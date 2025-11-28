శివుని రౌద్రరూపమైన కాలభైరవుడు ఎలా జన్మించాడు? ఆకాశాన్ని కదిలించిన ఆ ఘట్టం ఇదే!
మార్గశిర శుద్ధ అష్టమి రోజున పవిత్రమైన కాలభైరవుడు అవతారం గురించి మీకోసం!
Published : November 28, 2025 at 3:07 AM IST
Kalabhairava Story In Telugu : పరమేశ్వరుని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో కాశీ పట్టణం భువిపై వెలసిన కైలాసంగా ఖ్యాతికెక్కింది. కాశీలో మరణించిన వారికి ముక్తిని ప్రసాదిస్తానని సాక్షాత్తూ ఆ పరమ శివుడే సెలవిచ్చాడు. హిందువుగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు జీవితంలో ఒక్కసారైనా కాశీ క్షేత్రాన్ని దర్శించాలని అనుకుంటారు. అలాంటి కాశీ పట్టణానికి క్షేత్రపాలకుడుగా కాలభైరవుడు వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఎవరీ కాలభైరవుడు? శివునికి ఆయనకు సంబంధమేమిటి? ఈ ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ కాలభైరవుడు?
హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం దేవతలే కాదు వారి అంశగా జన్మించిన వారు కూడా వారితో సమానంగా పూజనీయులే! అలాంటి ఓ విశిష్టమైన దైవమే కాలభైరవుడు. మార్గశిర శుద్ధ అష్టమి రోజు కాలభైరవుడు శివుని శక్తిగా అవతరించినట్లుగా శివపురాణంలో వివరించి ఉంది. మార్గశిర శుద్ధ అష్టమినే కాలభైరవాష్టమి అని అంటారు. ఈ సందర్భంగా కాలభైరవుని జననం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన గాథను తెలుసుకుందాం.
బ్రహ్మ మహేశ్వరుల సంవాదం
ఒకసారి బ్రహ్మ మహేశ్వరులలో ఎవరు గొప్ప అనే విషయంపై వాదన జరిగింది. ఈ చరాచర సృష్టికి మూలం పరమేశ్వరుడు కాబట్టే శివుడు తానే గొప్ప అని అనడం జరిగింది. కానీ బ్రహ్మ అందుకు అంగీకరించక సృష్టికర్త అయిన తానే గొప్ప అని వాదించడం మొదలు పెట్టాడు. ఈ సమస్య పరిష్కారం కొరకు చతుర్వేదాలను పిలుద్దాం అని వేదాలని పిలిచారు.
వేదాలు అంగీకరించిన శివశక్తి
రుగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అధర్వణవేదం అనే నాలుగు వేదాలు పరబ్రహ్మం అయిన పరమ శివుడే గొప్ప అని తీర్మానించాయి. చివరకు ప్రణవం కూడా శివశక్తినే గొప్ప అని అంగీకరించింది. కానీ బ్రహ్మ మాత్రం శివుని ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించలేదు. దానితో ఆగ్రహం చెందిన శివుడు తన అంశతో ఒక రుద్ర అవతారాన్ని సృష్టించాడు. పరమ శివుని ఆ రౌద్రావతారమే కాలభైరవ అవతారం. ఇదంతా జరిగింది మార్గశిర శుద్ధ అష్టమి కాబట్టి ఆ రోజు కాలభైరవాష్టమిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ రోజు పరమ శివుని రుద్రావతారమైన కాలభైరవుని పూజించడం సంప్రదాయం. అయితే సౌరమానం, చాంద్రమాన సంప్రదాయాలను అనుసరించే విధానాన్ని బట్టి కొన్ని ప్రాంతాల్లో కాలభైరవాష్టమిని కార్తిక బహుళ అష్టమి రోజు కూడా జరుపుకుంటారు.
ఈ ఏడాది కాలభైరవాష్టమి ఎప్పుడు?
నవంబర్ 28, శుక్రవారం మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి రోజు కాలభైరవాష్టమి జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.
కాలభైరవాష్టమి పూజా విధానం
దాదాపు అన్ని శివాలయాల్లోను కాలభైరవుని మూర్తి ఉంటుంది. కాలభైరవాష్టమి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి శుచియై ఇంట్లో నిత్యపూజలు ముగించుకుని శివాలయానికి వెళ్లాలి. శివాలయంలోని కాలభైరవుని దర్శించాలి. కాలభైరవుని సమక్షంలో నువ్వులనూనెతో దీపం వెలిగించాలి. కాలభైరవునికి 11 ప్రదక్షిణాలు చేయాలి. అనంతరం స్వామికి కొబ్బరికాయ కొట్టి నమస్కరించుకోవాలి.
దుర్గారాధన కూడా చేయాలి
కాల భైరవుని జయంతి రోజున కాల భైరవుడితో పాటు దుర్గా మాతను పూజించాలి. ఉత్తరాదిన ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్, బెంగాల్ లో అష్టమికి ముందు సప్తమి తిథి రోజున అర్ధరాత్రి కాళరాత్రి దేవిని పూజిస్తారు. ఈ తర్వాతే కాలభైరవుడిని పూజిస్తారు. కాలాష్టమి తిథి కాలంలో పరమేశ్వరుడిని కూడా పూజించడం పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున పూజలు చేసే వారు ఖచ్చితంగా ఉపవాసం ఉండాలి. ఉపవాసం ఉన్న భక్తులు రాత్రి జాగరణ కూడా చేయాలి. ఉపవాసం ఉండే వారు రాత్రి వేళ ఉపవాసాన్ని విరమించి పండ్లు, పాలు మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఆ మరుసటి రోజే తిరిగి కాలభైరవుని దర్శించిన తర్వాత భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.
కాలభైరవ పూజాఫలం
కాలభైరవాష్టమి రోజు కాలభైరవుని పూజించడం ద్వారా శత్రుభయం, అపమృత్యు భయం, రోగభయం తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అలాగే తరచుగా పనులలో ఆటంకాలు ఎదురవుతుంటే కాలభైరవాష్టమి రోజు కాలభైరవుని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే ప్రతికూల శక్తులు తొలగి పనుల్లో సానుకూలత ఉంటుందని విశ్వాసం.
భైరవ పూజ
భైరవుడు అంటే కుక్క. కాలభైరవాష్టమి రోజు కాలభైరవుని వాహనమైన నల్ల కుక్కకు కుంకుమతో బొట్టు పెట్టి, గారెలతో తయారు చేసిన మాల వేయడం వలన సమస్త గ్రహ దోషాలు పోతాయని విశ్వాసం. రానున్న కాలభైరవాష్టమి రోజు మనం కూడా కాలభైరవుని పూజిద్దాం సకల శుభాలను పొందుదాం. ఓం శ్రీ కాలభైరవ స్వామియే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.