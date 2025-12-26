ETV Bharat / spiritual

శ్రీవారి హృదయంలోనే నివసించే రహస్య దేవత! దర్శిస్తే ధనాన్ని ఇచ్చే వ్యూహ లక్ష్మి మహిమ

ఎవరీ వ్యూహ లక్ష్మి- ఈ తల్లిని ఎలా దర్శించాలి? ఈ తల్లిని ఎలా పూజించాలి?

Who is Vyuha Lakshmi
Who is Vyuha Lakshmi (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 12:08 AM IST

3 Min Read
Who is Vyuha Lakshmi : లక్ష్మీదేవిని సంపదలకు అధిదేవతగా భావించి పూజించడం సంప్రదాయం. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంటే సంపదలకు లోటుండదని విశ్వాసం. ఇందుకోసం ఎన్నో పూజలు, వ్రతాలు చేస్తుంటాం. అయితే వ్యూహ లక్ష్మిని దర్శించినంత మాత్రాన్నే సకల సంపదలు చేకూరుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇంతకు ఎవరీ వ్యూహ లక్ష్మి? ఈ తల్లిని ఎలా దర్శించాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ వ్యూహ లక్ష్మి
తిరుమల శ్రీవారి గర్భాలయంలో వెలసిన మూలవిరాట్టు వక్షస్థలంలో మహాలక్ష్మి ప్రతిమ ప్రతిష్టించి ఉంటుంది. అందుకే వైకుంఠనాధుడ్ని 'శ్రీ'నివాసుడని పిలుస్తారు. ఈ శ్రీమహాలక్ష్మికి వ్యూహలక్ష్మి అని తంత్ర శాస్త్రంలో పేరు. ఇది ప్రపంచంలో ఏ దేవాలయంలో కనిపించని తంత్ర శాస్త్ర పరమైన విశేషం.

వైకుంఠనాథుడే శ్రీవారు
ఒకానొక సమయంలో తిరుమలలో వెలసిన శ్రీవారు ఎవరు అనే ధర్మసందేహం కలిగిన సందర్భంలో భగవత్ రామానుజుల స్వామి వారు సాక్షాత్తు వైకుంఠనాధుడని, వైకుంఠం నుంచి భూలోకంలో అర్చావతార మూర్తిగా అవతరించారని, స్వామివారికి శంఖు, చక్రాలను ఏర్పాటు చేసి పచ్చ కర్పూరంతో తిరునామం పెట్టి వక్షస్థలంలో వ్యూహ లక్ష్మీ ప్రతిమను ఏర్పాటు చేశారని స్కంద పురాణంలో వెంకటాచల మహత్యంలో వివరించి ఉంది.

శుక్రవారం అభిషేకం
శ్రీవారి వక్షస్థలంలో మహాలక్ష్మి ఉండటం వల్ల శుక్రవారాల్లో శ్రీమన్నారాయణునికి అభిషేకం నిర్వహించాలని నిర్ణయించి ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా రామానుజులవారు ఆరంభించారని శిలాశాసనాల్లో పేర్కొన్నారు.

జియ్యంగార్ వ్యవస్థ
అంతే కాకుండా స్వామివారి సన్నిధిలో సేవ చేయడానికి జియ్యంగార్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీవారి కైంకర్యం కోసం తొలి జీయర్ మఠాన్ని కూడా ఆనాడే స్థాపించారని తెలుస్తోంది. ఆనాటి నుంచి ఈ సంప్రదాయం నేటి వరకు అలానే కొనసాగుతూనే ఉంది.

ధనాకర్షణ ఇందుకే
అలా శ్రీవారి వక్షస్థలంలో ఈ వ్యూహ లక్ష్మి స్థిరంగా ఉండటం వల్లే స్వామివారికి ఇంతటి జన, ధన ఆకర్షణ విశేషంగా కలుగుతోందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే.

త్రిభుజా
సాధారణంగా చతుర్భుజాలతో దర్శనభాగ్యం కలిగించే మహాలక్ష్మి శ్రీవారి వక్షస్థలంలో మాత్రం మూడు భుజాలతోనే దర్శనం ఇస్తారు కనుక వ్యూహలక్ష్మీ అమ్మవారిని త్రిభుజా అని పిలుస్తారు. ఇదే అమ్మవారు శ్రీవారితో ఉన్నప్పుడు నాలుగు భుజాలతో, పద్మాలు అలంకరించుకుని పద్మాసనంలో కూర్చుంటే పద్మంలో కూర్చున్నట్టుగా మనకు దర్శనమిస్తారు.

వ్యూహ లక్ష్మినే స్వర్ణ లక్ష్మి
ఈ వ్యూహలక్ష్మికి ప్రతి శుక్రవారం నాడు పసుపుతో అభిషేకం చేస్తారు. అభిషేకం తర్వాత అమ్మవారిని అలంకరిస్తారు, స్వామివారికి కూడా అభిషేకం తర్వాత పచ్చకర్పూరం అలంకరిస్తారు. అనంతరం స్వర్ణాభరణాలు. పుష్పమాల తో అలంకరించిన తరువాత భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. ఈ వ్యూహ లక్ష్మిని దర్శించుకొనే భక్తులకు కోరిన కోరికలు తీరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ వ్యూహ లక్ష్మినే స్వర్ణ లక్ష్మి గా పూజిస్తారు.

శ్రీ సూక్త సహిత అభిషేకాలు
మహాలక్ష్మి అమ్మవారు మాంగల్యంతో మనకు దర్శనమిస్తారు. మహాలక్ష్మికి అంటే ఈ వ్యూహ లక్ష్మి ప్రతిమకు కూడా శుక్రవారం నాడు స్వామి వారి ఏకాంతంగా శ్రీసూక్తంతో సుగంధ ద్రవ్యంతో, చందనంతో అభిషేకం జరిపి నూతన వస్త్రాలను ధరింపజేసి స్వామివారికి, మహాలక్ష్మికి ప్రత్యేక ఆరాధనల తరువాత కర్పూర హారతి ఇస్తారు.

సిరి సంపదలు వృద్ధి చేసే పసుపు ప్రసాదం
ఈ విధంగా శ్రీవారి వక్షస్థలంలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని పూజలందుకుంటున్న వ్యూహలక్ష్మిని దర్శించుకున్న భక్తులందరికీ సకల సౌభాగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని భక్తులు విశ్వాసం. కొన్ని విశేషమైన సేవలు, ప్రత్యేక సేవలు జరిపించుకున్న సందర్భాలలో ఈ వ్యూహ లక్ష్మీకి అలంకరించిన పసుపు ప్రసాదంగా ఇస్తారు. ఈ పసుపు నుదుట ధరించి ఇంట్లో ధన స్థానంలో ఉంచుకుంటే సిరి సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి.

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు శ్రీవారి వక్షస్థలంలో ఉన్న వ్యూహ లక్ష్మి ని కూడా తప్పకుండా దర్శించుకుందాం.... సిరిసంపదలు పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

