ఏ గ్రహ దోషానికి ఏ పండు దానం చేయాలి? బృహన్నారదీయం చెప్పిన ఫలదాన రహస్యం ఇదే!
Navagraha Dosha Nivarana : కార్తిక మాసంలో పళ్లను దానం చేస్తే గ్రహ దోషాలు పోతాయని అంటారు. బృహన్నారదీయం ప్రకారం ఏ గ్రహ దోషానికి ఏ పండు దానం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 14, 2026 at 3:54 AM IST
హైందవ సంప్రదాయంలో దానధర్మాలకు విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా కార్తిక మాసంలో చేసే దానాల వలన కోటి జన్మల పాపాలు పోతాయని, మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం. అయితే మనం చేసే దానధర్మాలతో నవగ్రహ దోషాలు కూడా పోతాయంటే అది ఇంకా అద్భుతం కదా! విశేషించి కార్తిక మాసంలో పళ్లను దానం చేస్తే గ్రహ దోషాలు పోతాయని అంటారు. ఏ పండుతో, ఏ గ్రహ దోషం పోతుందో తెలుసుకుందాం.
నవగ్రహ దోష నివారణకు ఫలదానం
నవగ్రహ దోషాలు మానవ జీవితాన్ని దుర్భరం చేస్తాయి. ఎంత కష్టపడినా ఫలితం రాకపోవడం, ఆర్థిక సమస్యలు, రుణబాధలు, సంతానలేమి, అనారోగ్య సమస్యలకు కారణం గ్రహ దోషాలే! జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరంగా నవగ్రహ దోష నివారణకు ఫలదానం విశేషమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. గ్రహ దోషాల నివృత్తికి, నవగ్రహాలను ప్రసన్నం చేసుకోవడం ప్రధానం. నవగ్రహ దోషాలు తొలగించుకోవడానికి ఫలదానం ఎంత ప్రధానమైనదో 'బృహన్నారదీయం' లో వివరించి ఉంది. మరి నవగ్రహ దోష నివారణకు ఫలదానం ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది? ఏ గ్రహ దోషానికి ఏ ఫలాన్ని దానం చేయాలనే విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఒక్కో గ్రహానికి ఒక్కో ఫలం
నవగ్రహాలు 9. గ్రహాధిపతి ఆదిత్యునితో మొదలు పెట్టి కేతువుతో ముగిసే 9 గ్రహాలు వాటి వాటి స్థానాలను అనుసరించి అపుడప్పుడు జాతకునికి దోషాలను కలిగిస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు ఆయా గ్రహాల అనుకూలత కోసం ఏ గ్రహానికి ఏ ఫలం దానం ఇవ్వాలో చూద్దాం.
సూర్యాయ మాతులుంగంచ చంద్ర కదళీఫలం
కుజయ దాడిమీ ఫలం బుధాయ ఆమ్రఫలం తథా
గురవే పనసంచైవ శుక్రాయ ఖర్జూరకం తథా
శనయే జంబూ ఫలంచైవ రాఘవే నారికేళకం
కేతవే మాతులింగంచ ఫలన్యేతాని కల్పయేత్
అని బృహన్నారదీయంలో వివరించి ఉంది. ఈ శ్లోకం ప్రకారంగా ఏ గ్రహ దోషానికి ఏ ఫలాన్ని దానం ఇవ్వాలో చూద్దాం.
సూర్యుడు
నవగ్రహాలకు అధిపతి సూర్యుడు. ఆరోగ్య ప్రదాత అయిన సూర్య గ్రహం అనుకూలత లేకపోతే అనారోగ్య సమస్యలు వేధిస్తాయి. వృత్తి పరంగా పురోగతి ఉండదు. సూర్య గ్రహ దోషం ఉన్నవారు ఆదివారం రోజు మాతులుంగ ఫలం అంటే దబ్బపండును దానంగా ఇవ్వడం వలన సూర్యుని అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.
చంద్రుడు
చంద్రుడు మనఃకారకుడు. చంద్ర గ్రహ దోషం ఉంటే మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. చంద్రుని అనుగ్రహం కోసం సోమవారం రోజు కదళీఫలం అంటే అరటి పండును దానంగా ఇవ్వడం వల్ల చంద్రుని అనుగ్రహం పొందవచ్చు.
కుజుడు
కుజ గ్రహ దోషం వలన వివాహం కావడంలో ఆలస్యం, సంతానం కలగక పోవడం వంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కుజుని అనుగ్రహం పొందడానికి మంగళవారం రోజు దాడిమీ ఫలం అంటే దానిమ్మ పండును దానంగా ఇవ్వడం వలన జాతకంలో కుజ దోష ప్రభావం తగ్గుతుంది.
బుధుడు
జాతకంలో బుధుడు దోష యుక్తమై ఉండి, విద్య ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల ఫలితాలు వస్తుంటే బుధవారం రోజు మామిడిపళ్లను దానంగా ఇవ్వడం వలన బుధ గ్రహ దోషం తొలగి అన్నింటా అనుకూలిస్తుంది.
గురుడు
జాతకంలో గురుబలం తక్కువగా ఉండి, వివాహ సంబంధమైన సమస్యలు అధికంగా ఉంటే, వాటిని తొలగించుకునేందుకు గురువారం తాంబూలంలో పనసపండును ఉంచి దానంగా ఇవ్వడం వల్ల గురుగ్రహం అనుకూలత పెరిగి శుభాలు చేకూరుతాయి.
శుక్రుడు
జాతకరీత్యా శుక్రగ్రహ దోషం ఉంటే ఆ దోషాన్ని తొలగించుకునేందుకు శుక్రవారం ఖర్జూర పండ్లను తాంబూలంలో ఉంచి దానంగా ఇస్తే విశేషమైన ధనయోగం సిద్ధిస్తుంది. అంతేకాదు కళారంగంలో కూడా మంచి పురోభివృద్ధి ఉంటుంది.
శని భగవానుడు
ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని, కంఠక శని, సప్తమ శని, వ్యయ శని అనేవి గోచారపరంగా సిద్దించే శని దోషాలు. ఈ దోషాలు తొలగించుకోవడానికి శనివారం జంబూ ఫలం అంటే నేరేడు పండ్లను తాంబూలంలో ఉంచి దానంగా ఇవ్వడం వలన గోచారరీత్యా కలిగే అన్ని రకాల శని దోషాల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు.
రాహువు
జాతకరీత్యా రాహు దోషం ఉంటే విదేశీ ప్రయత్నాలు ఆలస్యం కావడం, విదేశాలకు వెళ్లాలనే కల నెరవేరడంలో జాప్యం జరగడం, స్నేహితులతో ఇబ్బందులు ఎదురు కావడం, అనారోగ్య సమస్యలతో సతమతమవడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అలాంటప్పుడు రాహువుకు ప్రియమైన శనివారం రోజు కొబ్బరికాయను దానంగా ఇవ్వడం వలన రాహు గ్రహ దోషం తొలగి సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి.
కేతువు
జాతకంలో కేతుగ్రహ దోషాలుంటే అకస్మాతుగా, ఆకస్మికంగా అనేక రకాల సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఈ దోషాలు తొలగాలంటే కేతుగ్రహానికి ప్రియమైన మంగళవారం రోజు మాతులుంగ ఫలం అంటే పెద్ద దబ్బపండును దానంగా ఇవ్వడం వలన కేతుగ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఈ విధంగా బృహన్నారదీయంలో వివరించిన ప్రకారం ఒక్కో గ్రహ దోషాన్ని తొలగించుకునేందుకు ఒక్కో రకమైన ఫలాన్ని దానంగా ఇస్తే సకల శుభ ఫలితాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాదు పాపగ్రహాల వల్ల తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారు మాతులుంగ ఫలం దానం చేయడం వలన విశేషమైన శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
కాశీలో స్నానం, కొల్హాపూర్లో భిక్ష, మాహుర్లో నిద్ర- దత్తాత్రేయ స్వామి కొలువైన మాహుర్ క్షేత్ర విశేషాలివే!
చుక్క నీరు లేని అడవిలో అభిషేకం- బుగ్గ మల్లేశ్వరుడి క్షేత్ర విశిష్టత ఇదే!