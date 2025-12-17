Telangana Panchayat Elections Results2025

తిరుప్పావై పాశురాల విశిష్టత- ఆ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే కోరుకున్న వారితో పెళ్లి గ్యారెంటీ!

ధనుర్మాసంలో వచ్చే తిరుప్పావై విశిష్టత- తిరుమలలో కూడా మారిపోయే సేవ వెనుక ఉన్న మహారహస్యం ఇదే!

Thiruppavai Pasharashulu
Thiruppavai Pasharashulu (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 4:00 AM IST

Choose ETV Bharat

Thiruppavai Pasharashulu Story : ధనుర్మాసంలో శ్రీ వైష్ణవ ఆలయాల్లో తెల్లవారుజామున తిరుప్పావై అనే ప్రత్యేక సేవను నిర్వహిస్తారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కూడా ధనుర్మాసం, నెల రోజులు సుప్రభాత సేవ స్థానంలో తిరుప్పావై నిర్వహిస్తారు. తిరుప్పావై సేవ కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీ గోదాదేవి రచించిన 30 పాశురాలను రోజుకొకటి చొప్పున స్వామి సన్నిధిలో చదవడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. శ్రీ వైష్ణవ ఆలయాల్లో ధనుర్మాసం వేడుకలు ప్రారంభమైన సందర్భంగా గోదాదేవి ఎవరు? ఆమె రచించిన తిరుప్పావై పాశురాలకు అంతటి విశిష్టత ఎలా వచ్చింది అనే అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆళ్వారులు ఎవరు?
శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం ప్రకారం విష్ణుభక్తిలో మునిగితేలే వారిని ''ఆళ్వారులు'' అంటారు. పన్నెండు మంది ఆళ్వారుల్లో విష్ణుచిత్తుడు మొదటివాడు. ఆయన తన కుమార్తె గోదాదేవికి భక్తి అనే సంపదను వారసత్వంగా ఇచ్చారు. నిజానికి భూదేవి ఆండాళ్​గా జన్మించిందని చెబుతారు. శ్రీరంగనాథునికి పుష్పకైంకర్యం కోసం విష్ణుచిత్తుడు తులసి తోట సాగు చేస్తుండగా ఆండాళ్ దొరికిందంటారు. ఆండాళ్ అసలు పేరు కోదై. ''కోదై'' అంటే మాలిక అని అర్ధం. ఆ పేరే క్రమంగా గోదాగా, గోదాదేవిగా మారింది.

గోదాదేవి రచించిన తిరుప్పావై పాశురాలు
గోదాదేవిగా జన్మించిన ఆండాళ్ భగవంతుడినే భర్తగా భావించి, ఆయన్ను చేరుకోవడానికి సంకల్పించిన వ్రతమే తిరుప్పావై. 'తిరు'' అంటే శ్రీ అని, ''పావై'' అంటే పాటలు లేదా వ్రతం అని అర్ధం. గోదాదేవి రచించిన తిరుప్పావైలో ముప్పై పాశురాలు ఉంటాయి. పాశురం అంటే ఛందోబద్ధంగా ఉన్న పాటలు. ఆండాళ్ అపురూప భక్తి పారవశ్యాన్ని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆముక్తమాల్యద అనే గ్రంథంగా అందించారు.

తిరుప్పావై వ్రతం అంటే?
ఈ చరాచర సృష్టిలో భగవంతుడొక్కడే పురుషుడు, మానవులంతా స్త్రీలు అనే ఉద్దేశంతో విష్ణుమూర్తిని శ్రీవారు అని సంబోధిస్తుంటారు. అలాంటి శ్రీ మహావిష్ణువును భర్తగా పొందాలనే తలపుతో గోదాదేవి ధనుర్మాసంలో చేసిన ఈ వ్రతమే తిరుప్పావై వ్రతం. ఇప్పటికీ ఈ వ్రతాన్ని మహిళలు ఆచరిస్తుంటారు.

తిరుప్పావై వ్రతం ఎలా చేస్తారు?
తిరుప్పావై వ్రతానికి కొన్ని విధి విధానాలు ఉన్నాయి. ఈ వ్రతం ఆచరించే వారు సూర్యోదయానికి ముందే స్నానమాచరించి ఆండాళ్ సమేత శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించాలి. స్వామి సమక్షంలో ఆవునేతితో దీపారాధన చేసి, తులసి దళాలతో, చామంతి, గులాబి పూలతో స్వామిని అర్చించాలి. ప్రతి రోజూ క్రమం తప్పకుండా స్వామి కీర్తనలు, తిరుప్పావై పాశురాలు గానం చేయాలి. నిత్యం స్వామివారికి కట్టు పొంగల్ నివేదించాలి. ధనుర్మాసం మొదటిరోజు ఈ వ్రతాన్ని ఆరంభించి, భోగి రోజు ఆండాళ్- శ్రీ రంగనాథుల కల్యాణం జరిపించడంతో ఈ వ్రతం ముగుస్తుంది.

తిరుప్పావై పాశురాలు విశిష్టత

  • గోదాదేవి రచించిన 30 పాశురాలు మంచి అలవాట్లతో జీవించమని, తోటివారికి సాయపడమని, భగవంతుని తప్పనిసరిగా ఆరాధించమని సూచిస్తాయి.
  • మొదటి ఐదు పాశురాల్లో ఉపోద్ఘాతం, తిరుప్పావై ముఖ్యోద్దేశ్యాన్ని తెలియ జేస్తాయి. అలాగే చిత్తశుద్ధితో భగవంతుని ప్రార్థిస్తే వానలు కురుస్తాయి, పంటలు పండుతాయి. దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుందని గోదాదేవి తెలుపుతుంది.
  • 6 నుంచి 15 పాశురాల్లో గోదాదేవి చెలులతో కలిసి పూలు సేకరిస్తూ, పల్లె వాతావరణాన్ని వర్ణించే అంశాలు ఉంటాయి. ఉదయాన్నే గోదాదేవి ఒక్కొక్కరింటికి వెళ్ళి విష్ణువు అవతారాలను స్తుతిస్తూ, తన చెలులను తట్టి లేపుతూ, వారిని నదిలో స్నానానికి సిద్ధం చేయడం అనే అంశాలు చక్కగా వివరించి ఉంటాయి.
  • 16 నుంచి 20 పాశురాల్లో గోదాదేవి తన చెలులతో కలిసి చేసిన దేవాలయ సందర్శనను వివరిస్తాయి. భగవంతుడిని నిద్ర మేల్కొలపడానికి ఆండాళ్ సుప్రభాతాన్ని ఆలపించడం, అటు తర్వాత వారు కృష్ణుడి అష్టమహిషుల్లో ఒకరైన నీలాదేవిని దర్శించి ప్రార్ధించడం వంటివి విసరించి ఉంటాయి.
  • చివరి 10 పాశురాలు భగవంతుడి గొప్పతనాన్ని వివరిస్తాయి. ఆఖరి పాశురంలో గోదాదేవి, తను విష్ణుచిత్తుని కుమార్తెనని, ఈ 30 పాశురాలు తాను రచించి పాడాననీ, ఎవరైతే వీటిని భక్తితో గానం చేస్తారో వారికి భగవత్కృప తప్పక కలిగి తీరుతుందన్న ఫలశృతి చెప్పి ఉంటుంది.
  • ధనుర్మాసంలో వివాహానికి సిద్ధంగా ఉన్న కన్యలు ఈ తిరుప్పావై వ్రతం చేయడం వల్ల కోరుకున్న వారితో త్వరగా వివాహం జరుగుతుంది.

ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

