగా, శుద్ధ మాసంలో పిండ సహితంగా శ్రాద్ధ కర్మలు ఆచరించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. అంతేకాదు ఈ మాసమంతా విరామం లేకుండా ఒక దీపాన్ని వెలిగించి ఉంచడం వలన పితృదేవతలకు సద్గతులు కలుగుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
దానధర్మాలకు శ్రేష్టం అధిక మాసం
అధిక మాసం దానధర్మాలకు శ్రేష్టమైన మాసమని పెద్దలు అంటారు. ఈ మాసంలో ఫల దానం అంటే పళ్లు దానం చేసినా, పిండి వంటలు పంచి పెట్టినా అధిక ఫలం లభిస్తుందట! ముఖ్యంగా ఈ దానాలు జ్యేష్ఠ శుద్ధ ద్వాదశి, పౌర్ణమి, బహుళ అష్టమి, నవమి, ద్వాదశి, చతుర్దశి, అమావాస్య వంటి రోజుల్లో చేయడం వలన అనంతమైన పుణ్యం లభిస్తుందని శాస్త్రంలో వివరించి ఉంది. ఈ రోజుల్లో దానాలు చేయడం వలన సుఖశాంతులు, సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
రానున్న అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో మనం కూడా జపతపాలు, దానధర్మాలు, దైవారాధనలు చేద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
